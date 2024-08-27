مستوطنون متطرفون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اقتحم مستوطنون متطرفون يهود، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان، إن الاقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، حيث أدوا صلوات تلمودية فيما حولت شرطة الاحتلال البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، ونشرت مئات من عناصرها على مسافات متقاربة، خاصة عند بوابات المسجد الأقصى، وشددت إجراءاتها العسكرية عند أبوابه وأبواب البلدة القديمة، وفرضت قيودا على دخول المصلين.
وتتزامن هذه الاقتحامات مع دعوة وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير يوم أمس لاقتحام المسجد الأقصى بشكل علني وإقامة كنيس فيه.-(بترا)
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