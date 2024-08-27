الاقتصاد الألماني ينكمش مع تراجع الاستثمار في الربع الثاني من 2024 - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أثر الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي على الاقتصاد الألماني في الربع الثاني، مما أدى إلى ضياع الآمال في أن تتمكن البلاد أخيراً من الخروج من دائرة الركود.
قال مكتب الإحصاء في البلاد اليوم الثلاثاء إن الانكماش بنسبة 0.1% في الناتج المحلي الإجمالي على أساس ربع سنوي، شمل انخفاضاً بنسبة 2.2% في الاستثمار الرأسمالي وانخفاضاً بنسبة 0.2% في الاستهلاك الخاص. في غضون ذلك، ارتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 1%.
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المصدر:
MENAFN27082024000202011048ID1108604575
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