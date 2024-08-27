أرباح مطاحن الإسكندرية السنوية ترتفع 33.7% - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت أرباح شركة“مطاحن الإسكندرية” بنسبة 33.7% خلال العام المالي الماضي، لتصل 55.5 مليون جنيه، مقارنة بربح 33.7 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.
وارتفعت مبيعات الشركة، خلال العام المالي الماضي إلى 304.8 مليون جنيه، مقابل 257.23 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.
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وأرجعت الشركة زيادة الأرباح السنوية إلى قيام الشركة بشحن كمية 30085 طن دقيق 87.5% للشركات الشقيقة، وزيادة تكلفة الطحن من 550 جنيهاً إلى 580.25 جنيه للطن، وزيادة عائد تسويق النخالة من 10% إلى 15%.
وأشارت إلى أن مبيعات المخلفات بلغت خلال العام المالي الماضي نحو 11.87 مليون جنيه، منوهةً إلى الفائض تأثر بنحو 14.65 مليون جنيه أرباح رأسمالية تمثل صافي قيمة بيع أصول ثابتة.
وافق مجلس إدارة شركة“مطاحن الإسكندرية”، على الموازنة التخطيطية للعام المالي المقبل، بفائض قدره 30 مليون جنيه، مقارنة بربح متوقع 22 مليون جنيه بنهاية العام المالي الجاري.
وتستهدف الشركة تحقيق إيرادات بقيمة 305.6 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل.
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