زوكربيرغ: إدارة بايدن ضغطت على فيسبوك لفرض رقابة على محتوى «كورونا»

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أقر الرئيس التنفيذي لشركة ((ميتا)) مارك زوكربيرغ، بقيام إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، بالضغط على موقع ((فيسبوك))، لفرض رقابة على المحتوى المتعلق بجائحة كورونا في عام 2021، واصفاً ما حدث بأنه ((أمر غير لائق))، ومتعهداً برفض أي جهود مستقبلية من هذا القبيل.
وفي رسالة إلى رئيس لجنة القضاء بمجلس النواب جيم غوردان، نقلتها صحيفة ((وول ستريت جورنال))، كتب زوكربيرغ أن كبار المسؤولين في إدارة بايدن، بما في ذلك مسؤولون من البيت الأبيض، ((ضغطوا مراراً وتكراراً على فرقنا لشهور، لفرض رقابة على محتوى معين يتعلق بـ(كوفيد - 19)، بما في ذلك الفكاهة والسخرية، وأعربوا عن كثير من الإحباط تجاهنا عندما أعربنا عن عدم اتفاقنا معهم)).
وقال زوكربيرغ إنه يعتقد أن الضغوط من الإدارة ((كانت خاطئة، وأنا آسف لأننا لم نكن أكثر صراحة بشأنها)).
وأضاف: ((لقد اتخذت الشركة بعض الخيارات التي، مع الاستفادة مما أدركناه مؤخراً والمعلومات الجديدة التي نمتلكها اليوم، لن نتخذها مرة أخرى)).
وتابع: ((أنا أشعر بقوة أنه لا تنبغي لنا المساومة على معايير المحتوى لدينا بسبب الضغوط من أي إدارة في أي اتجاه - ونحن مستعدون للرد إذا حدث شيء من هذا القبيل مرة أخرى)).
الضغوط التي مارستها إدارة بايدن علينا كانت خاطئة وأنا آسف لأننا لم نكن أكثر صراحة بشأنها
كما أكد زوكربيرغ أنه لا يخطط لتكرار ما فعله خلال عام 2020 للمساعدة في إجراء الانتخابات، حيث تبرع وزوجته بريسيلا تشان بأكثر من 400 مليون دولار لمنظمات غير ربحية، للمساعدة في إجراء الانتخابات خلال جائحة فيروس كورونا 2020.
وفي حين قال كثير من المحليات إن الأموال كانت بمثابة شريان حياة لمساعدتها في تسجيل الناخبين، وإنشاء أكشاك تصويت متباعدة اجتماعياً وتوفير المعدات لفرز بطاقات الاقتراع بالبريد، من بين استخدامات أخرى، فقد قال الجمهوريون إن الأموال أفادت المناطق الديمقراطية بشكل غير عادل.
ووفقاً للمؤتمر الوطني للهيئات التشريعية للولايات، فقد حظر أكثر من 20 ولاية ذات ميول جمهورية في الغالب، أو حدت أو نظمت، استخدام هذه الأموال.
وقال الرئيس التنفيذي لـ((ميتا)): ((أعلم بأن بعض الناس يعتقدون أن هذا العمل أفاد طرفاً على الآخر. هدفي أن أكون محايداً ولا ألعب دوراً بطريقة أو بأخرى في الانتخابات، أو حتى أبدو كأنني ألعب دوراً. لذلك لا أخطط لتقديم مساهمة مماثلة في هذه الدورة الانتخابية)).
وعند مطالبته بالتعليق على رسالة زوكربيرغ، قال متحدث باسم شركة ((ميتا)) إن ((الرسالة تتحدث عن نفسها)).
ومن جهتها، لم ترد المتحدثة باسم البيت الأبيض على الفور على طلب ((وول ستريت جورنال)) التعليق. وقال البيت الأبيض في وقت سابق، إن مناقشاته مع شركات وسائل التواصل الاجتماعي كانت تهدف إلى الترويج لضرورة تلقي لقاحات كورونا وأهداف الصحة العامة الأخرى، حيث إن مسؤولي الإدارة في ذلك الوقت كانت لديهم مخاوف من تردد كثير من الأميركيين في الحصول على اللقاحات، بسبب المعلومات الكاذبة التي رأوها على ((فيسبوك)).-(وكالات)
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