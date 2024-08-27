الدولار يتراجع وسط تصاعد أحداث الشرق الأوسط

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تراجع الدولار والين اليوم الثلاثاء ليفقدا بعض المكاسب التي حققاها
مطلع الأسبوع بفعل اللجوء إليهما كملاذات آمنة في أعقاب تبادل إطلاق النار
بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية الذي أثار مخاوف من تصعيد أوسع
نطاقا.
وينصب تركيز المستثمرين على الخفض الوشيك لأسعار الفائدة الأمريكية، وهو
ما يفرض ضغوطا إضافية على الدولار رغم أن تحركات العملات ظلت في نطاق ضيق
خلال جلسة التداول
الآسيوية بسبب عدم وجود أخبار مهمة تؤثر على حركة
العملات.
وانخفض الين في أحدث التداولات 0.1 بالمئة إلى 144.65 للدولار، بعد أن
ارتفع إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 143.45 للدولار في الجلسة
السابقة بسبب اللجوء إليه كملاذ آمن.
وارتفع اليورو بنحو 0.1 بالمئة إلى 1.1172 دولار فيما صعد الجنيه
الإسترليني حوالي 0.1 بالمئة إلى 1.3201 دولار، ليحوما قرب أعلى مستوياتهما
في عدة أشهر.
وصعد الدولار الكندي قليلا إلى 1.34875 مقابل الدولار، بعد أن لامس أعلى مستوى له في خمسة أشهر أمس الاثنين مع ارتفاع أسعار النفط.
وظلت أغلب العملات قرب ذروة تاريخية، وحوم الدولار قرب أدنى مستوياته
منذ أكثر من عام بفعل احتمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر أيلول
بعد أن أشار جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي
الأمريكي) إلى هذه الخطوة في خطابه في جاكسون هول يوم الجمعة.
وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست
عملات رئيسية، 0.03 بالمئة إلى 100.82 ليظل قرب أدنى مستوى في 13 شهرا عند
100.53 الذي سجله في الجلسة السابقة.
وكانت دورة رفع المركزي الأمريكي للفائدة والتوقعات بشأن مقدار الرفع في
المستقبل محركا ضخما وراء قوة الدولار على مدار العامين الماضيين، وهو ما
ضغط على العملات الأخرى لا سيما الين الياباني.
وتتوقع السوق خفض أسعار الفائدة الأمريكية الشهر القادم وأن يصل إجمالي الخفض لحوالي مئة نقطة أساس بحلول نهاية العام.
وارتفع الدولار الأسترالي 0.23 بالمئة إلى 0.6787 دولار، وهو مستوى ليس
ببعيد عن أعلى مستوى في شهر الذي سجله يوم الجمعة وبلغ 0.67985 دولار.
وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.34 بالمئة إلى 0.6225 دولار وهو ما يقترب
من أعلى مستوى له في أكثر من سبعة أشهر الذي سجله يوم الجمعة وبلغ 0.6236
دولار.- رويترز
MENAFN27082024000072011014ID1108604678
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.