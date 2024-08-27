اليوم.. توزيع جنيه لسهم بي إنفستمنتس - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قررت إدارة توزيع الكوبون النقدي لشركة“بي إنفستمنتس القابضة” لحامل السهم حتى جلسة أمس 26 أغسطس.

وتقرر توزيع 0.02 دولار للسهم الواحد اعتباراً من اليوم 29 أغسطس.

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وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة بي إنفستمنتس القابضة، توزيع 218.4 مليون جنيه بواقع كوبون نقدي قدره جنيه للسهم أو ما يعادله بالدولار، بالإضافة إلى 9 مليون جنيه لأعضاء مجلس الإدارة.

واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام الماضي.

وصدقت الجمعية على إعادة تشكيل مجلس الإدارة لمدة جديدة طبقًا لنظام التصويت التراكمي.

ارتفعت أرباح شركة“بي إنفستمنتس القابضة”، بنسبة 105% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 950.6 مليون جنيه، مقارنة بربح 463.8 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2023.

وزاد إجمالي إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل 230 مليون جنيه، مقابل إيرادات 64.5 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وكانت كشفت شركة“بى إنفستمنتس القابضة”، عن السيولة المتوفرة لدى الشركة والبالغة 3 مليارات جنيه، بعد إتمام صفقة الاستحواذ على شركة“أوراسكوم المالية القابضة” عبر مبادلة الأسهم.

وأوضحت الشركة، أنها تستهدف استثمار تلك السيولة في استثمارات جديدة بفطاعات مختلفة منها الرعاية الصحية والدواء والصناعات الغذائية.

وكانت كشفت إدارة البورصة عن تنفيذ عرض الشراء الإجباري لعدد 3,31 مليار سهم تمثل نسبة 68.9% من أسهم شركة“أوراسكوم المالية القابضة” والمقدم من شركة“بي إنفستمنتس القابضة”، عبر مبادلة الأسهم.

وتم تنفيذ عرض الاستحواذ عبر شراء 3.311 مليار سهم بقيمة إجمالية للصفقة 1.46 مليار جنيه بمتوسط سعر شراء للسهم الواحد 0.44 جنيه.

وكان يتضمن عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة“بي إنفستمنتس القابضة” شراء حتى عدد 4,249,009,458 سهم بنسبة 90% من أسهم رأس مال شركة“أوراسكوم المالية القابضة” من خلال مبادلة الاسهم فقط بمعامل مبادلة يبلغ 1 سهم من أسهم زيادة رأسمال شركة بى انفستمنتس القابضة (مقدم العرض) مقابل 56.76 سهم من أسهم شركة أوراسكوم المالية القابضة (الشركة المستهدفة بالعرض).

وكشفت إدارة البورصة عن كميات الأسهم المبدئية المستجيبة لعرض الشراء الإجباري المقدم من شركة“بي إنفستمنتس القابضة” على أسهم رأس مال شركة“أوراسكوم المالية القابضة” من خلال مبادلة أسهم دون الخيار النقدي.