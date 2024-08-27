Xsolla وsavvy Games Group توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز تطوير ألعاب الفيديو في الشرق الأوسط

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت اليوم شركة Xsolla، وهي شركة عالمية لتجارة ألعاب الفيديو، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة Savvy Games Group (يشار إليها هنا باسم "Savvy")، البطل الوطني للألعاب والرياضة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، ، لتعزيز رؤية المملكة 2030 وخلق فرص اقتصادية لمطوري الألعاب في الشرق الأوسط وحول العالم.

ستعزز الشراكة الإستراتيجية خلق 3,600 وظيفة جديدة في صناعة ألعاب الفيديو بحلول نهاية عام 2030 لتعزيز رؤية المملكة لمستقبل الألعاب والرياضات الإلكترونية. يمثل هذا التزامًا كبيرًا بنمو ألعاب الفيديو للمطورين والناشرين واللاعبين ليس فقط في الشرق الأوسط، ولكن في جميع أنحاء العالم.

وبموجب شروط مذكرة التفاهم، ستركز الشراكة على العديد من المبادرات الرئيسية، بما في ذلك إنشاء أكاديمية Xsolla، وبرامج الحاضنة والمسرع لدعم استوديوهات تطوير الألعاب المحلية والدولية. ستلعب الأكاديمية دورًا حاسمًا في رعاية المواهب وتعزيز تطوير الألعاب كمسار وظيفي قابل للتطبيق داخل المملكة.

بالإضافة إلى الأكاديمية، ستستكشف الشراكة فرص استضافة فعاليات ألعاب الفيديو الرائدة في الصناعة لرجال الأعمال والمستهلكين، وتوفير التمويل لمشاريع تطوير الألعاب، وتعزيز الروابط بين الاستوديوهات المحلية والمستثمرين الدوليين.

ومن خلال هذه الشراكة، ستقوم شركة Xsolla بإنشاء مكتب إقليمي رئيسي في الرياض يوفر خدمات المنتجات والتطوير والتكنولوجيا ودعم العملاء وتطوير الأعمال لمساعدة المطورين والناشرين على توسيع نطاق ألعابهم وتنميتها في الشرق الأوسط والمملكة.

قال Brian Ward، الرئيس التنفيذي لمجموعة Savvy Games Group: "تمثل هذه الشراكة مع Xsolla خطوة مهمة إلى الأمام في مهمتنا للارتقاء بالنظام البيئي للألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية إلى مكانة عالمية. من خلال الجمع بين مواردنا وخبراتنا، نقوم بخلق فرص عمل وبناء صناعة نابضة بالحياة ومستدامة من شأنها أن تدفع الفرص والإبداع لسنوات قادمة".

وأضاف Chris Hewish، الرئيس التنفيذي للإستراتيجية في Xsolla: "نحن متحمسون للتعاون مع Savvy Games Group في هذه المبادرة الرائدة. تتوافق رؤيتنا المشتركة لمستقبل ألعاب الفيديو بشكل مثالي، ونهدف معًا إلى تمكين المطورين وتعزيز الإبداع ودعم الجيل القادم من المواهب في المملكة العربية السعودية".

حول Xsolla

Xsolla هي شركة عالمية لتجارة ألعاب الفيديو مع مجموعة قوية ومعززة من الأدوات والخدمات المصممة بشكل خاص لصناعة ألعاب الفيديو. منذ تأسيسها في عام 2005، ساعدت Xsolla الآلاف من مطوري الألعاب والناشرين من جميع الأحجام على تمويل ألعابهم وتسويقها وإطلاقها وتحقيق الدخل منها على مستوى العالم وعبر منصات متعددة. بصفتنا شركة رائدة مبتكرة في تجارة الألعاب، تتمثل مهمة Xsolla في حل التعقيدات الكامنة في التوزيع العالمي والتسويق وتحقيق الدخل لمساعدة شركائنا على الوصول إلى المزيد من المناطق الجغرافية وتوليد المزيد من الإيرادات وإنشاء علاقات مع اللاعبين في جميع أنحاء العالم. يقع المقر الرئيسي لشركة Xsolla في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، ولديها مكاتب في مونتريال ولندن وبرلين وسيول وبكين وكوالالمبور ورالي وطوكيو ومدن حول العالم، وتدعم عناوين الألعاب الرئيسية مثل Valve وTwitch وEpic Games وTake- Two، وKRAFTON، وNexters، وNetEase، وPlaystudios، وPlayrix، وmiHoYo، والمزيد.

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حول Savvy Games Group

Savvy Games Group (يشار إليها هنا باسم "Savvy") هي شركة الألعاب والرياضات الإلكترونية الرائدة التي تأسست لدفع النمو والتطوير على المدى الطويل للرياضات الإلكترونية وصناعة الألعاب الأوسع في جميع أنحاء العالم. تم تأسيس Savvy، وهي مملوكة بنسبة 100%، من قِبل صندوق الاستثمارات العامة. بصفتها بطلة عالمية لهذا القطاع، ستصبح Savvy رائدة عالمية في الألعاب والرياضات الإلكترونية من خلال نشر رأس مال كبير على المدى الطويل. بصفتها البطل الوطني للألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، تكرس Savvy جهودها لدعم المجتمع المحلي المزدهر ودفع تطوير القطاع في المملكة.

الموقع الإلكتروني لمجموعة Savvy Games Group‏ – savvygames

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