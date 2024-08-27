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ارتفاع الأسهم الأوروبية مع عودة الأسواق البريطانية من العطلة - جريدة البورصة

8/27/2024 4:55:38 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، مع عودة الأسواق البريطانية من عطلة أسبوعية مطولة، ورغم صدور بيانات سلبية حول النمو الاقتصادي في ألمانيا.

وزاد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.25% إلى 519 نقطة، بدعم من ارتفاع أسهم قطاع التعدين 0.84%.

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وارتفعت كل من مؤشرات“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.59% إلى 8376 نقطة، و”داكس” الألماني بنحو 0.1% إلى 18634 نقطة، و”كاك” الفرنسي بنسبة 0.27% إلى 7610 نقاط.

وأظهرت بيانات صدرت اليوم عن مكتب الإحصاءات الألماني، تراجع الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصادات أوروبا بنسبة 0.1% على أساس فصلي في القراءة النهائية للربع الثاني، بعدما تحول إلى نمو نسبته 0.2% في الربع السابق.

ويرجع هذا الانخفاض إلى تراجع إجمالي التكوين الرأسمالي بصورة حادة خلال نفس الفترة، وانخفاض الصادرات مقابل استقرار الواردات.

وعلى صعيد آخر، تراجعت الأسعار في المتاجر البريطانية بنسبة 0.3% على أساس سنوي في أغسطس، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ أكتوبر من عام 2021، وذلك بدعم من انخفاض أسعار المنتجات غير الغذائية، بحسب تقرير صدر عن اتحاد التجزئة البريطاني.


المصدر:

MENAFN27082024000202011048ID1108604562

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