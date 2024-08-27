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ماذا يحدث للجسم عند تناول وجبة صباحية دسمة؟

8/27/2024 5:09:24 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يشير سيرغي شكيتين الأستاذ المشارك في قسم علم التغذية بجامعة التكنولوجيا الحيوية إلى أن الخبراء ينصحون دائما بتناول وجبة إفطار دسمة لأنها تسمح للجسم بحرق السعرات الحرارية.

ويقول: "تعتمد هذه التوصية على بعض خصائص عمل الجهاز الهضمي في الجسم. بعد وجبة الفطور تدخل أولى العناصر الغذائية إلى مجرى الدم بكميات كبيرة إلى حد ما. ويحتاج الجسم إلى وقت لهضم الطعام وامتصاص العناصر المغذية منه. فإذا كانت وجبة الفطور دسمة فسوف يهضمها الجسم خلال النهار. أي أن كمية الطعام ليست الأساس بل محتواه من السعرات الحرارية- حيث أن الجسم يحتاج إلى هضم وامتصاص الأطعمة المغذية والدهنية إلى فترة أطول".


ووفقا له، ينصح في وجبة الفطور تناول 40 بالمئة من إجمالي الأطعمة اليومية، لكي يستطيع الجسم "حرق" جميع السعرات الحرارية. أما الغداء فيجب أن يحتوي على 30 بالمئة والعشاء على 20 بالمئة، والـ 10 بالمئة المتبقية هي للوجبات الخفيفة. ومن الأفضل في العشاء تناول أطعمة بروتينية خفيفة لأن هضمها وامتصاصها يتطلب وقتا أقل.-(RT)

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