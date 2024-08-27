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ترمب: سأضم ماسك إلى الحكومة إذا كان لديه الوقت لذلك

8/27/2024 5:09:00 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، أمس الاثنين، إنه سيضم إيلون ماسك إلى حكومته إذا كان لدى أغنى شخص في العالم الوقت لذلك، مضيفاً أن الدور الذي يمكن أن يلعبه رئيس شركتي ((تسلا)) و((سبيس إكس)) هو الاستشاري الاتحادي لخفض التكاليف.
ونقلت وكالة ((بلومبرغ)) للأنباء عن ترمب قوله في مقابلة مع الصحافي شون ريان مادحاً ماسك باعتباره عبقرياً: ((سأضمه إلى الحكومة بالتأكيد، لكنني لا أعرف كيف سيمكنه فعل ذلك مع كل الأشياء التي يفعلها)).


وأضاف ترمب: ((يمكن أن يتقلد منصباً استشارياً لصالح هذا البلد ويمنحك بعض الأفكار الجيدة للغاية في مجال الذكاء الاصطناعي على سبيل المثال)).-(وكالات)

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