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جولدمان ساكس يخفض توقعه لسعر خام برنت للعام المقبل - جريدة البورصة

8/27/2024 4:55:40 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) خفض“جولدمان ساكس” في مذكرة توقعاته لسعر خام برنت في العام المقبل بمقدار 5 دولارات للبرميل إلى 77 دولارًا من 82 دولارًا.

كما خفض البنك من نطاق التحركات السعرية لخام برنت ليتراوح بين 70 و85 دولارًا للبرميل، وحذر محللو البنك من أن الأسعار قد تقل عن التوقعات المعدلة في عدد من السيناريوهات.

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ومن بين السيناريوهات التي حددها البنك، أن خام برنت قد يهبط إلى 60 دولارًا في حال ظل الطلب الصيني على النفط ثابتًا، وإلى 63 دولارًا في حال فرضت الولايات المتحدة تعريفة جمركية شاملة بنسبة 10% على واردات السلع.

وقد يسجل 61 دولارًا إذا ألغت“أوبك” بالكامل تخفيضاتها الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا حتى سبتمبر 2025.


المصدر:

MENAFN27082024000202011048ID1108604574

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