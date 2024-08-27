شركتا Samsara Eco وNILIT تتعاونان لبناء أول منشأة لإعادة تدوير النايلون 6,6 في العالم

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة Samsara Eco الابتكارية المتخصصة في مجال التكنولوجيا البيئية وشركة NILIT الرائدة عالميًا في مجال إنتاج النايلون 6,6 المستخدم في صناعة الملابس، عن خطط تهدف إلى استكشاف آليات الاستثمار وإنشاء موقع لإنتاج البوليمر المعاد تدويره من النايلون 6,6 الموجود في المنسوجات في جنوب شرق آسيا للمساعدة في رأب الفجوة المتعلقة بمسألة النايلون 6,6.
يتم إنتاج ما يقرب من 4 ملايين طن من النايلون 6,6 كل عام، فهو أحد الألياف الأكثر استخدامًا في صناعات الملابس الرياضية والأزياء، ولكن يصعب للغاية تدويره وعند مزجه مع ألياف أخرى، مثل الإسباندكس، فإن درجة التحدي ترتفع. وعليه، تسعى شركتا Samsara Eco وNILIT بالتعاون معًا إلى التوصل إلى حل قاطع لهذه المشكلة.
ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المنشأة في أواخر عام 2026، والتي ستتمتع بقدرات فريدة تؤهلها لإعادة تدوير نفايات المنسوجات وإنتاج بوليمرات النايلون 6,6 العالية الجودة المعاد تدويرها، بحيث يتسنى للعلامات التجارية والشركات المصنعة للمنسوجات استخدامها بسلاسة في سلاسل التوريد الحالية بغية صنع أقمشة نسيجية جديدة، بلا حدود.
صرح Paul Riley ، المدير التنفيذي لشركة Samsara Eco ومؤسسها، قائلاً : "نعتنق رؤية مفادها معالجة مشكلة المناخ بالاستعانة بعملية إعادة التدوير اللانهائية. وأحد المناهج التي نعتمد عليها لتحقيق هذا الغرض السامي هو إنشاء أول مشروع لتدوير النايلون 6,6، إذ إن الملابس المهملة المصنوعة من النايلون 6,6، مثل الملابس الرياضية وحتى المنتجات الموجودة في التصميمات الداخلية في السيارات عادةً ما يكون مآلها مكب النفايات أو يتم حرقها في نهاية عمرها الافتراضي، مما نجم عنه عواقب وخيمة تحمل وطأتها كوكبنا".
كما علقت Sarah Cook ، مدير قسم الشؤون التجارية والعمليات في شركة Samsara Eco على الاتفاقية، قائلة: "يمكننا عن طريق مد جسور التعاون مع شركة NILIT التصدي لهذه المشكلة وبث حياة جديدة في الملابس المهملة. لذا، تعد مذكرة التفاهم خطوة مهمة تسهم في مساعدة العلامات التجارية والعالم في تعزيز مبدأ دائرية النايلون 6,6 وتقليل النفايات البلاستيكية. ومن جانبنا، فنحن يحدونا بالغ الفخر إزاء استكشاف منشأة إعادة تدوير تجريبية بالتعاون مع شركة NILIT في سابقة من نوعها تحفز الشركات على عقد شراكات مثمرة على مستوى العالم."
أوضح Ilan Melamed ، المدير العام لشركة NILIT ، قائلاً: "تمثل شراكة شركة NILIT مع شركة Samsara Eco خطوة مهمة للغاية في إستراتيجيتنا المتعددة الجوانب الرامية إلى تزويد سوق الملابس بمنتجات النايلون 6,6 المتميزة ذات التأثير الأقل ضررًا على البيئة". "إن تفعيل حلول إعادة تدوير المنسوجات من شأنه أن يقلل بدرجة كبيرة من انبعاثات الكربون العالمية وكمية النفايات النسيجية البالغة 92 مليون طن المضافة إلى مكبات النفايات سنويًا. جدير بالذكر أنه بتوحيد قوى شركتي NILIT وSamsara Eco، فإنهما تتمتعان بالقدرة على إنتاج النايلون 6,6 المعاد تدويره إلى ما لا نهاية، والذي يوفر نسيجًا متميزًا عالي الجودة وأداء فائقًا ناهيك عن الفائدة التي ستعم على الكوكب."
تعد EosEcoTM أول تقنية في العالم لإعادة تدوير النايلون 6,6 إلى ما لا نهاية عن طريق إعمال الفيزياء الحيوية والكيمياء وعلم الأحياء وعلوم الكمبيوتر (مثل الذكاء الاصطناعي) لإنشاء فئة من الإنزيمات التي تتغذى على البلاستيك، إذ تتمثل وظيفة الإنزيمات في تحليل النفايات البلاستيكية، بما في ذلك المنسوجات المصنوعة من النايلون 6,6 وتحويلها إلى مواد خام يتم دمجها بسلاسة في عمليات التصنيع الحالية وبهذا تكتمل الحلقة الصناعية الفعالة. إضافةً إلى ذلك، يمكن لتقنية EosEcoTM إعادة تدوير مجموعة من مدخلات المواد الخام، بما في ذلك المنسوجات الملونة والمختلطة، مثل النايلون 6,6 مع الإسباندكس. ومن هذا المنطلق، ستتمكن تقنية EosEcoTM وتقنية البلمرة والغزل والتقنيات الفريدة من شركة NILIT من صنع خيوط نايلون 6,6 المتميزة المعاد تدويرها لأغراض الاستهلاك العالمي.
نبذة عن شركة NILIT
تفخر شركة NILIT بتميزها الفائق على مدار 50 عامًا، إذ تقدم أكبر مجموعة من خيوط النايلون 6.6 المستدامة المتميزة المصممة لتعزيز عنصر الاستدامة في صناعة الملابس. ثم إن أعمالها تنتشر في كل أنحاء العالم، لذا فإن شركة NILIT تعد رائدة عالميًا في مجال صناعة خيوط النايلون 6,6 المستخدمة في الملابس، والتي تحمل على عاتقها مهمة ابتكار حلول مبتكرة ومستدامة تعمل على تطوير صناعة النسيج.
ستضيف شركة NILIT الخيوط المنتجة باستخدام تقنية EosEcoTM من شركة Samsara Eco إلى مجموعة منتجاتها المفضلة المبتكرة SENSIL® والتي يتم تصنيعها وفقًا لمعايير الاستدامة الكلية للمنتجات الخاصة بشركة NILIT. هذا، وتمنح هذه الخيوط الفعالة المصممين أقمشة جميلة وغير ضارة بالبيئة ومتميزة على صعيد الأداء، والتي يحتاجون إليها لتصنيع مجموعات ملابس تلبي احتياجات المستهلكين.
نبذة عن شركة Samsara Eco
ينصب تركيز Samsara Eco على استخدام تقنية إعادة التدوير الإنزيمية المتقدمة لإنهاء التلوث البلاستيكي. وبفضل العلوم المتقدمة، نجحت شركة Samsara Eco في إرساء منهج جديد لتحليل البلاستيك إلى جزيئاته الأساسية، والتي يمكن استخدامها بعد ذلك لإعادة إنشاء بلاستيك جديد، مرارًا وتكرارًا. هذا، وتعد تقنيتها الحاصلة على براءة اختراع EosEcoTM الأولى من نوعها في الصناعة ناهيك عن تأثيراتها الإيجابية على الكوكب.
يحمل مجتمع Samsara Eco على عاتقه مهمة مشتركة متمثلة في تدوير البلاستيك القابع في مكبات النفايات والمحيطات والقضاء على الحاجة إلى صنع بلاستيك من الوقود الأحفوري (سواء كان ذلك لصنع الزجاجات التي نحتسي منها المشروبات أو الملابس التي نرتديها)، كل هذا من أجل إرساء الأساس لمستقبل قوامه النظافة والاستدامة.
بالشراكة مع الجامعة الوطنية الأسترالية (ANU)، جرى إطلاق شركة Samsara Eco في عام 2020 بدعم من Main Sequence وW23 التابعة لشركة Woolworths Group. جدير بالذكر أن الشركة قد جمعت تمويلاً قيمته أكثر من 160 مليون دولار أسترالي من مستثمرين محليين وعالميين، من بينهم Breakthrough Victoria وDCVC وHitachi وlululemon وTemasek وWildcard Ventures وWollemi Capital والمزيد.
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