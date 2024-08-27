بكين تعارض قرار كندا بفرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية الصينية

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعربت الصين عن معارضتها الشديدة لقرار كندا فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على واردات البلاد من السيارات الكهربائية.
وانتقدت السفارة الصينية في كندا، اليوم الثلاثاء، هذا القرار باعتبار أنه يأتي في إطار الحمائية التجارية، كما أنه يتعارض مع موقف كندا كدولة مدافعة عن التجارة وتغير المناخ، بالإضافة إلى أنه يعمل على تقويض التعاون الثنائي ويضر المستهلكين والشركات الكندية.
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وذكرت السفارة الصينية، أن بكين حثت أوتاوا على الالتزام بمبادئ منظمة التجارة العالمية، كما أنها ستتخذ كافة التدابير اللازمة من أجل حماية مصالحها.
وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، قد أعلن أن بلاده ستفرض رسوما جمركية بنسبة 100% على واردات السيارات الكهربائية الصينية، والتي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من شهر أكتوبر المقبل، وهذا يأتي عقب قرارات مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.
المصدر:
MENAFN27082024000202011048ID1108604560
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