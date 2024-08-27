شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد وأصيب العشرات من المواطنين الفلسطينيين جراء سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال خلال ساعات فجر وصباح اليوم، على عدة مناطق في قطاع غزة.
وفي التفاصيل، استشهد خمسة مواطنين وأصيب آخرون فجر اليوم في قصف الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلًا في مخيم خان يونس جنوبي قطاع غزة.
كما استشهد ستة مواطنين وأصيب آخرون إثر قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف شقة تؤوي نازحين في محيط عمارة التاج بشارع اليرموك وسط مدينة غزة.
وتمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال 7 شهداء بينهم طفلة وجرحى بقصف إسرائيلي استهدف منزلا بشارع يافا في حي التفاح شرقي مدينة غزة.
واستشهد سبعة مواطنين جراء قصف طائرات الاحتلال شقة سكنية في مخيم المغازي وسط القطاع.
واستشهد مواطن بقصف الاحتلال سيارة مدنية في منطقة ميراج شمال رفح جنوب قطاع غزة، فيما أصيب عدد من المواطنين نتيجة قصف إسرائيلي على مقر جمعية سواعد الخيرية في دير البلح وسط قطاع غزة.-(بترا)
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