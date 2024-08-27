البورصة ترتفع في المستهل بتداولات 583 مليون جنيه - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تداولات جلسة اليوم الثلاثاء، بقيم تداولات 583.3 مليون جنيه.
وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 30231 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامى بنحو 0.78% ليصل إلى 2876 نقطة، فيما ارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 6990 نقطة.
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كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 9996 نقطة، بينما صعد مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.28% ليصل لمستوى 36764 نقطة.
وسجل السوق قيم تداولات 583.3 مليون جنيه، من خلال تداول 95.2 مليون سهم، بتنفيذ 15.7 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 188 شركة مقيدة، ارتفع منها 76 سهما، وتراجع 15 سهم في حين لم تتغير أسعار 97 سهمًا آخرين.
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 2.07 تريليون جنيه.
وتوجه المستثمرين المصريين والأجانب نحو الشراء بصافي قيمة 5.5 مليون جنيه، و14.6 مليون جنيه فيما توجه العرب نحو البيع بصافي قيمة 20.1 مليون جنيه.
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