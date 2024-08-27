بكين تعارض قرار كندا بفرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية الصينية

MENAFN - Al-Borsa News) أعربت الصين عن معارضتها الشديدة لقرار كندا فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على واردات البلاد من السيارات الكهربائية.

وانتقدت السفارة الصينية في كندا، اليوم الثلاثاء، هذا القرار باعتبار أنه يأتي في إطار الحمائية التجارية، كما أنه يتعارض مع موقف كندا كدولة مدافعة عن التجارة وتغير المناخ، بالإضافة إلى أنه يعمل على تقويض التعاون الثنائي ويضر المستهلكين والشركات الكندية.

موضوعاتاليابان تطالب برفع الحظر الصيني الشامل عن مأكولاتها البحرية ارتفاع الأسهم الأوروبية مع عودة الأسواق البريطانية من العطلة “الأون لاين” يرفع مبيعات التجزئة فى كوريا الجنوبية 6.3% خلال يوليو

وذكرت السفارة الصينية، أن بكين حثت أوتاوا على الالتزام بمبادئ منظمة التجارة العالمية، كما أنها ستتخذ كافة التدابير اللازمة من أجل حماية مصالحها.

وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، قد أعلن أن بلاده ستفرض رسوما جمركية بنسبة 100% على واردات السيارات الكهربائية الصينية، والتي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من شهر أكتوبر المقبل، وهذا يأتي عقب قرارات مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.

المصدر: