مرسيليا تتكبد خسائر 40.4 مليون جنيه في النصف الأول - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تحولت شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، إلى خسارة 40.4 مليون جنيه في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بربح 52.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وانخفضت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 45.77 مليون جنيه، مقابل 138.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2023.

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وارتفعت خسائر شركة“مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري”، بنسبة 35% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 19.7 مليون جنيه، مقارنة بخسائر 14.6 مليون جنيه خلال الفترة نفسها المقارنة من 2023.

وزادت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 14.83 مليون جنيه، مقابل 11.12 مليون جنيه في الربع الأول من 2023.

تحولت شركة“مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري” إلى ربح 56.2 ألف جنيه خلال العام الماضي، مقارنة بصافي خسائر 153.2 مليون جنيه خلال العام الأسبق.

وانخفضت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل 230.7 مليون جنيه، مقابل 466.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.