التحول الرقمي يساعد رواد الأعمال على الابتكار والتكيف والازدهار

MENAFN - Asdaf News) كشفت جودادي في استبيانها العالمي لريادة الأعمال لعام 2024 عن مجموعة من التحليلات والأفكار حول الدوافع والعقبات والنجاحات التي تشهدها مسيرة رواد الأعمال وسط مشهد الأعمال سريع التطور، حيث تمثل ريادة الأعمال رحلة مليئة بالتحديات والمكاسب.

الدوافع والتحديات المبكرة

أظهر الاستبيان أن العوامل الأساسية لتشجيع رواد الأعمال على إطلاق أعمالهم تتمثل بالسعي إلى الاستقلال المالي (28%)، واتباع الشغف (28%)، والاستفادة من فرص السوق مثل وجود فكرة أو خدمة جديدة (14%).

وأطلقت 69% من شركات المشاركين في الاستبيان أعمالها قبل خمس سنوات أو أقل، مما يشير إلى مشهد ريادة الأعمال الحيوي والديناميكي. ويمكن أن تشهد المراحل الأولى من ريادة الأعمال، على اختلاف فترات إطلاق مشاريعها، العديد من التحديات. وتشمل أهم العقبات التي يواجهها أصحاب الشركات الصغيرة في المملكة عند إطلاق أعمالهم، تسويق أعمالهم عبر الإنترنت (52%)، والتسويق باستخدام الطرق التقليدية (31%)، وقلة الخبرة في تصميم المواقع الإلكترونية أو إدارة التكنولوجيا (24%).

نظرًا لأن هذه العقبات تتطلب موارد استراتيجية للتغلب عليها، فكر رواد الأعمال السعوديون بشأن مواردهم المالية، حيث اعتمدوا في بعض استثماراتهم الأولى أساليب تساعدهم على مواجهة التحديات المبكرة، مثل تسويق أعمالهم عبر الإنترنت (32%)، والتسويق باستخدام الطرق التقليدية (12%)، وتطوير منتجات وخدمات جديدة (10%).

التحديات الحالية والتحول الرقمي

تتطور التحديات التي تواجهها الشركات مع زيادة نموها، حيث يشير 39% من أصحاب الشركات حالياً إلى أن المشكلات المتعلقة بالتسويق هي التحدي الرئيسي أمامهم، تليها التحديات المالية (31%)، والعملاء (30%).

وبينما تواصل الاستثمارات الجديدة التركيز على التسويق من خلال الوسائل التقليدية (13%) وتطوير منتجات وخدمات جديدة (17%)، فإنها تبدأ اهتماماً بالتحول الرقمي، حيث يتم توجيه معظم الأموال حالياً نحو تعزيز البنية التحتية الرقمية من خلال التسويق عبر الإنترنت (32%). إن التحول نحو اعتماد منهجية أكثر تركيزاً على التكنولوجيا الرقمية يفتح المجال لتوفير فرص نمو جديدة لرواد الأعمال واستمرار نجاحهم على المدى الطويل.

الحصول على الإرشادات وقياس النجاح

يشكل الإرشاد والتوجيه عنصراً مهماً في رحلة ريادة الأعمال، حيث يسعى 76% من أصحاب الشركات إلى الحصول على النصائح. ويدرك رواد الأعمال السعوديون أهمية هذا النوع من الدعم في التغلب على تعقيدات إدارة الأعمال، إلى جانب دوره في نجاحهم وتعزيز مستوى رضاهم بشكل عام.

ويبرز الأثر الإيجابي لريادة الأعمال بوضوح مع تأكيد 99% من المشاركين في الاستبيان على تحسن حياتهم منذ بداية رحلتهم في عالم ريادة الأعمال.

ويدفع هذا النجاح والتقدم الكثيرين إلى رفع سقف طموحاتهم، حيث أفاد 63% من المشاركين في الاستبيان أن ما يصل إلى نصف إيراداتهم السنوية يأتي من المبيعات عبر الإنترنت، في حين يسعى %97 من الذين تشكل هذه المبيعات جزءاً من أعمالهم إلى جعلها مصدر دخلهم الأساسي. وتسلط هذه التطلعات الضوء على الاعتماد المتزايد على المنصات الرقمية والسعي لتعزيز الاستقلال المالي.

ويبدي 87% من المشاركين في الاستبيان ثقة وتفاؤلاً حول نجاح مشاريعهم في المستقبل على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة.

الخلاصة

يسلط استبيان جودادي العالمي لريادة الأعمال لعام 2024 الضوء على مرونة أصحاب الشركات الصغيرة في المملكة وقدرتهم على الابتكار. وتتميز رحلة ريادة الأعمال بالنمو والتكيف، بدءاً من الدوافع الأولية لخوض هذه الرحلة والتحديات المبكرة التي تواجهها، ووصولاً إلى اعتماد التحول الرقمي والسعي للحصول على الإرشادات.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت سيلينا بيبر، نائب الرئيس للأسواق العالمية لدى شركة جودادي:“تلتزم جودادي بتوفير الأدوات والموارد الإلكترونية التي يحتاجها رواد الأعمال لتحقيق النجاح في هذا العصر الرقمي. ويتمثل هدفنا في دعم وتمكين أصحاب الشركات في جميع مراحل مسيرتهم ومساعدتهم على تحويل رؤيتهم إلى واقع ملموس”.

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