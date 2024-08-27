شركتا Samsara Eco وNILIT تتعاونان لبناء أول منشأة لإعادة تدوير النايلون 6,6 في العالم

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة Samsara Eco الابتكارية المتخصصة في مجال التكنولوجيا البيئية وشركة NILIT الرائدة عالميًا في مجال إنتاج النايلون 6,6 المستخدم في صناعة الملابس، عن خطط تهدف إلى استكشاف آليات الاستثمار وإنشاء موقع لإنتاج البوليمر المعاد تدويره من النايلون 6,6 الموجود في المنسوجات في جنوب شرق آسيا للمساعدة في رأب الفجوة المتعلقة بمسألة النايلون 6,6.

يتم إنتاج ما يقرب من 4 ملايين طن من النايلون 6,6 كل عام، فهو أحد الألياف الأكثر استخدامًا في الملابس الرياضية والأزياء، ولكن يصعب للغاية تدويره وعند مزجه مع ألياف أخرى، مثل الإسباندكس، فإن درجة التحدي ترتفع. وعليه، تسعى شركتا Samsara Eco وNILIT بالتعاون معًا إلى التوصل إلى حل قاطع لهذه المشكلة.

ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المنشأة في أواخر عام 2026، والتي ستتمتع بقدرات فريدة تؤهلها لإعادة تدوير نفايات المنسوجات وإنتاج بوليمرات النايلون 6,6 العالية الجودة المعاد تدويرها، بحيث يتسنى للعلامات التجارية والشركات المصنعة للمنسوجات استخدامها بسلاسة في سلاسل التوريد الحالية بغية صنع أقمشة نسيجية جديدة، بلا حدود.

صرح Paul Riley ، المدير التنفيذي لشركة Samsara Eco ومؤسسها، قائلاً : "نعتنق رؤية مفادها معالجة مشكلة المناخ بالاستعانة بعملية إعادة التدوير اللانهائية. وأحد المناهج التي نعتمد عليها لتحقيق هذا الغرض السامي هو إنشاء أول مشروع لتدوير النايلون 6,6، إذ إن الملابس المهملة المصنوعة من النايلون 6,6، مثل الملابس الرياضية وحتى المنتجات الموجودة في التصميمات الداخلية في السيارات عادةً ما يكون مآلها مكب النفايات أو يتم حرقها في نهاية عمرها الافتراضي، مما نجم عنه عواقب وخيمة تحمل وطأتها كوكبنا".

كما علقت Sarah Cook ، مدير قسم الشؤون التجارية والعمليات في شركة Samsara Eco على الاتفاقية، قائلة: "يمكننا عن طريق مد جسور التعاون مع شركة NILIT التصدي لهذه المشكلة وبث حياة جديدة في الملابس المهملة. لذا، تعد مذكرة التفاهم خطوة مهمة تسهم في مساعدة العلامات التجارية والعالم في تعزيز مبدأ دائرية النايلون 6,6 وتقليل النفايات البلاستيكية. ومن جانبنا، فنحن يحدونا بالغ الفخر إزاء استكشاف منشأة إعادة تدوير تجريبية بالتعاون مع شركة NILIT في سابقة من نوعها تحفز الشركات على عقد شراكات مثمرة على مستوى العالم."

أوضح Ilan Melamed ، المدير العام لشركة NILIT ، قائلاً: "تمثل شراكة شركة NILIT مع شركة Samsara Eco خطوة مهمة للغاية في إستراتيجيتنا المتعددة الجوانب الرامية إلى تزويد سوق الملابس بمنتجات النايلون 6,6 المتميزة ذات التأثير الأقل ضررًا على البيئة". "إن تفعيل حلول إعادة تدوير المنسوجات من شأنه أن يقلل بدرجة كبيرة من انبعاثات الكربون العالمية وكمية النفايات النسيجية البالغة 92 مليون طن المضافة إلى مكبات النفايات سنويًا. جدير بالذكر أنه بتوحيد قوى شركتي NILIT وSamsara Eco، فإنهما تتمتعان بالقدرة على إنتاج النايلون 6,6 المعاد تدويره إلى ما لا نهاية، والذي يوفر نسيجًا متميزًا عالي الجودة وأداء فائقًا ناهيك عن الفائدة التي ستعم على الكوكب."

تعد EosEcoTM‎ أول تقنية في العالم لإعادة تدوير النايلون 6,6 إلى ما لا نهاية عن طريق إعمال الفيزياء الحيوية والكيمياء وعلم الأحياء وعلوم الكمبيوتر (مثل الذكاء الاصطناعي) لإنشاء فئة من الإنزيمات التي تتغذى على البلاستيك، إذ تتمثل وظيفة الإنزيمات في تحليل النفايات البلاستيكية، بما في ذلك المنسوجات المصنوعة من النايلون 6,6 وتحويلها إلى مواد خام يتم دمجها بسلاسة في عمليات التصنيع الحالية وبهذا تكتمل الحلقة الصناعية الفعالة. إضافةً إلى ذلك، يمكن لتقنية EosEcoTM‎ إعادة تدوير مجموعة من مدخلات المواد الخام، بما في ذلك المنسوجات الملونة والمختلطة، مثل النايلون 6,6 مع الإسباندكس. ومن هذا المنطلق، ستتمكن تقنية EosEcoTM‎ وتقنية البلمرة والغزل والتقنيات الفريدة من شركة NILIT من صنع خيوط نايلون 6,6 المتميزة المعاد تدويرها لأغراض الاستهلاك العالمي.

نبذة عن شركة NILIT

تفخر شركة NILIT بتميزها الفائق على مدار 50 عامًا، إذ تقدم أكبر مجموعة من خيوط النايلون 6.6 المستدامة المتميزة المصممة لتعزيز عنصر الاستدامة في صناعة الملابس. ثم إن أعمالها تنتشر في كل أنحاء العالم، لذا فإن شركة NILIT تعد رائدة عالميًا في مجال صناعة خيوط النايلون 6,6 المستخدمة في الملابس، والتي تحمل على عاتقها مهمة ابتكار حلول مبتكرة ومستدامة تعمل على تطوير صناعة النسيج.

ستضيف شركة NILIT الخيوط المنتجة باستخدام تقنية EosEcoTM‎ من شركة Samsara Eco إلى مجموعة منتجاتها المفضلة المبتكرة SENSIL®‎ والتي يتم تصنيعها وفقًا لمعايير الاستدامة الكلية للمنتجات الخاصة بشركة NILIT. هذا، وتمنح هذه الخيوط الفعالة المصممين أقمشة جميلة وغير ضارة بالبيئة ومتميزة على صعيد الأداء، والتي يحتاجون إليها لتصنيع مجموعات ملابس تلبي احتياجات المستهلكين.

نبذة عن شركة Samsara Eco

ينصب تركيز Samsara Eco على استخدام تقنية إعادة التدوير الإنزيمية المتقدمة لإنهاء التلوث البلاستيكي. وبفضل العلوم المتقدمة، نجحت شركة Samsara Eco في إرساء منهج جديد لتحليل البلاستيك إلى جزيئاته الأساسية، والتي يمكن استخدامها بعد ذلك لإعادة إنشاء بلاستيك جديد، مرارًا وتكرارًا. هذا، وتعد تقنيتها الحاصلة على براءة اختراع EosEcoTM‎ الأولى من نوعها في الصناعة ناهيك عن تأثيراتها الإيجابية على الكوكب.

يحمل مجتمع Samsara Eco على عاتقه مهمة مشتركة متمثلة في تدوير البلاستيك القابع في مكبات النفايات والمحيطات والقضاء على الحاجة إلى صنع بلاستيك من الوقود الأحفوري (سواء كان ذلك لصنع الزجاجات التي نحتسي منها المشروبات أو الملابس التي نرتديها)، كل هذا من أجل إرساء الأساس لمستقبل قوامه النظافة والاستدامة.

بالشراكة مع الجامعة الوطنية الأسترالية (ANU)، جرى إطلاق شركة Samsara Eco في عام 2020 بدعم من Main Sequence وW23 التابعة لشركة Woolworths Group. جدير بالذكر أن الشركة قد جمعت تمويلاً قيمته أكثر من 160 مليون دولار أسترالي من مستثمرين محليين وعالميين، من بينهم Breakthrough Victoria وDCVC وHitachi وlululemon وTemasek وWildcard Ventures وWollemi Capital والمزيد.