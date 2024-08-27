“دايس” تضاعف أرباحها 3 مرات في النصف الأول - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قفزت أرباح شركة دايس للملابس الجاهزة، بنسبة 301% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 485.8 مليون جنيه، مقارنة بربح 121.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2023.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 2.38 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.44 مليار جنيه في النصف المقارن من العام الماضي.

موضوعاتترتفع في المستهل بتداولات 583 مليون جنيه “مرسيليا” تتكبد خسائر 40.4 مليون جنيه في النصف الأول أرباح“مطاحن الإسكندرية” السنوية ترتفع 33.7%

ورفعت شركة دايس للملابس الجاهزة، حصتها في أسهم رأسمال شركة“الصباغون المتحدون” التابعة، لتستحوذ على غالبية أسهم الشركة.

وقامت الشركة بشراء نسبة 16.67% من أسهم شركة الصباغون المتحدون لتصبح نسبة شركة دايس للملابس في الشركة 99.27%.

وكان قرر مجلس إدارة شركة“دايس للملابس الجاهزة”، شراء حصة الأقلية والتي تمثل 17.4% تقريبًا في شركة“الصباغون المتحدون” الشقيقة.

وأوضحت الشركة، أن شراء حصة الأقلية في الصباغون بقيمة إجمالية 37 مليون جنيه، لافتة إلى أن“دايس للملابس” تمتلك 82.6% من إجمالي أسهم الشركة المستهدفة.

وأضافت أنه بعد شراء حصة الأقلية ستصبح حصة دايس للملابس في الصباغون المتحدون 100% من رأس المال.

تضاعفت أرباح شركة دايس للملابس الجاهزة، 7.4 مرة خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 119.2 مليون جنيه، مقارنة بربح 16.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2023.

وزادت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 993.4 مليون جنيه، مقابل 689.3 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2023.

وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة دايس للملابس الجاهزة، توزيع 300 مليون جنيه على المساهمين عبر توزيع 16.8 قرشًا للسهم.

واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام الماضي.

وانتخبت العمومية مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات جديدة من خلال نظام التصويت التراكمي.

فيما وافقت العمومية غير العادية، على تعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة بإضافة نشاط صناعة اكسسوارات الملابس على مختلف أنواعها من الجوارب والسوست والزراير والكباسين والاستيك والكردون وغيرها.

كما قررت تعديل المواد 4 و7 من النظام الأساسي للشركة.