زوكربيرغ: إدارة بايدن ضغطت على فيسبوك لفرض رقابة على محتوى «كورونا»

MENAFN - Alghad Newspaper)وفي رسالة إلى رئيس لجنة القضاء بمجلس النواب جيم غوردان، نقلتها صحيفة ((وول ستريت جورنال))، كتب زوكربيرغ أن كبار المسؤولين في إدارة بايدن، بما في ذلك مسؤولون من البيت الأبيض، ((ضغطوا مراراً وتكراراً على فرقنا لشهور، لفرض رقابة على محتوى معين يتعلق بـ(كوفيد - 19)، بما في ذلك الفكاهة والسخرية، وأعربوا عن كثير من الإحباط تجاهنا عندما أعربنا عن عدم اتفاقنا معهم)).



وقال زوكربيرغ إنه يعتقد أن الضغوط من الإدارة ((كانت خاطئة، وأنا آسف لأننا لم نكن أكثر صراحة بشأنها)).



وأضاف: ((لقد اتخذت الشركة بعض الخيارات التي، مع الاستفادة مما أدركناه مؤخراً والمعلومات الجديدة التي نمتلكها اليوم، لن نتخذها مرة أخرى)).



وتابع: ((أنا أشعر بقوة أنه لا تنبغي لنا المساومة على معايير المحتوى لدينا بسبب الضغوط من أي إدارة في أي اتجاه - ونحن مستعدون للرد إذا حدث شيء من هذا القبيل مرة أخرى)).



الضغوط التي مارستها إدارة بايدن علينا كانت خاطئة وأنا آسف لأننا لم نكن أكثر صراحة بشأنها



كما أكد زوكربيرغ أنه لا يخطط لتكرار ما فعله خلال عام 2020 للمساعدة في إجراء الانتخابات، حيث تبرع وزوجته بريسيلا تشان بأكثر من 400 مليون دولار لمنظمات غير ربحية، للمساعدة في إجراء الانتخابات خلال جائحة فيروس كورونا 2020.



وفي حين قال كثير من المحليات إن الأموال كانت بمثابة شريان حياة لمساعدتها في تسجيل الناخبين، وإنشاء أكشاك تصويت متباعدة اجتماعياً وتوفير المعدات لفرز بطاقات الاقتراع بالبريد، من بين استخدامات أخرى، فقد قال الجمهوريون إن الأموال أفادت المناطق الديمقراطية بشكل غير عادل.



ووفقاً للمؤتمر الوطني للهيئات التشريعية للولايات، فقد حظر أكثر من 20 ولاية ذات ميول جمهورية في الغالب، أو حدت أو نظمت، استخدام هذه الأموال.



وقال الرئيس التنفيذي لـ((ميتا)): ((أعلم بأن بعض الناس يعتقدون أن هذا العمل أفاد طرفاً على الآخر. هدفي أن أكون محايداً ولا ألعب دوراً بطريقة أو بأخرى في الانتخابات، أو حتى أبدو كأنني ألعب دوراً. لذلك لا أخطط لتقديم مساهمة مماثلة في هذه الدورة الانتخابية)).



وعند مطالبته بالتعليق على رسالة زوكربيرغ، قال متحدث باسم شركة ((ميتا)) إن ((الرسالة تتحدث عن نفسها)).



ومن جهتها، لم ترد المتحدثة باسم البيت الأبيض على الفور على طلب ((وول ستريت جورنال)) التعليق. وقال البيت الأبيض في وقت سابق، إن مناقشاته مع شركات وسائل التواصل الاجتماعي كانت تهدف إلى الترويج لضرورة تلقي لقاحات كورونا وأهداف الصحة العامة الأخرى، حيث إن مسؤولي الإدارة في ذلك الوقت كانت لديهم مخاوف من تردد كثير من الأميركيين في الحصول على اللقاحات، بسبب المعلومات الكاذبة التي رأوها على ((فيسبوك)).-(وكالات)