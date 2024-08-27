ارتفاع الأسهم اليابانية في الختام مع ضعف الين - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم اليابانية في ختام تعاملات
اليوم الثلاثاء، مع تراجع قيمة الين، ورغم ضعف أداء القطاع التكنولوجي مقتفياً آثار نظيره في وول ستريت مع ترقب نتائج أعمال صانعة الرقائق الأمريكية“إنفيديا”.
وفي ختام الجلسة، زاد مؤشر“نيكي” بنسبة 0.47% إلى 38288 نقطة، وارتفع نظيره الأوسع نطاقاً“توبكس” بنسبة 0.73% إلى 2680 نقطة.
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وذلك بدعم من ارتفاع العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية بنسبة 0.11% إلى 144.68 ين ، إذ يساعد ضعف العملة المحلية على إنعاش أداء الشركات العاملة بقطاعات التصدير.
لكن أسهم القطاع التكنولوجي شهدت أداءًا ضعيفاً خلال جلسة اليوم، إذ انخفض سهم صانعة معدات اختبار الرقائق“أدفانتست” بنسبة 1.56% إلى 6125 ين، وتراجع سهم“طوكيو إلكترون” 0.93% إلى 26200 ين.
حيث تسيطر على المستثمرين حالة من الحذر قبل صدور نتائج أعمال صانعة الرقائق الأمريكية“إنفيديا” الأربعاء القادم، والتي من شأنها التأثير إلى حد كبير في حركة أسهم قطاع التكنولوجيا بمختلف الأسواق العالمية الرئيسية.
المصدر:
MENAFN27082024000202011048ID1108604572
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