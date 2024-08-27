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التنمية: لا إصابات بحريق بشقة تابعة لمؤسسة الحسين الاجتماعية

8/27/2024 5:09:09 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت وزارة التنمية الاجتماعية، أن حريقاً شبّ بشقة تابعة لمؤسسة الحسين الاجتماعية صباح اليوم الثلاثاء، ولم ينتج عنه أية اصابات بين الأطفال المنتفعين والعاملين بالمؤسسة، باستثناء نقل طفل للمستشفى لاستنشاقه ثاني أكسيد الكربون، وحالته الصحية جيدة، حيث سيغادر المستشفى خلال ساعة.

وأضافت في بيان صادر عنها أن الوزارة تنتظر صدور تقرير إدارة الدفاع المدني للوقوف على أسباب الحريق، علما أن المرافق الخاصة بالمؤسسة لم تتضرر، وجميع الأطفال المنتفعين من المؤسسة بحالة صحية جيدة، ويتلقون الرعاية بصورة معتادة.

وختمت الوزارة البيان بالتأكيد على أن مؤسسة الحسين الاجتماعية تتوفر فيها جميع اجراءات السلامة العامة، وتحرص بشكل دوري ومستمر على صيانتها والتأكد من جهوزيتها لمواجهة أي طارئ.

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