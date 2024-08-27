اليوم.. توزيع جنيه لسهم بي إنفستمنتس - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قررت إدارة البورصة
توزيع الكوبون النقدي لشركة“بي إنفستمنتس القابضة” لحامل السهم حتى جلسة أمس 26 أغسطس.
وتقرر توزيع 0.02 دولار للسهم الواحد اعتباراً من اليوم 29 أغسطس.
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وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة بي إنفستمنتس القابضة، توزيع 218.4 مليون جنيه بواقع كوبون نقدي قدره جنيه للسهم أو ما يعادله بالدولار، بالإضافة إلى 9 مليون جنيه لأعضاء مجلس الإدارة.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام الماضي.
وصدقت الجمعية على إعادة تشكيل مجلس الإدارة لمدة جديدة طبقًا لنظام التصويت التراكمي.
ارتفعت أرباح شركة“بي إنفستمنتس القابضة”، بنسبة 105% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 950.6 مليون جنيه، مقارنة بربح 463.8 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2023.
وزاد إجمالي إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل 230 مليون جنيه، مقابل إيرادات 64.5 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.
وكانت كشفت شركة“بى إنفستمنتس القابضة”، عن السيولة المتوفرة لدى الشركة والبالغة 3 مليارات جنيه، بعد إتمام صفقة الاستحواذ على شركة“أوراسكوم المالية القابضة” عبر مبادلة الأسهم.
وأوضحت الشركة، أنها تستهدف استثمار تلك السيولة في استثمارات جديدة بفطاعات مختلفة منها الرعاية الصحية والدواء والصناعات الغذائية.
وكانت كشفت إدارة البورصة عن تنفيذ عرض الشراء الإجباري لعدد 3,31 مليار سهم تمثل نسبة 68.9% من أسهم شركة“أوراسكوم المالية القابضة” والمقدم من شركة“بي إنفستمنتس القابضة”، عبر مبادلة الأسهم.
وتم تنفيذ عرض الاستحواذ عبر شراء 3.311 مليار سهم بقيمة إجمالية للصفقة 1.46 مليار جنيه بمتوسط سعر شراء للسهم الواحد 0.44 جنيه.
وكان يتضمن عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة“بي إنفستمنتس القابضة” شراء حتى عدد 4,249,009,458 سهم بنسبة 90% من أسهم رأس مال شركة“أوراسكوم المالية القابضة” من خلال مبادلة الاسهم فقط بمعامل مبادلة يبلغ 1 سهم من أسهم زيادة رأسمال شركة بى انفستمنتس القابضة (مقدم العرض) مقابل 56.76 سهم من أسهم شركة أوراسكوم المالية القابضة (الشركة المستهدفة بالعرض).
وكشفت إدارة البورصة عن كميات الأسهم المبدئية المستجيبة لعرض الشراء الإجباري المقدم من شركة“بي إنفستمنتس القابضة” على أسهم رأس مال شركة“أوراسكوم المالية القابضة” من خلال مبادلة أسهم دون الخيار النقدي.
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