“دايس” تضاعف أرباحها 3 مرات في النصف الأول - جريدة البورصة

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- Al-Borsa News) قفزت أرباح شركة دايس للملابس الجاهزة، بنسبة 301% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 485.8 مليون جنيه، مقارنة بربح 121.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2023.
وارتفعت مبيعات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 2.38 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.44 مليار جنيه في النصف المقارن من العام الماضي.
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ورفعت شركة دايس للملابس الجاهزة، حصتها في أسهم رأسمال شركة“الصباغون المتحدون” التابعة، لتستحوذ على غالبية أسهم الشركة.
وقامت الشركة بشراء نسبة 16.67% من أسهم شركة الصباغون المتحدون لتصبح نسبة شركة دايس للملابس في الشركة 99.27%.
وكان قرر مجلس إدارة شركة“دايس للملابس الجاهزة”، شراء حصة الأقلية والتي تمثل 17.4% تقريبًا في شركة“الصباغون المتحدون” الشقيقة.
وأوضحت الشركة، أن شراء حصة الأقلية في الصباغون بقيمة إجمالية 37 مليون جنيه، لافتة إلى أن“دايس للملابس” تمتلك 82.6% من إجمالي أسهم الشركة المستهدفة.
وأضافت أنه بعد شراء حصة الأقلية ستصبح حصة دايس للملابس في الصباغون المتحدون 100% من رأس المال.
تضاعفت أرباح شركة دايس للملابس الجاهزة، 7.4 مرة خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 119.2 مليون جنيه، مقارنة بربح 16.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2023.
وزادت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 993.4 مليون جنيه، مقابل 689.3 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2023.
وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة دايس للملابس الجاهزة، توزيع 300 مليون جنيه على المساهمين عبر توزيع 16.8 قرشًا للسهم.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام الماضي.
وانتخبت العمومية مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات جديدة من خلال نظام التصويت التراكمي.
فيما وافقت العمومية غير العادية، على تعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة بإضافة نشاط صناعة اكسسوارات الملابس على مختلف أنواعها من الجوارب والسوست والزراير والكباسين والاستيك والكردون وغيرها.
كما قررت تعديل المواد 4 و7 من النظام الأساسي للشركة.
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