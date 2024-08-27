أسعار النفط تستقر وسط مخاوف من إمدادات ليبيا



تم تداول خام برنت فوق 81 دولاراً للبرميل بعد أن ارتفع نحو 7% منذ يوم الأربعاء في أكبر سلسلة مكاسب على مدى ثلاث جلسات منذ أبريل من العام الماضي، في حين اقترب خام غرب تكساس الوسيط من 77 دولاراً. أعلنت حكومة شرق ليبيا حالة القوة القاهرة – وهو بند قانوني يسمح للمُنتج بتجاوز موعد تسليم الشحنات – على جميع حقول ومحطات ومنشآت النفط، في الوقت الذي تكافح فيه مع منافسها الذي يتخذ من طرابلس مقراً له للسيطرة على وثروات النفط في الدولة العضو في منظمة "أوبك".

وعاد النفط الخام إلى تحقيق مكاسب هذا العام، مدعوماً بعلامات تشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيخفض أسعار الفائدة قريباً، والتوترات الجيوسياسية وانضباط العرض من جانب تحالف "أوبك+".

وتم تعويض ذلك جزئياً من خلال توقعات الطلب الضعيفة، خاصة في الصين التي تعد المستورد الأول.



جاء التهديد للصادرات من ليبيا في أعقاب تبادل لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع مما أثار المخاوف من أنه سيؤثر على الصادرات الفعلية من الشرق الأوسط.

وبينما قال الطرفان إنهما أنهيا العمليات العسكرية في الوقت الحالي، لا تزال السوق تراقب مؤشرات على مزيد من تداعيات الحرب في غزةن نقلا عن بلومبرغ.

