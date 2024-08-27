تعاون بين جهات سعودية وإبسون لدعم موسم العودة إلى المدارس

(MENAFN
- Asdaf News)
أعلنت اليوم شركة إبسون عن تعاونها مع مجموعة من المؤسسات والهيئات السعودية لدعم الأهالي وأبنائهم خلال استعداداتهم للعودة إلى المدارس بعد انقضاء العطلة الصيفية.
وتعاونت إبسون في إطار الحملة مع مجموعات رياضية ومجتمعيّة من ضمنها“إنترناشيونال أوبن أكاديمي” في السعودية (International Open Academy)، و”لمسة” (Lamsaworld)، و”جست توتر” (Just Tutor)، و(Arabee) وغيرها. وبالإضافة إلى الصفوف خارج أوقات الدوام المدرسي، فإن شراكات إبسون تشمل كذلك منصات تعليمية عالمية مثل“بيانو أكاديمي” (Piano Academy) و”بيرليغو” (Perlego) وغيرها الكثير.
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