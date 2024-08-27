ارتفاع الأسهم الأوروبية مع عودة الأسواق البريطانية من العطلة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، مع عودة الأسواق البريطانية من عطلة أسبوعية مطولة، ورغم صدور بيانات سلبية حول النمو الاقتصادي في ألمانيا.
وزاد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.25% إلى 519 نقطة، بدعم من ارتفاع أسهم قطاع التعدين 0.84%.
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وارتفعت كل من مؤشرات“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.59% إلى 8376 نقطة، و”داكس” الألماني بنحو 0.1% إلى 18634 نقطة، و”كاك” الفرنسي بنسبة 0.27% إلى 7610 نقاط.
وأظهرت بيانات صدرت اليوم عن مكتب الإحصاءات الألماني، تراجع الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصادات أوروبا بنسبة 0.1% على أساس فصلي في القراءة النهائية للربع الثاني، بعدما تحول إلى نمو نسبته 0.2% في الربع السابق.
ويرجع هذا الانخفاض إلى تراجع إجمالي التكوين الرأسمالي بصورة حادة خلال نفس الفترة، وانخفاض الصادرات مقابل استقرار الواردات.
وعلى صعيد آخر، تراجعت الأسعار في المتاجر البريطانية بنسبة 0.3% على أساس سنوي في أغسطس، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ أكتوبر من عام 2021، وذلك بدعم من انخفاض أسعار المنتجات غير الغذائية، بحسب تقرير صدر عن اتحاد التجزئة البريطاني.
المصدر:
MENAFN27082024000202011048ID1108604562
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