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ارتفاع الأسهم اليابانية في الختام مع ضعف الين - جريدة البورصة

8/27/2024 4:55:40 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تراجع قيمة الين، ورغم ضعف أداء القطاع التكنولوجي مقتفياً آثار نظيره في وول ستريت مع ترقب نتائج أعمال صانعة الرقائق الأمريكية“إنفيديا”.

وفي ختام الجلسة، زاد مؤشر“نيكي” بنسبة 0.47% إلى 38288 نقطة، وارتفع نظيره الأوسع نطاقاً“توبكس” بنسبة 0.73% إلى 2680 نقطة.

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وذلك بدعم من ارتفاع العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية بنسبة 0.11% إلى 144.68 ين ، إذ يساعد ضعف العملة المحلية على إنعاش أداء الشركات العاملة بقطاعات التصدير.

لكن أسهم القطاع التكنولوجي شهدت أداءًا ضعيفاً خلال جلسة اليوم، إذ انخفض سهم صانعة معدات اختبار الرقائق“أدفانتست” بنسبة 1.56% إلى 6125 ين، وتراجع سهم“طوكيو إلكترون” 0.93% إلى 26200 ين.

حيث تسيطر على المستثمرين حالة من الحذر قبل صدور نتائج أعمال صانعة الرقائق الأمريكية“إنفيديا” الأربعاء القادم، والتي من شأنها التأثير إلى حد كبير في حركة أسهم قطاع التكنولوجيا بمختلف الأسواق العالمية الرئيسية.


المصدر:

MENAFN27082024000202011048ID1108604572

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