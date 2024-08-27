تمكين: التعديلات المتكررة على قانوني العمل والضمان الاجتماعي تشوّه القوانين

وشددت الورقة الصادرة عن تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان على ضرورة إجراء إصلاحات شاملة للقوانين وفتح حوار وطني لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق العمال وأصحاب العمل.



وتشير الورقة إلى التعديلات الإيجابية في مشروع قانون العمل مثل رفع إجازة الأمومة إلى 90 يومًا، مما يسهم في تمكين المرأة وتشجيع دخولها لسوق العمل وتقليل نسبة النساء الفقيرات. كما يزيد من التغطية التأمينية للعاملات في القطاع الخاص ويحسن من وضع المرأة في سوق العمل ويسهم في التنمية المستدامة، كما يسهم في تقليل نسبة النساء الفقيرات، لا سيما اللواتي يعُلن أُسَرهن، حيث تُشكّل النساء المعيلات الوحيدات لأسرهن حوالي 15% من الأسر الأردنية، هذا التعديل يسهم أيضًا في زيادة نسبة التغطية التأمينية للعاملات في القطاع الخاص، ويرفع من مستوى الحماية الاجتماعية ويعزز استقرارهن.



ووفقًا للورقة شملت التعديلات منع إنهاء خدمات المرأة الحامل حتى وإن كانت في الأشهر الأولى من الحمل، ذلك لحماية صحتها وسلامة الجنين. كما تم تعزيز حقوق العاملين في القطاع الخاص من خلال منح إجازة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أيام في حالة وفاة أحد أقاربهم من الدرجة الأولى.



ورغم التعديلات الإيجابية، قالت الورقة إنّ هنالك بعض القلق بشأن زيادة صلاحية وزير العمل في تسفير العمال غير الأردنيين في حال قيامهم بالعمل دون تصريح، مؤكدة على وجوب أن يتم إصدار قرار التسفير من قبل جهة قضائية وليس من الوزير مباشرة، حيث يجب أن يكون القضاء هو السلطة المختصة في هذا الشأن لضمان عدم تعرض العامل للظلم. ويجب أيضًا مراعاة أسباب عدم وجود تصريح عمل مع العامل، مثل عدم استخراج أو تجديد تصريح العمل من قبل أصحاب العمل.



وبينت الورقة الصادرة عن "تمكين" أنّ التعديلات المقترحة على العقود المحددة المدة والفصل التعسفي في القانون، حيث سيتم تمديد العقد لمدة مماثلة بعد انتهاء فترة العقد المحددة المدة بين صاحب العمل و يتضمن المقترح تمديد عقود العمل بشكل مماثل بعد انتهاء فترة العقد المحددة المدة، وتحديد حالات الفصل التعسفي وفق نظام خاص، ومن الملاحظ أن هذا التعديل قد يؤدي إلى تقليل دور القضاء في تحديد حالات الفصل التعسفي ومنح حقوق العامل.



وجاء في الورقة أنه تم إدراج تعديل جديد يساهم في زيادة حالات إنهاء خدمات العمال، حيث يُسمح لصاحب العمل بتقليص حجم العمل أو إيقافه نهائيًا بشرط أن يكون عدد العمال المتأثرين لا يزيد عن 15% من إجمالي عدد العاملين لديه ولمرة واحدة في السنة، مع إبلاغ الوزارة. وفي حال كانت شركة صغيرة بأقل من سبعة عمال، يُسمح لها بإنهاء عقد عامل واحد ولمرة واحدة في السنة شريطة إبلاغ الوزارة. وفي حال التكرار، يتعين على صاحب العمل تقديم طلب إلى اللجنة المختصة للنظر في ظروفه الاقتصادية أو الفنية، واللجنة المذكورة مشكلة من أطراف الإنتاج الثلاثة، مع التأكيد على قيام صاحب العمل بالإلتزام بعدم التمييز بين العاملين عند إنهاء عقود عملهم بأي شكل من الأشكال على أساس الجنس أو الدين أو الجنسية أو العرق أو اللغة.



وقالت الورقة إنه تم تجاهل العديد من المواد التي يتوجب تعديلها مثل عدم التزام الحكومة باستصدار نظام خاص يعفي أبناء غزة المقيمين إقامة دائمة على أراضي المملكة من تصاريح العمل ورسومها، على الرغم من أنه في العام 2019 أُقر قانون رقم (14)، قانون معدل لقانون العمل الأردني حيث جاء في المادة 12/ه1 لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنظيم عمل غير الـأردنيين المقيمين في المملكة، وعليه تعهدت وزارة العمل أمام مجلس الوزراء بصياغة نظام ينظم عمل أبناء قطاع غزُة المقيمين في المملكة، وكمخرج لخلو قانون العمل من نص إعفاء أبناء الغزيين من تصاريح العمل، تعهدت الوزارة، في عهد وزراء سابقين، بتعويضه في نظام يصدر بموجب القانون، غير أن هذا لم يتحقق إلى الآن.



وأشارت الورقة إلى أن السياسات الحكومية تتعامل مع أبناء قطاع غزّة باعتبارهم عمال مهاجرين، مع أن سمات العامل المهاجر لا تنطبق عليهم، ليجدو أنفسهم مضطرين للعمل في القطاع غير المنظم، الذي لا يتمتع بأي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية.



ولفتت الورقة إلى أن أبناء قطاع غزة وحملة جوازات السفر المؤقتة لم يكن مطلوبًا منهم استخراج تصاريح عمل أو دفع رسومها ضمن ما يسمى سياسة المسكوت عنه، حيث استمرت هذه السياسة حتى العام 2016، بعد إلغاء الحكومة الأردنية لقرار تحصيل الرسوم مقابل استصدار تصاريح العمل للفلسطينيين، لكن قرار استصدار التصاريح بقي قائمًا على أولئك الفلسطينيين، لاسيما من أصول غزاوية، ما يؤثر سلباً عليهم لأنه يؤثر في حرية الحصول على أي فرصة عمل، بعيدًا عن القيود الحكومية المتمثلة بالحصول على التصاريح.



ومن المهم هنا الإشارة إلى أنه رغم إعفائهم من رسوم استصدار تصاريح العمل إلا أنهم يدفعون 10 دنانير تصديق معاملة، و85 دينارا أردنيا رسوم الفحص الطبي، وفي حال كانت المهنة أكاديمية يًطلب منهم تصديق بعض الأوراق مثل شهادة الميلاد وجواز السفر وغيرها.



أما فيما يتعلق بقانون الضمان الاجتماعي قالت الورقة أن التعديلات المقدمة رغم ايجابيتها لا تحمل ولا بأي حال صفة الاستعجال، إلى جانب ذلك صدرت مؤخرًا تعديلات على كافة الأنظمة التأمينية، وستكون هذه الأنظمة بحاجة إلى تعديلات جديدة عقب صدور القانون المعدل، بالتالي بديلًا عن التعديلات المتقطعة والمجزأة، يجب أن تكون هناك خطة شاملة لتحسين الضمان الاجتماعي تشمل جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية. هذه الخطة يجب أن تشمل إشراك جميع الأطراف المعنية والخبراء في عملية صياغتها، بحيث تكون مستدامة وفعالة -على المدى البعيد.



ووفقًا للورقة مشروع القانون ألغى اعتبار علاقة العمل منتظمة إذا داوم العامل (16) يومًا فأكثر، وهذا يتوافق مع أنماط العمل الجديدة. كما تحدد الشروط وفق نظام خاص يصدر لهذه الغاية. التعديلات لن تشمل أي تعديل على شروط استحقاق الرواتب التقاعدية أو آليات احتسابها.



وأشارت الورقة إلى أن مشروع تعديل القانون يهدف إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم من خلال السماح لغير الأردنيين بما في ذلك أبناء الأردنيات بالانتساب اختياريا في أحكام قانون الضمان الاجتماعي شريطة أن يكون مقيمًا في المملكة ولا تقل اشتراكاته عن (120) اشتراكًا من خلال عمله لدى منشأة أو أكثر، ذلك ضمن ضوابط وأحكام تحددها الأنظمة الصادرة بموجب أحكام هذا القانون، وهذا التعديل غير واضح حتى الآن خاصة أن العمال المهاجرين الذين يعملون لدى صاحب عمل هو من عليه إشراكهم في الضمان الاجتماعي.



واشتملت التعديلات على إعادة تنظيم وصياغة الفصل الخاص بتأمين التعطل عن العمل ليصبح تكافليًا وبما يضمن ديمومة الصندوق واستمراريته وبما ينسجم مع تحقيق الهدف الأساسي الذي أنشئ الصندوق من أجله وهو تقديم الدعم المالي للمتعطل عن العمل خلال مدة تعطله.



وسمحت التعديلات للرجل الأرمل بتقاضي جزء من راتب زوجته المتوفاة دون شروط، بينما القانون الحالي لا يسمح للرجل الحصول على جزء من راتب زوجته المتوفاة باستثناء العاجزين كليا عن العمل.



يجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء الأردني قرر في 19 آب من العام 2024، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروعي قانون معدّل لقانون العمل وقانون معدّل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2024. ويهدف المشروع الأول إلى تنظيم سوق العمل وتحقيق التوازن بين مصلحة العاملين وأصحاب العمل في القطاع الخاص، إضافة إلى تنظيم العمال المهاجرين وتعزيز دخول المرأة إلى سوق العمل.

أما المشروع الثاني فيهدف إلى توسيع مظلة الشمول بأحكام القانون وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم، سيتم أيضًا إعادة تنظيم وصياغة الفصل الخاص بتأمين التعطُّل عن العمل لضمان ديمومة الصَّندوق واستمراريته وتقديم الدَّعم المالي للمتعطِّل عن العمل.