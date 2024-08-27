استعادة الأمل: مبادرة أردنية لدعم مبتوري الأطراف في غزة

MENAFN - Alghad Newspaper) عبد الله الربيحات

عمان- في مبادرة إغاثية جديدة ورائدة تنضم لسلسلة الجهود الأردنية الإغاثية للأهل في قطاع غزة، أعلنت القوات المسلحة الأردنية "الجيش العربي"، والخدمات الطبية الملكية أمس، عن إطلاق مبادرة "استعادة الأمل لدعم مبتوري الأطراف في غزة"، التي تهدف لتركيب أطراف صناعية للمصابين في القطاع خلال وقت وجيز، عبر عيادتين متنقلتين سيتم إلحاقهما بالمستشفيات العسكرية في غزة.

ويأتي إطلاق المبادرة بتوجيهات ملكية سامية، على ضوء ارتفاع إصابات الفلسطينيين في غزة إلى مستويات غير مسبوقة، وسط تقديرات تتحدث عن 15 ألف فلسطيني في غزة من مبتوري الأطراف.











وفي المؤتمر الصحفي تحدث كل من، مدير الإعلام العسكري العميد الركن مصطفى الحياري، والأمين العام للهيئة الخيرية الهاشمية حسين الشبلي، ومساعد الشؤون الطبية والأقاليم في الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب سهل الحموري، إضافة إلى رئيس مجلس شركة "حكيم" د. رامي فراج، وهي الشركة التي ستوثق عمليات تركيب الأطراف في سجلات طبية إلكترونية، والمتابعة مع المختصين عن بعد.

من جهته، قال الحياري خلال المؤتمر إن هذه المشاريع ما كانت لتكون، لولا استمرارية الدعم من الأردنيين لأهلهم في قطاع غزة، مبينا أن الدعم المالي لهذا المشروع سيكون من تبرعات الأردنيين، عبر الهيئة الخيرية الهاشمية، فيما التنفيذ سيكون بأيدي الكوادر الطبية في الخدمات الطبية الملكية.

وأضاف" والآن يتم عمل مستشفيين متنقلين بالمرحلة الأولى"، مرجحا أن يكونا ملحقين "بمستشفى خان يونس".

وبين الحياري، أن المستشفيات الميدانية هناك عليها حمل وعبء كبير، حيث وصل عدد من تلقوا الخدمة في مستشفى غزة / 79 الميداني، للآن نحو 55 ألف حالة، بمعنى أصبح عدد الحالات لهذا المستشفى التي تعامل معها 3 ملايين ونصف مليون منذ افتتاحه عام 2009.

أما مستشفى خان يونس الميداني، فقد تعامل مع 117 ألف حالة وفقا للحياري، وقال "وهذا رقم كبير مقارنة مع الفترة البسيطة التي افتتح فيها، حيث افتتح في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بالإضافة لجهود أخرى تبذلها القوات المسلحة الى جانب الهيئة الخيرية الهاشمية."

واستعرض الحياري الجهود المشتركة بين القوات المسلحة، والهيئة الخيرية الهاشمية، في تسيير 3000 شاحنة محمّلة بالمساعدات الإنسانية والمواد الطبية والمواد الإغاثية والعلاجية، إضافة إلى الإنزالات الجوية التي اعتبرها قصة نجاح أخرى في دعم الأهل والتخفيف من مصابهم.

وأضاف العميد الحياري "نحن نفتخر ونحن نقول إننا قمنا بثالث أكبر عملية إنزال جوي لمساعدات إنسانية في التاريخ العسكري العالمي، بعد عملية سلاح الجو الأميركي التي كانت عام 1991، حيث استطعنا تنفيذ 383 إنزالا جويا، 117 منها نفذها سلاح الجو الملكي الأردني، مشيرا إلى ما تم تقديمه من الدعم اللوجستي والعملياتي إلى الدول الأخرى التي نفذت بدورها 266 إنزالا جويا.

وقال الحياري بشأن توقف عمليات الإنزال الجوي، بأن التوقف "جاء بسبب التحول لتقديم المساعدات برًا بشكل أكثر فعالية موضحا "بأن تكاليف الإنزال مرتفعة جدًا وأن التحول للمساعدات البرية أكثر فائدة"، وأكد الحياري: "لن نتوانى عن تقديم إنزالات جوية إذا ما استدعت الحاجة لذلك."

من جهته، بيّن العميد الطبيب سهل الحموري أنه بناء على التوجيهات الملكية السامية والاستجابة للظروف الاستثنائية التي يواجهها الأشقاء في فلسطين المحتلة، وبتوجيه وإشراف مباشر من القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ومديرية الخدمات الطبية، تم اعتماد رؤية إستراتيجية متكاملة لإنشاء 3 مستشفيات في الضفة الغربية وواحد بغزة، وبالإضافة إلى أن هذه المستشفيات هي مستشفيات ميدانية، ومحطتين جراحيتين.

وأضاف بالقول، بأنه تم توزيع المستشفيات بعناية لتشمل مدنا عدة في الضفة الغربية، مثل مدن نابلس وجنين ورام الله، بالإضافة للمستشفيين بقطاع غزة بكل من منطقة باب الهوى شمال القطاع، ومستشفى خان يونس.

وأشار، إلى أنه في إطار الاستجابة المدروسة للاحتياجات الصحية الملحّة في قطاع غزة، تقرر الارتقاء بهذه المستشفيات الى مستوى متقدم بحيث تتوافق مع المستشفيات الكبرى التابعة للقوات المسلحة الأردنية، من حيث الكفاءة الطبية والتشغيلية.

وبين أنه قد تم تجهيز تلك المرافق بأحدث التخصصات الطبية المتنوعة، بما في ذلك الجراحة العامة جراحة الدماغ والأعصاب وجراحة الشرايين الجراحة التجميلية وجراحة الأطفال وجراحة الوجه والفكين وجراحة العظام.

كما تضم التخصصات النسائية والتوليد، طب الأطفال والخداج، والباطنية العامة وطب الأسرة والطوارئ والتخدير والعناية المركزة، وذلك لضمان تقديم رعاية طبية متكاملة، وفق أعلى المعايير.

وتابع: كما تم دعم هذه المستشفيات بكوادر طبية تمريضية متخصصة بحسب الحموري، بالإضافة للمهن الطبية المساندة والصيدلة، منوها إلى أن هذا الجهد حقق إنجازات ملموسة، حيث نجح مستشفى خان يونس على سبيل المثال باستقبال 116 ألف مراجع الى جانب إجراء أكثر من 2800 عملية كبرى، وآلاف العمليات الصغرى، مؤكدا بذلك كفاءته في الظروف الاستثنائية مثل الحروب.

وقال الحموري، إن العمل يجري بكفاءة عالية ضمن الظروف المتوفرة، نظرا لتوقف العديد من المستشفيات حيث يبرز دور المستشفيات الأردنية وتميزها بتقديم الخدمة واستمراريتها.

وأشار إلى أن المستشفى الميداني في خان يونس، قد تكفّل بمعالجة أكثر من 27 ألف إصابة حرب، بتقديم الرعاية الصحية اللازمة في ضوء الاحتياجات المتزايدة والمتعلقة بتقديم الرعاية الصحية المتخصصة.

كما تم اتخاذ قرار بإنشاء مستشفى النسائية والتوليد، وفقا للحموري حيث يوجد الآن أكثر من 50 ألف امرأة حامل متواجدة حول مستشفى خان يونس، وهن بحاجة للرعاية الصحية، بالإضافة إلى المستشفى المتخصص بعلاج حالات البتر لتركيب الأطراف الصناعية.

وقال إن المستشفيات الأردنية في غزة تعتبر نموذجا يحتذى به بالتميز الطبي لما تتمتع به من سمعة رفيعة وخبرات متقدمة في التعامل مع الحالات المعقدة والتداخلات الجراحية الدقيقة مما يؤهلها للاضطلاع بدور ريادي في إصابات الحرب وتقديم المشورة الطبية والفنية للمستشفيات المحلية.

وقال الأمين العام للهيئة الخيرية الهاشمية حسين الشبلي، إن الجهد المشترك بين القوات المسلحة والهيئة هو جزء بسيط من الجهد التكاملي المقدم للأهل في قطاع غزة الذي تقوم به المملكة.

وأضاف الشبلي بالقول، إنه امتثالا للتوجيه الملكي منذ بداية 7 تشرين الأول (أكتوبر)، إثر العدوان الغاشم على قطاع غزة، كان هناك توجيه ملكي واضح وصريح بتقديم كل ما يمكن إلى الأهل في قطاع غزة. وبالفعل عندما كانت هناك السبيل الوحيد لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة عبر طائرات الشحن التي تصل إلى مطار العريش ثم إلى رفح دخولا إلى قطاع غزة."

وأضاف الشبلي إن سمو ولي العهد دشن أول طائرة في تشرين الأول (أكتوبر)، حيث تحركت من مطار ماركا إلى قطاع غزة، لتكون باكورة إرسال المساعدات الأردنية التي بلغت حتى الآن 53 طائرة شحن وصلت إلى مطار العريش، كما أن الأردن بذل كل جهده لإرسال المساعدات بكل الطرق الممكنة وبكل السبل الممكنة.

وأضاف "ذهبنا إلى إرسال القوافل البرية بالتنسيق والتعاون مع القوات المسلحة، وأيضا وزارة الخارجية الأردنية لتنسيق عملية إدخال المساعدات، لأنه كما تعلمون أن إيصال المساعدات عبر الأردن، تمر عبر الكيان المحتل وصولا الى قطاع غزة، وبدأنا بجسر بري متكامل عبر الممر الإغاثي الأردني حيث وصل عدد شاحنات المساعدات إلى 3279 ألف شاحنة مساعدات من المواد الغذائية والإغاثية والدوائية.

وأشار إلى أن العمل ما زال مستمرا حيث يجري تسيير بين 120 إلى 140 شاحنة مساعدات أسبوعيا، تصل عبر الممر الإغاثي الأردني الذي يعتبر تقريبا منذ إغلاق معبر رفح هو الشريان الرئيسي والوحيد في إيصال المساعدات بشكل رسمي وبشكل مستدام إلى قطاع غزة."

وبين أن تنفيذ الإنزالات الجوية بتوجيهات ملكية جاء في وقت تعذر فيه وصول المساعدات برا، حيث تمكنت المملكة ممثلة بالقوات المسلحة والدول الشريكة الصديقة والشقيقة من تنفيذ 383 إنزالا.

وأضاف "كانت للضرورة والحاجة لها في المناطق التي لا تصلها المساعدات عبر الطرق البرية. حيث وصل عدد المساعدات المقدمة الى قطاع غزة تقريبا 50 ألف طن وما زال العمل مستمرا بشكل يومي."

وتحدث الشبلي عن حزمة من المشاريع اليومية التي تنفذ في قطاع غزة، مثل البرامج الغذائية أو برامج توفير الدواء للمستشفيات.

وبين رئيس مجلس إدارة شركة الحوسبة الطبية "حكيم" د. فراج، إن ما يميز هذه المبادرة عدة نقاط أولها أن نسبة الإصابات في غزة تتعدى 91 ألفا جراء الحرب حسب الدراسات، وعند الذهاب للمستشفى يتم تركيب الأطراف للمصاب خلال ساعة، فيما عادة كانت هذه العملية تستغرق تركيب الطرف من شهر إلى شهرين، متبوعة بالعناية اللازمة.

وبين أن شركة حكيم، طورت نظام شاشات خاصة لها، تشتمل على تركيب بعض الحساسات التي ستركب على الأطراف السفلى لغايات المتابعة ليتم مدى استعمال هذه الأطراف.







طفل تم تركيب طرف صناعي له-(تصوير: ساهر قدارة)



وأشار إلى أنه يتم نقل مبتوري الأطراف من مناطق الحرب للسماح بتقديم الرعاية المناسبة لهم، لكن هذا الحال غير متوفر في غزة، حيث يبقى المصابون في أماكنهم يعانون من مضاعفات إصاباتهم، فيما يحتاج مبتورو الأطراف، عادة، لإجراء 10-12 زيارة إلى مركز الأطراف الاصطناعية قبل أن يتم تزويدهم بأطراف اصطناعية يمكنهم استخدامها وظيفياً بشكل منتظم. كما تستغرق العمليات بالمجمل من 3 إلى 4 أشهر، بشرط أن يتمكن المرضى من الوصول إلى مركز الأطراف الاصطناعية.

وجاءت هذه المبادرة من جلالة الملك عبدالله الثاني، بضرورة إيجاد حل لهذا التحدي، عبر اتفاقية بين الخدمات الطبية الملكية مع شركتين توفران تقنية جديدة رائدة يمكن أن تسمح بتركيب طرف اصطناعي فعال خلال ساعة واحدة فقط، ما يعني أن الشخص مبتور الطرف يمكن أن يتحول لشخص قادر على مساعدة نفسه ومساعدة الآخرين.

كما تلقى فريق طبي أردني من المركز الوطني لتأهيل إصابات البتر في مدينة الحسين الطبية في عمان، التدريب اللازم لتركيب هذه الأطراف الاصطناعية الجديدة على مبتوري الأطراف، وتمكنوا من تركيب أطراف اصطناعية لطفل من غزة يعاني من بتر ثلاثي، حتى استطاع المشي في يوم واحد.

يذكر أنه تم تجهيز عيادتين متنقلتين بجميع المعدات اللازمة لتركيب الأطراف الاصطناعية الجديدة، وسيتم إلحاقها وطاقما طبيا مختصا إلى المستشفيات الميدانية العسكرية الأردنية في غزة لتركيب أكبر عدد من الأطراف الاصطناعية لمبتوري الأطراف هناك.

وسيتم توثيق عمليات تركيب الأطراف في السجلات الطبية الإلكترونية عبر برنامج "حكيم" وستسمح الاستشارات الإلكترونية عن بعد مع أخصائي التأهيل في الأردن بالمتابعة المناسبة للمصابين.

يشار إلى أنه تبلغ التكلفة التقديرية لتركيب طرف اصطناعي للشخص الواحد حوالي 1400 دولار، فيما ستقوم الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بشراء الأطراف الاصطناعية مباشرة من الشركات وتزويد العيادات المتنقلة بها.