استعادة الأمل: مبادرة أردنية لدعم مبتوري الأطراف في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عبد الله الربيحات
عمان- في مبادرة إغاثية جديدة ورائدة تنضم لسلسلة الجهود الأردنية الإغاثية للأهل في قطاع غزة، أعلنت القوات المسلحة الأردنية "الجيش العربي"، والخدمات الطبية الملكية أمس، عن إطلاق مبادرة "استعادة الأمل لدعم مبتوري الأطراف في غزة"، التي تهدف لتركيب أطراف صناعية للمصابين في القطاع خلال وقت وجيز، عبر عيادتين متنقلتين سيتم إلحاقهما بالمستشفيات العسكرية في غزة.
ويأتي إطلاق المبادرة بتوجيهات ملكية سامية، على ضوء ارتفاع إصابات الفلسطينيين في غزة إلى مستويات غير مسبوقة، وسط تقديرات تتحدث عن 15 ألف فلسطيني في غزة من مبتوري الأطراف.
وفي المؤتمر الصحفي تحدث كل من، مدير الإعلام العسكري العميد الركن مصطفى الحياري، والأمين العام للهيئة الخيرية الهاشمية حسين الشبلي، ومساعد الشؤون الطبية والأقاليم في الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب سهل الحموري، إضافة إلى رئيس مجلس شركة "حكيم" د. رامي فراج، وهي الشركة التي ستوثق عمليات تركيب الأطراف في سجلات طبية إلكترونية، والمتابعة مع المختصين عن بعد.
من جهته، قال الحياري خلال المؤتمر إن هذه المشاريع ما كانت لتكون، لولا استمرارية الدعم من الأردنيين لأهلهم في قطاع غزة، مبينا أن الدعم المالي لهذا المشروع سيكون من تبرعات الأردنيين، عبر الهيئة الخيرية الهاشمية، فيما التنفيذ سيكون بأيدي الكوادر الطبية في الخدمات الطبية الملكية.
وأضاف" والآن يتم عمل مستشفيين متنقلين بالمرحلة الأولى"، مرجحا أن يكونا ملحقين "بمستشفى خان يونس".
وبين الحياري، أن المستشفيات الميدانية هناك عليها حمل وعبء كبير، حيث وصل عدد من تلقوا الخدمة في مستشفى غزة / 79 الميداني، للآن نحو 55 ألف حالة، بمعنى أصبح عدد الحالات لهذا المستشفى التي تعامل معها 3 ملايين ونصف مليون منذ افتتاحه عام 2009.
أما مستشفى خان يونس الميداني، فقد تعامل مع 117 ألف حالة وفقا للحياري، وقال "وهذا رقم كبير مقارنة مع الفترة البسيطة التي افتتح فيها، حيث افتتح في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بالإضافة لجهود أخرى تبذلها القوات المسلحة الى جانب الهيئة الخيرية الهاشمية."
واستعرض الحياري الجهود المشتركة بين القوات المسلحة، والهيئة الخيرية الهاشمية، في تسيير 3000 شاحنة محمّلة بالمساعدات الإنسانية والمواد الطبية والمواد الإغاثية والعلاجية، إضافة إلى الإنزالات الجوية التي اعتبرها قصة نجاح أخرى في دعم الأهل والتخفيف من مصابهم.
وأضاف العميد الحياري "نحن نفتخر ونحن نقول إننا قمنا بثالث أكبر عملية إنزال جوي لمساعدات إنسانية في التاريخ العسكري العالمي، بعد عملية سلاح الجو الأميركي التي كانت عام 1991، حيث استطعنا تنفيذ 383 إنزالا جويا، 117 منها نفذها سلاح الجو الملكي الأردني، مشيرا إلى ما تم تقديمه من الدعم اللوجستي والعملياتي إلى الدول الأخرى التي نفذت بدورها 266 إنزالا جويا.
وقال الحياري بشأن توقف عمليات الإنزال الجوي، بأن التوقف "جاء بسبب التحول لتقديم المساعدات برًا بشكل أكثر فعالية موضحا "بأن تكاليف الإنزال مرتفعة جدًا وأن التحول للمساعدات البرية أكثر فائدة"، وأكد الحياري: "لن نتوانى عن تقديم إنزالات جوية إذا ما استدعت الحاجة لذلك."
من جهته، بيّن العميد الطبيب سهل الحموري أنه بناء على التوجيهات الملكية السامية والاستجابة للظروف الاستثنائية التي يواجهها الأشقاء في فلسطين المحتلة، وبتوجيه وإشراف مباشر من القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ومديرية الخدمات الطبية، تم اعتماد رؤية إستراتيجية متكاملة لإنشاء 3 مستشفيات في الضفة الغربية وواحد بغزة، وبالإضافة إلى أن هذه المستشفيات هي مستشفيات ميدانية، ومحطتين جراحيتين.
وأضاف بالقول، بأنه تم توزيع المستشفيات بعناية لتشمل مدنا عدة في الضفة الغربية، مثل مدن نابلس وجنين ورام الله، بالإضافة للمستشفيين بقطاع غزة بكل من منطقة باب الهوى شمال القطاع، ومستشفى خان يونس.
وأشار، إلى أنه في إطار الاستجابة المدروسة للاحتياجات الصحية الملحّة في قطاع غزة، تقرر الارتقاء بهذه المستشفيات الى مستوى متقدم بحيث تتوافق مع المستشفيات الكبرى التابعة للقوات المسلحة الأردنية، من حيث الكفاءة الطبية والتشغيلية.
وبين أنه قد تم تجهيز تلك المرافق بأحدث التخصصات الطبية المتنوعة، بما في ذلك الجراحة العامة جراحة الدماغ والأعصاب وجراحة الشرايين الجراحة التجميلية وجراحة الأطفال وجراحة الوجه والفكين وجراحة العظام.
كما تضم التخصصات النسائية والتوليد، طب الأطفال والخداج، والباطنية العامة وطب الأسرة والطوارئ والتخدير والعناية المركزة، وذلك لضمان تقديم رعاية طبية متكاملة، وفق أعلى المعايير.
وتابع: كما تم دعم هذه المستشفيات بكوادر طبية تمريضية متخصصة بحسب الحموري، بالإضافة للمهن الطبية المساندة والصيدلة، منوها إلى أن هذا الجهد حقق إنجازات ملموسة، حيث نجح مستشفى خان يونس على سبيل المثال باستقبال 116 ألف مراجع الى جانب إجراء أكثر من 2800 عملية كبرى، وآلاف العمليات الصغرى، مؤكدا بذلك كفاءته في الظروف الاستثنائية مثل الحروب.
وقال الحموري، إن العمل يجري بكفاءة عالية ضمن الظروف المتوفرة، نظرا لتوقف العديد من المستشفيات حيث يبرز دور المستشفيات الأردنية وتميزها بتقديم الخدمة واستمراريتها.
وأشار إلى أن المستشفى الميداني في خان يونس، قد تكفّل بمعالجة أكثر من 27 ألف إصابة حرب، بتقديم الرعاية الصحية اللازمة في ضوء الاحتياجات المتزايدة والمتعلقة بتقديم الرعاية الصحية المتخصصة.
كما تم اتخاذ قرار بإنشاء مستشفى النسائية والتوليد، وفقا للحموري حيث يوجد الآن أكثر من 50 ألف امرأة حامل متواجدة حول مستشفى خان يونس، وهن بحاجة للرعاية الصحية، بالإضافة إلى المستشفى المتخصص بعلاج حالات البتر لتركيب الأطراف الصناعية.
وقال إن المستشفيات الأردنية في غزة تعتبر نموذجا يحتذى به بالتميز الطبي لما تتمتع به من سمعة رفيعة وخبرات متقدمة في التعامل مع الحالات المعقدة والتداخلات الجراحية الدقيقة مما يؤهلها للاضطلاع بدور ريادي في إصابات الحرب وتقديم المشورة الطبية والفنية للمستشفيات المحلية.
وقال الأمين العام للهيئة الخيرية الهاشمية حسين الشبلي، إن الجهد المشترك بين القوات المسلحة والهيئة هو جزء بسيط من الجهد التكاملي المقدم للأهل في قطاع غزة الذي تقوم به المملكة.
وأضاف الشبلي بالقول، إنه امتثالا للتوجيه الملكي منذ بداية 7 تشرين الأول (أكتوبر)، إثر العدوان الغاشم على قطاع غزة، كان هناك توجيه ملكي واضح وصريح بتقديم كل ما يمكن إلى الأهل في قطاع غزة. وبالفعل عندما كانت هناك السبيل الوحيد لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة عبر طائرات الشحن التي تصل إلى مطار العريش ثم إلى رفح دخولا إلى قطاع غزة."
وأضاف الشبلي إن سمو ولي العهد دشن أول طائرة في تشرين الأول (أكتوبر)، حيث تحركت من مطار ماركا إلى قطاع غزة، لتكون باكورة إرسال المساعدات الأردنية التي بلغت حتى الآن 53 طائرة شحن وصلت إلى مطار العريش، كما أن الأردن بذل كل جهده لإرسال المساعدات بكل الطرق الممكنة وبكل السبل الممكنة.
وأضاف "ذهبنا إلى إرسال القوافل البرية بالتنسيق والتعاون مع القوات المسلحة، وأيضا وزارة الخارجية الأردنية لتنسيق عملية إدخال المساعدات، لأنه كما تعلمون أن إيصال المساعدات عبر الأردن، تمر عبر الكيان المحتل وصولا الى قطاع غزة، وبدأنا بجسر بري متكامل عبر الممر الإغاثي الأردني حيث وصل عدد شاحنات المساعدات إلى 3279 ألف شاحنة مساعدات من المواد الغذائية والإغاثية والدوائية.
وأشار إلى أن العمل ما زال مستمرا حيث يجري تسيير بين 120 إلى 140 شاحنة مساعدات أسبوعيا، تصل عبر الممر الإغاثي الأردني الذي يعتبر تقريبا منذ إغلاق معبر رفح هو الشريان الرئيسي والوحيد في إيصال المساعدات بشكل رسمي وبشكل مستدام إلى قطاع غزة."
وبين أن تنفيذ الإنزالات الجوية بتوجيهات ملكية جاء في وقت تعذر فيه وصول المساعدات برا، حيث تمكنت المملكة ممثلة بالقوات المسلحة والدول الشريكة الصديقة والشقيقة من تنفيذ 383 إنزالا.
وأضاف "كانت للضرورة والحاجة لها في المناطق التي لا تصلها المساعدات عبر الطرق البرية. حيث وصل عدد المساعدات المقدمة الى قطاع غزة تقريبا 50 ألف طن وما زال العمل مستمرا بشكل يومي."
وتحدث الشبلي عن حزمة من المشاريع اليومية التي تنفذ في قطاع غزة، مثل البرامج الغذائية أو برامج توفير الدواء للمستشفيات.
وبين رئيس مجلس إدارة شركة الحوسبة الطبية "حكيم" د. فراج، إن ما يميز هذه المبادرة عدة نقاط أولها أن نسبة الإصابات في غزة تتعدى 91 ألفا جراء الحرب حسب الدراسات، وعند الذهاب للمستشفى يتم تركيب الأطراف للمصاب خلال ساعة، فيما عادة كانت هذه العملية تستغرق تركيب الطرف من شهر إلى شهرين، متبوعة بالعناية اللازمة.
وبين أن شركة حكيم، طورت نظام شاشات خاصة لها، تشتمل على تركيب بعض الحساسات التي ستركب على الأطراف السفلى لغايات المتابعة ليتم مدى استعمال هذه الأطراف.
طفل تم تركيب طرف صناعي له-(تصوير: ساهر قدارة)
وأشار إلى أنه يتم نقل مبتوري الأطراف من مناطق الحرب للسماح بتقديم الرعاية المناسبة لهم، لكن هذا الحال غير متوفر في غزة، حيث يبقى المصابون في أماكنهم يعانون من مضاعفات إصاباتهم، فيما يحتاج مبتورو الأطراف، عادة، لإجراء 10-12 زيارة إلى مركز الأطراف الاصطناعية قبل أن يتم تزويدهم بأطراف اصطناعية يمكنهم استخدامها وظيفياً بشكل منتظم. كما تستغرق العمليات بالمجمل من 3 إلى 4 أشهر، بشرط أن يتمكن المرضى من الوصول إلى مركز الأطراف الاصطناعية.
وجاءت هذه المبادرة من جلالة الملك عبدالله الثاني، بضرورة إيجاد حل لهذا التحدي، عبر اتفاقية بين الخدمات الطبية الملكية مع شركتين توفران تقنية جديدة رائدة يمكن أن تسمح بتركيب طرف اصطناعي فعال خلال ساعة واحدة فقط، ما يعني أن الشخص مبتور الطرف يمكن أن يتحول لشخص قادر على مساعدة نفسه ومساعدة الآخرين.
كما تلقى فريق طبي أردني من المركز الوطني لتأهيل إصابات البتر في مدينة الحسين الطبية في عمان، التدريب اللازم لتركيب هذه الأطراف الاصطناعية الجديدة على مبتوري الأطراف، وتمكنوا من تركيب أطراف اصطناعية لطفل من غزة يعاني من بتر ثلاثي، حتى استطاع المشي في يوم واحد.
يذكر أنه تم تجهيز عيادتين متنقلتين بجميع المعدات اللازمة لتركيب الأطراف الاصطناعية الجديدة، وسيتم إلحاقها وطاقما طبيا مختصا إلى المستشفيات الميدانية العسكرية الأردنية في غزة لتركيب أكبر عدد من الأطراف الاصطناعية لمبتوري الأطراف هناك.
وسيتم توثيق عمليات تركيب الأطراف في السجلات الطبية الإلكترونية عبر برنامج "حكيم" وستسمح الاستشارات الإلكترونية عن بعد مع أخصائي التأهيل في الأردن بالمتابعة المناسبة للمصابين.
يشار إلى أنه تبلغ التكلفة التقديرية لتركيب طرف اصطناعي للشخص الواحد حوالي 1400 دولار، فيما ستقوم الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بشراء الأطراف الاصطناعية مباشرة من الشركات وتزويد العيادات المتنقلة بها.
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