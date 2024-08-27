الإمارات تتابع عن كثب قضية القبض على مواطنها مؤسس تليغرام



وأفادت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان نشرته وكالة "وام"، بأن الإمارات تقدمت بطلب للحكومة الفرنسية لتقديم كافة الخدمات القنصلية له بشكل عاجل.



ألقت السلطات الفرنسية قبل أيام على دوروف الذي يحمل أيضاً جواز سفر فرنسي وآخر روسي وتقدر ثروته بنحو 9.2 مليار دولار وفقاً لمؤشر "بلومبرغ" للملياردرات، في مطار لو بورجيه على مشارف باريس بعد وقت قصير من هبوط طائرة خاصة كان يستقلها من أذربيجان، بتهم مرتبطة بـ"ارتكاب جرائم تتعلق بإساءة استخدام المنصة".



ومن المنتظر أن يَمثُل دوروف أمام محكمة فرنسية، خلال الأيام المقبلة، بعدما مددت السلطات احتجازه.



من جهتها، طالبت روسيا الأحد الحكومة الفرنسية بضرورة منحه حقوقه، واتهمت باريس بـ "رفض التعاون" موضحة أن السفارة الروسية في باريس طلبت الوصول إليه، لكنها قالت إن فرنسا "تجنبت التعاون" حتى الآن، وفق وكالة "رويترز".

"ليس لديه ما يخفيه"



بعد إلقاء القبض عليه، أصدرت المنصة التي شارك في تأسيسها ويشغل فيها منصب الرئيس التنفيذي بياناً، أكدت فيه أن دوروف "ليس لديه ما يخفيه، وهو يسافر كثيراً في أوروبا"، مشددة على أنه "من العبث الزعم أن منصة أو مالكها مسؤولان عن إساءة استخدام تلك المنصة".



ولفت البيان إلى أن التطبيق "يلتزم بقوانين الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك قانون الخدمات الرقمية. إشرافه على المحتوى يتماشى مع معايير الصناعة ويتحسن باستمرار"، مؤكداً: "نحن ننتظر حلاً سريعاً لهذا الموقف".



ماكرون يدخل على الخط



من جهته، اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أول تأكيد رسمي على احتجاز دوروف، أن إلقاء القبض على مؤسس "تليغرام" جاء "في إطار تحقيق قضائي جار"، ولا يوجد "دافع سياسي وراءه".



وأضاف ماكرون أنه رصد "معلومات خاطئة (مكتوبة)... عن فرنسا بعد إلقاء القبض على بافيل دوروف"، مضيفاً أن بلاده شديدة الالتزام بحرية التعبير.

تعقيد جهود التحول لشركة عامة



غادر دوروف روسيا في عام 2014 بعد رفضه الامتثال لمطالب الكرملين بإغلاق مجموعات معارضة على شبكة التواصل الاجتماعي "VK"، التي أسسها عندما كان يبلغ من العمر 22 عاماً، لكنه ترك المنصة بعد نزاع مع مالكيها المرتبطين بالكرملين، وحوّل تركيزه إلى "تليغرام" الذي أسسه مع شقيقه نيكولاي في عام 2013.



أفادت "بلومبرغ" بأن التطبيق المجاني، يواجه ضغوطاً متزايدة لتحقيق الربح، وقبل استحقاق سندات بقيمة 2.4 مليار دولار في مارس 2026، تحاول المنصة جني الأموال من مستخدميها البالغ عددهم 900 مليون مستخدم.



ولفتت إلى أن اعتقال دوروف سيعقد الجهود الرامية إلى تحويل الشركة إلى شركة عامة، وهو الطريق الذي أشار إلى أنه يفضله بدلاً من بيعها بتقييمات يدعي أنها تتجاوز 30 مليار دولار. ولا تنشر المنصة سوى القليل من المعلومات المالية، مما يجعل تحديد قيمتها أكثر صعوبة من العديد من منصات التواصل الاجتماعي والمراسلة الأخرى. وبحسب ملفات لجنة الأوراق المالية والبورصة، فإن دوروف هو المالك الوحيد للشركة.



كما يبشر الاعتقال بانطلاق معركة حول حرية التعبير، نظراً إلى أن مالك شركة "إكس" إيلون ماسك، والمتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأميركية إدوارد سنودن، من بين أولئك الذين أدانوا الاعتقال، نقلا عن بلومبرغ.

