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حكومة الاحتلال تموّل اقتحامات المستوطنين للأقصى

8/27/2024 5:08:59 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشفت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، الاثنين، أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ستمول لأول مرة اقتحامات المستوطنين اليهود للمسجد الأقصى المبارك، وسط استمرار التنديد بتلويح بن غفير ببناء كنيس يهودي في المسجد الأقصى.
وقالت الهيئة في تقرير لها، إنه ولأول مرة، ومن خلال وزارة التراث، ستقوم الدولة بتمويل جولات إرشادية في جبل الهيكل (الحرم القدسي الشريف).

وأضافت سيتم تخصيص مليوني شيكل (نحو 545 ألف دولار) للمشروع من ميزانية مكتب وزير التراث عميحاي إلياهو، ومن المتوقع أن تبدأ الجولات الإرشادية للمستوطنين في الأسابيع المقبلة.

وقالت الهيئة إن وزارة التراث تواصلت مع مكتب وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، للحصول على موافقة الشرطة على إقامة جولات المستوطنين بالحرم القدسي.

من جانبها، قالت وزارة التراث الإسرائيلية -تعليقا على تقرير الهيئة- إنها تعتزم إطلاق جولات إرشادية في جبل الهيكل، التي ستسمح لأول مرة لآلاف اليهود ومئات الآلاف من السياح الذين يصعدون (يقتحمون) إلى الجبل كل عام، بالاطلاع على التراث اليهودي للجبل على حد زعمها.

وبدورها، قالت الشرطة الإسرائيلية إن الزيارات ستتم كجزء من الزيارات المنتظمة لما تصفها بمنطقة جبل الهيكل، وفقا لقواعد الزيارة المعمول بها.

كنيس يهودي بالأقصى
ويوم أمس الاثنين، قال بن غفير -في تصريح لإذاعة الجيش الإسرائيلي- إنه ينوي إقامة كنيس يهودي فيما سماه جبل الهيكل، وهم الاسم الذي يطلقه اليهود على المسجد الأقصى.

وقد قوبلت تصريحات بن غفير باستنكار وتنديد من الرئاسة الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

فقد قال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة -في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)- إن الشعب الفلسطيني لن يقبل المساس بالمسجد الأقصى المبارك، وهو خط أحمر لا يمكن السماح بالمساس به إطلاقا.

وحذّر من أن هذه الدعوات المرفوضة والمدانة للمساس بالمسجد هي محاولات لجرّ المنطقة إلى حرب دينية ستحرق الجميع، مؤكدا أن مساحة الحرم الشريف البالغة 144 دونما هي ملك للمسلمين.

كذلك حذّرت وزارة الخارجية الفلسطينية -في بيان- من مخاطر دعوات بن غفير تلك وعدّتها "دعوة علنية وصريحة لهدم الأقصى وبناء الهيكل المزعوم مكانه".

بدورها، قالت حركة حماس -في بيان- إن تأكيد المتطرف بن غفير عزمه بناء كنيس في الأقصى إعلان خطير يعكس طبيعة نيات حكومة الاحتلال تجاه الأقصى.

وأضافت الحركة أن "جرائم الاحتلال الفاشي هي سياسة تصب الزيت على النار ولن تجد من شعبنا إلا المقاومة لحماية المقدسات"، في حين قال الشيخ عكرمة صبري إمام وخطيب المسجد الأقصى -للجزيرة- إنه لا حجة لبن غفير فيما يدعيه من حق لليهود في الأقصى.

نتائج عكسية
وفي السياق، قالت الأمم المتحدة إن تصريحات بن غفير بشأن بناء كنيس يهودي بالمسجد الأقصى تأتي بنتائج عكسية.

وأفاد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، أمس الاثنين، بأن مثل هذه التصريحات تأتي على أقل تقدير بنتائج عكسية للغاية.

وأشار دوجاريك، إلى أن تصريحات الوزير الإسرائيلي تخاطر بتفاقم الوضع الحرج بالفعل.

وأضاف: "هناك وضع قائم أو اتفاق بين الطرفين بشأن الأماكن المقدسة في القدس.. يجب على الجميع احترامه".-(الجزيرة)

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