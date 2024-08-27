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شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة

8/27/2024 5:09:00 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد وأصيب العشرات من المواطنين الفلسطينيين جراء سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال خلال ساعات فجر وصباح اليوم، على عدة مناطق في قطاع غزة.


وفي التفاصيل، استشهد خمسة مواطنين وأصيب آخرون فجر اليوم في قصف الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلًا في مخيم خان يونس جنوبي قطاع غزة.


كما استشهد ستة مواطنين وأصيب آخرون إثر قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف شقة تؤوي نازحين في محيط عمارة التاج بشارع اليرموك وسط مدينة غزة.


وتمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال 7 شهداء بينهم طفلة وجرحى بقصف إسرائيلي استهدف منزلا بشارع يافا في حي التفاح شرقي مدينة غزة.


واستشهد سبعة مواطنين جراء قصف طائرات الاحتلال شقة سكنية في مخيم المغازي وسط القطاع.


واستشهد مواطن بقصف الاحتلال سيارة مدنية في منطقة ميراج شمال رفح جنوب قطاع غزة، فيما أصيب عدد من المواطنين نتيجة قصف إسرائيلي على مقر جمعية سواعد الخيرية في دير البلح وسط قطاع غزة.-(بترا)

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