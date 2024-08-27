6 ملايين وحدة سنويًا حجم إنتاح مصنع سامسونج للإلكترونيات بمصر

MENAFN - Al-Borsa News) بحث حسن الخطيب الاستثمار والتجارة الخارجية، مع جون سو جونج الرئيس التنفيذى لمصنع شركة للإلكترونيات، استثمارات الشركة وخططها التوسعية بالسوق المصرى.

واستعرض اللقاء، نشاط شركة سامسونج للإلكترونيات فى بنى سويف، والذى يعد أول مصنع للشركة فى الشرق الأوسط وأفريقيا، وواحدا من 14 مصنعًا للشركة حول العالم بإجمالى استثمارات تجاوز 700 مليون دولار، وتبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية للمصنع 6 ملايين وحدة سنويًا، من أجهزة التلفزيون، والموبايل، والتابلت.

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وأكد الخطيب، حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للاستثمارات المحلية والأجنبية العاملة بالسوق المصرى، وبما يسهم فى زيادة إنتاجيتها وتنافسيتها داخليا وخارجيا، مشيرا إلى أن قطاع الإلكترونيات يمثل أحد أهم القطاعات الإنتاجية بالاقتصاد القومى، ويسهم فى توفير احتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية.

وقال جون سو جونج الرئيس التنفيذى لمصنع شركة سامسونج، أن الشركة تتطلع لجعل مصر مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصدير، يخدم منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا.

وأوضح أن مصنع سامسونج فى بنى سويف يُصدر 85%؜ من إنتاجه من شاشات التلفزيون إلى أكثر من 55 دولة، حيث تصدرت“سامسونج” المركز الأول منذ عام 2015 وحتى الآن فى صادرات القطاع الهندسى.