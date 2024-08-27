تراجع أسعار الذهب مع جني المستثمرين للأرباح - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع جني المستثمرين للأرباح بعدما حقق المعدن النفيس مستوى قياسياً جديداً في ختام أول جلسات الأسبوع مع تصاعد احتمالات التيسير النقدي بالولايات المتحدة.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنسبة 0.16% أو ما يعادل 4.2 دولار إلى 2551 دولاراً للأوقية.

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وتراجع سعر التسليم الفوري للذهب 0.20% إلى 2512.94 دولار للأوقية، وفي حين استقرت عقود الفضة تسليم سبتمبر عند 30.05 دولار، انخفض سعر البلاتين الفوري 0.65% إلى 956.77 دولار للأوقية.

وجاء تراجع أداء الذهب اليوم بعدما حقق سابع مستوى قياسي جديد خلال شهر أغسطس في نهاية تعاملات اليوم الإثنين، مع جني المستثمرين للأرباح الناجمة عن تصاعد التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط، وتصاعد احتمالات خفض الفيدرالي للفائدة الشهر القادم.

إذ ارتفعت توقعات خفض الاحتياطي الفيدرالي للفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر إلى 71.5% من 64% قبل يوم واحد، مقابل تقلّص احتمال خفضها 50 نقطة أساس إلى 28.5% من 36%، حسب تقديرات أداة“سي إم إي فيدووتش”، لكن هذا يشير إلى احتمال بنسبة 100% لبدء دورة التيسير النقدي الشهر القادم.



