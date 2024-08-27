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مستوطنون متطرفون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

8/27/2024 5:08:59 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اقتحم مستوطنون متطرفون يهود، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة.


وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان، إن الاقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، حيث أدوا صلوات تلمودية فيما حولت شرطة الاحتلال البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، ونشرت مئات من عناصرها على مسافات متقاربة، خاصة عند بوابات المسجد الأقصى، وشددت إجراءاتها العسكرية عند أبوابه وأبواب البلدة القديمة، وفرضت قيودا على دخول المصلين.


وتتزامن هذه الاقتحامات مع دعوة وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير يوم أمس لاقتحام المسجد الأقصى بشكل علني وإقامة كنيس فيه.-(بترا)


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