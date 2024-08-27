الاقتصاد الألماني ينكمش مع تراجع الاستثمار في الربع الثاني من 2024 - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أثر الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي على الاقتصاد الألماني في الربع الثاني، مما أدى إلى ضياع الآمال في أن تتمكن البلاد أخيراً من الخروج من دائرة الركود.

قال مكتب الإحصاء في البلاد اليوم الثلاثاء إن الانكماش بنسبة 0.1% في الناتج المحلي الإجمالي على أساس ربع سنوي، شمل انخفاضاً بنسبة 2.2% في الاستثمار الرأسمالي وانخفاضاً بنسبة 0.2% في الاستهلاك الخاص. في غضون ذلك، ارتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 1%.

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