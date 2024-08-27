البورصة ترتفع في المستهل بتداولات 583 مليون جنيه - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تداولات جلسة اليوم الثلاثاء، بقيم تداولات 583.3 مليون جنيه.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 30231 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامى بنحو 0.78% ليصل إلى 2876 نقطة، فيما ارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 6990 نقطة.

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كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 9996 نقطة، بينما صعد مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.28% ليصل لمستوى 36764 نقطة.

وسجل السوق قيم تداولات 583.3 مليون جنيه، من خلال تداول 95.2 مليون سهم، بتنفيذ 15.7 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 188 شركة مقيدة، ارتفع منها 76 سهما، وتراجع 15 سهم في حين لم تتغير أسعار 97 سهمًا آخرين.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 2.07 تريليون جنيه.

وتوجه المستثمرين المصريين والأجانب نحو الشراء بصافي قيمة 5.5 مليون جنيه، و14.6 مليون جنيه فيما توجه العرب نحو البيع بصافي قيمة 20.1 مليون جنيه.