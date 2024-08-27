حزمة حوافز جديدة للتشجيع على زيادة إنتاج البترول والغاز فى مصر

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، عن حزمة حوافز جديدة تهدف إلى تشجيع زيادة إنتاج البترول والغاز الطبيعى فى مصر.
وقال كريم بدوى وزير البترول، إن هذه الحوافز تتضمن آليات جديدة يرتبط تطبيقها بتحقيق زيادة فى الإنتاج عن المعدلات الحالية، وكذلك زيادة فى أنشطة الحفر الاستكشافى والتنموى وعمليات الإنتاج، مما ينعكس على تخصيص جانب من العائدات الناتجة عن الزيادة على مستوى الإنتاج الحالى في سداد جزء من مستحقات الشركاء، وتوفير هذه الزيادة من الغاز والبترول لتضييق الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلى.
موضوعات متعلقة
الحكومة تنفذ خطة استراتيجية لتحلية مياه البحر فى 11 محافظة حتى 2050 6 ملايين وحدة سنويًا حجم إنتاح مصنع“سامسونج للإلكترونيات” فى مصر نهى رشدى خليل قائمًا بأعمال المدير التنفيذى لـ”صندوق مصر السيادى”
وتابع أن ذلك يسهم أيضا فى تقليص فاتورة الاستيراد الشهرية، مما يوفر مزيداً من الموارد المالية للجانبين، تساعد على تعزيز الاستثمار فى أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، وتحقيق عائد للدولة، فضلاً عن المساهمة فى تحقيق الأمن القومى من خلال توفير المزيد من الإمدادات البترولية من الإنتاج المصرى.
وأكد أن هذه الخطوة تعكس حرص قطاع البترول على تحسين مناخ الاستثمار البترولى وتشجيع الشركاء على ضخ مزيد من الاستثمارات، مما يؤدى إلى زيادة الإنتاج من الغاز والزيت الخام، إذ تعد الاستثمارات الركيزة الأساسية لدعم وزيادة معدلات الإنتاج البترولى. فرص استثمارية جديدة فى البحث والاستكشاف وتنمية الحقول
في هذا الإطار، أعلن وزير البترول، عن توافر مجموعة من الفرص الاستثمارية الإضافية فى مجالات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول بالمناطق المفتوحة، عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج.
وأضاف أن البوابة تتيح للشركات الراغبة إمكانية الإطلاع على جميع البيانات الجيولوجية والإنتاجية المتاحة وتقديم العروض مباشرة، مما يعزز الشفافية والكفاءة فى عملية تقديم العروض ومن ثم تشجيع الاستثمار
MENAFN27082024000202011048ID1108604570
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.