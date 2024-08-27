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الأون لاين يرفع مبيعات التجزئة فى كوريا الجنوبية 6.3% خلال يوليو

8/27/2024 4:55:38 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت مبيعات التجزئة في كوريا الجنوبية بنسبة 6.3% على أساس سنوي في يوليو الماضي، على خلفية الأداء القوي من منصات البيع عبر الإنترنت، على الرغم من أن المتاجر غير المتصلة بالإنترنت سجلت انخفاضا في المبيعات وسط ظروف جوية غير مواتية.

وأضافت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء، أن المبيعات المجمعة وصلت إلى 23 من منافذ البيع بالتجزئة المتصلة وغير المتصلة بالإنترنت إلى 14.8 تريليون وون (11.13 مليار دولار) في الشهر الماضي، مقارنة بـ 13.9 تريليون وون في العام السابق.

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وارتفعت مبيعات منصات البيع عبر الإنترنت بنسبة 16.9% لتصل إلى 7.57 تريليونات وون، حيث أصبح التسوق عبر الإنترنت للضروريات والخدمات اليومية أمرا شائعا.

و أوضحت أنه بشكل تفصيلي، ارتفعت مبيعات المواد الغذائية على منصات الإنترنت بنسبة 21%، وارتفع الطلب على الخدمات بنسبة 61.6% في يوليو، وقد سجلت المنصات عبر الإنترنت نموا للمبيعات برقم من خانتين منذ سبتمبر 2023.

وأشارت إلى أنه على النقيض من ذلك، عانت منافذ البيع بالتجزئة غير المتصلة بالإنترنت من انخفاض المبيعات بسبب الظروف الجوية غير المواتية وانخفاض عدد عطلات نهاية الأسبوع في يوليو من هذا العام مقارنة بالعام الماضي، وانخفضت مبيعات المنافذ غير المتصلة بالإنترنت بنسبة 3% إلى 7.18 تريليونات وون.

و أكدت أن المتاجر الكبرى شهدت انخفاض مبيعاتها بنسبة 6.4%، وانخفضت المبيعات في سلاسل متاجر الخصم، مثل إي مارت، ولوتيه مارت، بنسبة 7.9% على أساس سنوي.

لكن متاجر البقالة التي تعمل على مدار الـ 24 ساعة سجلت نموا في المبيعات بنسبة 2.9%، وارتفعت مبيعات متاجر السوبر ماركت الأصغر حجما بنسبة 1.4%.

وأظهرت البيانات أن منافذ البيع المتصلة بالإنترنت شكلت 51.3% من إجمالي المبيعات في يوليو، ارتفاعا من 46.7% قبل عام.

المصدر:

MENAFN27082024000202011048ID1108604563

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