Xsolla وsavvy Games Group توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز تطوير ألعاب الفيديو في الشرق الأوسط

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت اليوم شركة Xsolla، وهي شركة عالمية لتجارة ألعاب الفيديو، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة Savvy Games Group (يشار إليها هنا باسم "Savvy")، البطل الوطني للألعاب والرياضة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، ، لتعزيز رؤية المملكة 2030 وخلق فرص اقتصادية لمطوري الألعاب في الشرق الأوسط وحول العالم.
ستعزز الشراكة الإستراتيجية خلق 3,600 وظيفة جديدة في صناعة ألعاب الفيديو بحلول نهاية عام 2030 لتعزيز رؤية المملكة لمستقبل الألعاب والرياضات الإلكترونية. يمثل هذا التزامًا كبيرًا بنمو ألعاب الفيديو للمطورين والناشرين واللاعبين ليس فقط في الشرق الأوسط، ولكن في جميع أنحاء العالم.
وبموجب شروط مذكرة التفاهم، ستركز الشراكة على العديد من المبادرات الرئيسية، بما في ذلك إنشاء أكاديمية Xsolla، وبرامج الحاضنة والمسرع لدعم استوديوهات تطوير الألعاب المحلية والدولية. ستلعب الأكاديمية دورًا حاسمًا في رعاية المواهب وتعزيز تطوير الألعاب كمسار وظيفي قابل للتطبيق داخل المملكة.
بالإضافة إلى الأكاديمية، ستستكشف الشراكة فرص استضافة فعاليات ألعاب الفيديو الرائدة في الصناعة لرجال الأعمال والمستهلكين، وتوفير التمويل لمشاريع تطوير الألعاب، وتعزيز الروابط بين الاستوديوهات المحلية والمستثمرين الدوليين.
ومن خلال هذه الشراكة، ستقوم شركة Xsolla بإنشاء مكتب إقليمي رئيسي في الرياض يوفر خدمات المنتجات والتطوير والتكنولوجيا ودعم العملاء وتطوير الأعمال لمساعدة المطورين والناشرين على توسيع نطاق ألعابهم وتنميتها في الشرق الأوسط والمملكة.
قال Brian Ward، الرئيس التنفيذي لمجموعة Savvy Games Group: "تمثل هذه الشراكة مع Xsolla خطوة مهمة إلى الأمام في مهمتنا للارتقاء بالنظام البيئي للألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية إلى مكانة عالمية. من خلال الجمع بين مواردنا وخبراتنا، نقوم بخلق فرص عمل وبناء صناعة نابضة بالحياة ومستدامة من شأنها أن تدفع الفرص والإبداع لسنوات قادمة".
وأضاف Chris Hewish، الرئيس التنفيذي للإستراتيجية في Xsolla: "نحن متحمسون للتعاون مع Savvy Games Group في هذه المبادرة الرائدة. تتوافق رؤيتنا المشتركة لمستقبل ألعاب الفيديو بشكل مثالي، ونهدف معًا إلى تمكين المطورين وتعزيز الإبداع ودعم الجيل القادم من المواهب في المملكة العربية السعودية".
حول Xsolla
Xsolla هي شركة عالمية لتجارة ألعاب الفيديو مع مجموعة قوية ومعززة من الأدوات والخدمات المصممة بشكل خاص لصناعة ألعاب الفيديو. منذ تأسيسها في عام 2005، ساعدت Xsolla الآلاف من مطوري الألعاب والناشرين من جميع الأحجام على تمويل ألعابهم وتسويقها وإطلاقها وتحقيق الدخل منها على مستوى العالم وعبر منصات متعددة. بصفتنا شركة رائدة مبتكرة في تجارة الألعاب، تتمثل مهمة Xsolla في حل التعقيدات الكامنة في التوزيع العالمي والتسويق وتحقيق الدخل لمساعدة شركائنا على الوصول إلى المزيد من المناطق الجغرافية وتوليد المزيد من الإيرادات وإنشاء علاقات مع اللاعبين في جميع أنحاء العالم. يقع المقر الرئيسي لشركة Xsolla في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، ولديها مكاتب في مونتريال ولندن وبرلين وسيول وبكين وكوالالمبور ورالي وطوكيو ومدن حول العالم، وتدعم عناوين الألعاب الرئيسية مثل Valve وTwitch وEpic Games وTake- Two، وKRAFTON، وNexters، وNetEase، وPlaystudios، وPlayrix، وmiHoYo، والمزيد.
لمزيد من المعلومات ولمعرفة المزيد، ترجى زيارة: xsolla
حول Savvy Games Group
Savvy Games Group (يشار إليها هنا باسم "Savvy") هي شركة الألعاب والرياضات الإلكترونية الرائدة التي تأسست لدفع النمو والتطوير على المدى الطويل للرياضات الإلكترونية وصناعة الألعاب الأوسع في جميع أنحاء العالم. تم تأسيس Savvy، وهي مملوكة بنسبة 100%، من قِبل صندوق الاستثمارات العامة. بصفتها بطلة عالمية لهذا القطاع، ستصبح Savvy رائدة عالمية في الألعاب والرياضات الإلكترونية من خلال نشر رأس مال كبير على المدى الطويل. بصفتها البطل الوطني للألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، تكرس Savvy جهودها لدعم المجتمع المحلي المزدهر ودفع تطوير القطاع في المملكة.
الموقع الإلكتروني لمجموعة Savvy Games Group – savvygames
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