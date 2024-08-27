مرسيليا تتكبد خسائر 40.4 مليون جنيه في النصف الأول - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تحولت شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، إلى خسارة 40.4 مليون جنيه في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بربح 52.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وانخفضت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 45.77 مليون جنيه، مقابل 138.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2023.
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وارتفعت خسائر شركة“مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري”، بنسبة 35% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 19.7 مليون جنيه، مقارنة بخسائر 14.6 مليون جنيه خلال الفترة نفسها المقارنة من 2023.
وزادت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 14.83 مليون جنيه، مقابل 11.12 مليون جنيه في الربع الأول من 2023.
تحولت شركة“مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري” إلى ربح 56.2 ألف جنيه خلال العام الماضي، مقارنة بصافي خسائر 153.2 مليون جنيه خلال العام الأسبق.
وانخفضت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل 230.7 مليون جنيه، مقابل 466.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
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