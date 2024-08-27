ترمب: سأضم ماسك إلى الحكومة إذا كان لديه الوقت لذلك

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، أمس الاثنين، إنه سيضم إيلون ماسك إلى حكومته إذا كان لدى أغنى شخص في العالم الوقت لذلك، مضيفاً أن الدور الذي يمكن أن يلعبه رئيس شركتي ((تسلا)) و((سبيس إكس)) هو الاستشاري الاتحادي لخفض التكاليف.
ونقلت وكالة ((بلومبرغ)) للأنباء عن ترمب
قوله في مقابلة مع الصحافي شون ريان مادحاً ماسك باعتباره عبقرياً: ((سأضمه إلى الحكومة بالتأكيد، لكنني لا أعرف كيف سيمكنه فعل ذلك مع كل الأشياء التي يفعلها)).
وأضاف ترمب: ((يمكن أن يتقلد منصباً استشارياً لصالح هذا البلد ويمنحك بعض الأفكار الجيدة للغاية في مجال الذكاء الاصطناعي على سبيل المثال)).-(وكالات)
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