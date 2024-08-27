تراجع أسعار الذهب مع جني المستثمرين للأرباح - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع جني المستثمرين للأرباح بعدما حقق المعدن النفيس مستوى قياسياً جديداً في ختام أول جلسات الأسبوع مع تصاعد احتمالات التيسير النقدي بالولايات المتحدة.
وانخفضت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنسبة 0.16% أو ما يعادل 4.2 دولار إلى 2551 دولاراً للأوقية.
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وتراجع سعر التسليم الفوري للذهب 0.20% إلى 2512.94 دولار للأوقية، وفي حين استقرت عقود الفضة تسليم سبتمبر عند 30.05 دولار، انخفض سعر البلاتين الفوري 0.65% إلى 956.77 دولار للأوقية.
وجاء تراجع أداء الذهب اليوم بعدما حقق سابع مستوى قياسي جديد خلال شهر أغسطس في نهاية تعاملات اليوم الإثنين، مع جني المستثمرين للأرباح الناجمة عن تصاعد التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط، وتصاعد احتمالات خفض الفيدرالي للفائدة الشهر القادم.
إذ ارتفعت توقعات خفض الاحتياطي الفيدرالي للفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر إلى 71.5% من 64% قبل يوم واحد، مقابل تقلّص احتمال خفضها 50 نقطة أساس إلى 28.5% من 36%، حسب تقديرات أداة“سي إم إي فيدووتش”، لكن هذا يشير إلى احتمال بنسبة 100% لبدء دورة التيسير النقدي الشهر القادم.
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