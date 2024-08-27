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أرباح مطاحن الإسكندرية السنوية ترتفع 33.7% - جريدة البورصة

8/27/2024 4:55:39 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت أرباح شركة“مطاحن الإسكندرية” بنسبة 33.7% خلال العام المالي الماضي، لتصل 55.5 مليون جنيه، مقارنة بربح 33.7 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

وارتفعت مبيعات الشركة، خلال العام المالي الماضي إلى 304.8 مليون جنيه، مقابل 257.23 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

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وأرجعت الشركة زيادة الأرباح السنوية إلى قيام الشركة بشحن كمية 30085 طن دقيق 87.5% للشركات الشقيقة، وزيادة تكلفة الطحن من 550 جنيهاً إلى 580.25 جنيه للطن، وزيادة عائد تسويق النخالة من 10% إلى 15%.

وأشارت إلى أن مبيعات المخلفات بلغت خلال العام المالي الماضي نحو 11.87 مليون جنيه، منوهةً إلى الفائض تأثر بنحو 14.65 مليون جنيه أرباح رأسمالية تمثل صافي قيمة بيع أصول ثابتة.

وافق مجلس إدارة شركة“مطاحن الإسكندرية”، على الموازنة التخطيطية للعام المالي المقبل، بفائض قدره 30 مليون جنيه، مقارنة بربح متوقع 22 مليون جنيه بنهاية العام المالي الجاري.

وتستهدف الشركة تحقيق إيرادات بقيمة 305.6 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل.

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