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تعاون بين جهات سعودية وإبسون لدعم موسم العودة إلى المدارس

8/27/2024 5:00:37 AM
(MENAFN- Asdaf News) أعلنت اليوم شركة إبسون عن تعاونها مع مجموعة من المؤسسات والهيئات السعودية لدعم الأهالي وأبنائهم خلال استعداداتهم للعودة إلى المدارس بعد انقضاء العطلة الصيفية.

وتعاونت إبسون في إطار الحملة مع مجموعات رياضية ومجتمعيّة من ضمنها“إنترناشيونال أوبن أكاديمي” في السعودية (International Open Academy)، و”لمسة” (Lamsaworld)، و”جست توتر” (Just Tutor)، و(Arabee) وغيرها. وبالإضافة إلى الصفوف خارج أوقات الدوام المدرسي، فإن شراكات إبسون تشمل كذلك منصات تعليمية عالمية مثل“بيانو أكاديمي” (Piano Academy) و”بيرليغو” (Perlego) وغيرها الكثير.

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