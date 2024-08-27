أسعار النفط تستقر وسط مخاوف من إمدادات ليبيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استقرت أسعار النفط بعد صعود استمر ثلاثة أيام، في ظل التهديد بوقف الإمدادات الليبية مما يلقي بثقله على توقعات الطلب التي لا تزال هشة.
تم تداول خام برنت فوق 81 دولاراً للبرميل
بعد أن ارتفع نحو 7% منذ يوم الأربعاء في أكبر سلسلة مكاسب على مدى ثلاث
جلسات منذ أبريل من العام الماضي، في حين اقترب خام غرب تكساس الوسيط من 77
دولاراً. أعلنت حكومة شرق ليبيا حالة القوة القاهرة – وهو بند قانوني يسمح
للمُنتج بتجاوز موعد تسليم الشحنات – على جميع حقول ومحطات ومنشآت النفط،
في الوقت الذي تكافح فيه مع منافسها الذي يتخذ من طرابلس مقراً له للسيطرة
على البنك المركزي وثروات النفط في الدولة العضو في منظمة "أوبك".
وعاد النفط الخام إلى تحقيق مكاسب هذا العام، مدعوماً بعلامات تشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيخفض أسعار الفائدة قريباً، والتوترات الجيوسياسية وانضباط
العرض من جانب تحالف "أوبك+".
وتم تعويض ذلك جزئياً من خلال توقعات الطلب
الضعيفة، خاصة في الصين التي تعد المستورد الأول.
جاء التهديد للصادرات من ليبيا في أعقاب
تبادل لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران خلال عطلة
نهاية الأسبوع مما أثار المخاوف من أنه سيؤثر على الصادرات الفعلية من
الشرق الأوسط.
وبينما قال الطرفان إنهما أنهيا العمليات العسكرية في الوقت
الحالي، لا تزال السوق تراقب مؤشرات على مزيد من تداعيات الحرب في غزةن نقلا عن بلومبرغ.
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