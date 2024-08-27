جولدمان ساكس يخفض توقعه لسعر خام برنت للعام المقبل - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) خفض“جولدمان ساكس” في مذكرة توقعاته لسعر خام برنت في العام المقبل بمقدار 5 دولارات للبرميل إلى 77 دولارًا من 82 دولارًا.
كما خفض البنك من نطاق التحركات السعرية لخام برنت ليتراوح بين 70 و85 دولارًا للبرميل، وحذر محللو البنك من أن الأسعار قد تقل عن التوقعات المعدلة في عدد من السيناريوهات.
موضوعات متعلقة
اليابان تطالب برفع الحظر الصيني الشامل عن مأكولاتها البحرية بكين تعارض قرار كندا بفرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية الصينية ارتفاع الأسهم الأوروبية مع عودة الأسواق البريطانية من العطلة
ومن بين السيناريوهات التي حددها البنك، أن خام برنت قد يهبط إلى 60 دولارًا في حال ظل الطلب الصيني على النفط ثابتًا، وإلى 63 دولارًا في حال فرضت الولايات المتحدة تعريفة جمركية شاملة بنسبة 10% على واردات السلع.
وقد يسجل 61 دولارًا إذا ألغت“أوبك” بالكامل تخفيضاتها الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا حتى سبتمبر 2025.
المصدر:
MENAFN27082024000202011048ID1108604574
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.