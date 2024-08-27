حزمة حوافز جديدة للتشجيع على زيادة إنتاج البترول والغاز فى مصر

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، عن حزمة حوافز جديدة تهدف إلى تشجيع زيادة إنتاج البترول والغاز الطبيعى فى مصر.

وقال كريم بدوى البترول، إن هذه الحوافز تتضمن آليات جديدة يرتبط تطبيقها بتحقيق زيادة فى الإنتاج عن المعدلات الحالية، وكذلك زيادة فى أنشطة الحفر الاستكشافى والتنموى وعمليات الإنتاج، مما ينعكس على تخصيص جانب من العائدات الناتجة عن الزيادة على مستوى الإنتاج الحالى في سداد جزء من مستحقات الشركاء، وتوفير هذه الزيادة من الغاز والبترول لتضييق الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلى.

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وتابع أن ذلك يسهم أيضا فى تقليص فاتورة الاستيراد الشهرية، مما يوفر مزيداً من الموارد المالية للجانبين، تساعد على تعزيز الاستثمار فى أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، وتحقيق عائد للدولة، فضلاً عن المساهمة فى تحقيق الأمن القومى من خلال توفير المزيد من الإمدادات البترولية من الإنتاج المصرى.

وأكد أن هذه الخطوة تعكس حرص قطاع البترول على تحسين مناخ الاستثمار البترولى وتشجيع الشركاء على ضخ مزيد من الاستثمارات، مما يؤدى إلى زيادة الإنتاج من الغاز والزيت الخام، إذ تعد الاستثمارات الركيزة الأساسية لدعم وزيادة معدلات الإنتاج البترولى.

في هذا الإطار، أعلن وزير البترول، عن توافر مجموعة من الفرص الاستثمارية الإضافية فى مجالات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول بالمناطق المفتوحة، عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج.

وأضاف أن البوابة تتيح للشركات الراغبة إمكانية الإطلاع على جميع البيانات الجيولوجية والإنتاجية المتاحة وتقديم العروض مباشرة، مما يعزز الشفافية والكفاءة فى عملية تقديم العروض ومن ثم تشجيع الاستثمار