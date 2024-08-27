تراجع الأسعار في المتاجر البريطانية للمرة الأولى منذ 3 سنوات - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت الأسعار في المتاجر البريطانية خلال شهر أغسطس في سابقة هي الأولى من نوعها منذ 3 سنوات، بدعم من جهود تجار التجزئة لتصريف المخزونات خلال موسم الصيف.

وقال اتحاد التجزئة البريطاني في تقرير صدر اليوم الثلاثاء، إن الأسعار تراجعت بنسبة 0.3% على أساس سنوي في أغسطس، لتنفض للمرة الأولى منذ أكتوبر من عام 2021.

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وكان تراجع أسعار السلع غير الغذائية مثل الملابس، والأثاث العامل الأكثر مساهمة في انخفاض أسعار التجزئة بالمتاجر البريطانية، مقابل استمرار زيادة أسعار الغذاء ولكن بصورة أبطأ، حسبما ورد في التقرير.

وأشار التقرير إلى أن أسعار الأغذية الطازجة شهدت أكبر زيادة شهرية منذ ديسمبر من عام 2020 في أغسطس، وفق ما نقلت شبكة الإذاعة البريطانية“بي بي سي”.

وأوضحت“هيلين ديكنسون” الرئيسة التنفيذية للاتحاد، أن الآفاق المستقبلية لأسعار السلع الأساسية تظل غير واضحة بسبب آثار التغير المناخي على المحاصيل المحلية والعالمية، فضلاً عن التوترات الجيوسياسية.





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