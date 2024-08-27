تراجع الأسعار في المتاجر البريطانية للمرة الأولى منذ 3 سنوات - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجعت الأسعار في المتاجر البريطانية خلال شهر أغسطس في سابقة هي الأولى من نوعها منذ 3 سنوات، بدعم من جهود تجار التجزئة لتصريف المخزونات خلال موسم الصيف.
وقال اتحاد التجزئة البريطاني في تقرير صدر اليوم الثلاثاء، إن الأسعار تراجعت بنسبة 0.3% على أساس سنوي في أغسطس، لتنفض للمرة الأولى منذ أكتوبر من عام 2021.
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وكان تراجع أسعار السلع غير الغذائية مثل الملابس، والأثاث العامل الأكثر مساهمة في انخفاض أسعار التجزئة بالمتاجر البريطانية، مقابل استمرار زيادة أسعار الغذاء ولكن بصورة أبطأ، حسبما ورد في التقرير.
وأشار التقرير إلى أن أسعار الأغذية الطازجة شهدت أكبر زيادة شهرية منذ ديسمبر من عام 2020 في أغسطس، وفق ما نقلت شبكة الإذاعة البريطانية“بي بي سي”.
وأوضحت“هيلين ديكنسون” الرئيسة التنفيذية للاتحاد، أن الآفاق المستقبلية لأسعار السلع الأساسية تظل غير واضحة بسبب آثار التغير المناخي على المحاصيل المحلية والعالمية، فضلاً عن التوترات الجيوسياسية.
المصدر:
MENAFN27082024000202011048ID1108604567
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