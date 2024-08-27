6 ملايين وحدة سنويًا حجم إنتاح مصنع سامسونج للإلكترونيات بمصر

(MENAFN
- Al-Borsa News) بحث حسن الخطيب وزير
الاستثمار والتجارة الخارجية، مع جون سو جونج الرئيس التنفيذى لمصنع شركة سامسونج
للإلكترونيات بمحافظة بنى سويف
، استثمارات الشركة وخططها التوسعية بالسوق المصرى.
واستعرض اللقاء، نشاط مصنع شركة سامسونج للإلكترونيات فى بنى سويف، والذى يعد أول مصنع للشركة فى الشرق الأوسط وأفريقيا، وواحدا من 14 مصنعًا للشركة حول العالم بإجمالى استثمارات تجاوز 700 مليون دولار، وتبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية للمصنع 6 ملايين وحدة سنويًا، من أجهزة التلفزيون، والموبايل، والتابلت.
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وأكد الخطيب، حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للاستثمارات المحلية والأجنبية العاملة بالسوق المصرى، وبما يسهم فى زيادة إنتاجيتها وتنافسيتها داخليا وخارجيا، مشيرا إلى أن قطاع الإلكترونيات يمثل أحد أهم القطاعات الإنتاجية بالاقتصاد القومى، ويسهم فى توفير احتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية.
وقال جون سو جونج الرئيس التنفيذى لمصنع شركة سامسونج، أن الشركة تتطلع لجعل مصر مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصدير، يخدم منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا.
وأوضح أن مصنع سامسونج فى بنى سويف يُصدر 85% من إنتاجه من شاشات التلفزيون إلى أكثر من 55 دولة، حيث تصدرت“سامسونج” المركز الأول منذ عام 2015 وحتى الآن فى صادرات القطاع الهندسى.
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