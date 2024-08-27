الأون لاين يرفع مبيعات التجزئة فى كوريا الجنوبية 6.3% خلال يوليو

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت مبيعات التجزئة في كوريا الجنوبية بنسبة 6.3% على أساس سنوي في يوليو الماضي، على خلفية الأداء القوي من منصات البيع عبر الإنترنت، على الرغم من أن المتاجر غير المتصلة بالإنترنت سجلت انخفاضا في المبيعات وسط ظروف جوية غير مواتية.
وأضافت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء، أن المبيعات المجمعة وصلت إلى 23 من منافذ البيع بالتجزئة المتصلة وغير المتصلة بالإنترنت إلى 14.8 تريليون وون (11.13 مليار دولار) في الشهر الماضي، مقارنة بـ 13.9 تريليون وون في العام السابق.
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وارتفعت مبيعات منصات البيع عبر الإنترنت بنسبة 16.9% لتصل إلى 7.57 تريليونات وون، حيث أصبح التسوق عبر الإنترنت للضروريات والخدمات اليومية أمرا شائعا.
و أوضحت أنه بشكل تفصيلي، ارتفعت مبيعات المواد الغذائية على منصات الإنترنت بنسبة 21%، وارتفع الطلب على الخدمات بنسبة 61.6% في يوليو، وقد سجلت المنصات عبر الإنترنت نموا للمبيعات برقم من خانتين منذ سبتمبر 2023.
وأشارت إلى أنه على النقيض من ذلك، عانت منافذ البيع بالتجزئة غير المتصلة بالإنترنت من انخفاض المبيعات بسبب الظروف الجوية غير المواتية وانخفاض عدد عطلات نهاية الأسبوع في يوليو من هذا العام مقارنة بالعام الماضي، وانخفضت مبيعات المنافذ غير المتصلة بالإنترنت بنسبة 3% إلى 7.18 تريليونات وون.
و أكدت أن المتاجر الكبرى شهدت انخفاض مبيعاتها بنسبة 6.4%، وانخفضت المبيعات في سلاسل متاجر الخصم، مثل إي مارت، ولوتيه مارت، بنسبة 7.9% على أساس سنوي.
لكن متاجر البقالة التي تعمل على مدار الـ 24 ساعة سجلت نموا في المبيعات بنسبة 2.9%، وارتفعت مبيعات متاجر السوبر ماركت الأصغر حجما بنسبة 1.4%.
وأظهرت البيانات أن منافذ البيع المتصلة بالإنترنت شكلت 51.3% من إجمالي المبيعات في يوليو، ارتفاعا من 46.7% قبل عام.
المصدر:
MENAFN27082024000202011048ID1108604563
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