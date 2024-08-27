كوريا الجنوبية ترفع ميزانية الدفاع إلى 46.3 مليار دولار بـ2025

(MENAFN
- Al-Borsa News) طلبت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، زيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة 3.6% للعام المقبل، من أجل تعزيز القدرات للرد على التهديدات العسكرية الكورية الشمالية المتزايدة.
ووافق مجلس الوزراء بكوريا الجنوبية، في وقت سابق من اليوم، على الميزانية المقترحة بقيمة 61.59 تريليون وون (46.3 مليار دولار) لعام 2025، مقارنة بـ59.42 تريليون وون لهذا العام.
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ومن المقرر، أن تقدم الحكومة الاقتراح إلى الجمعية الوطنية البرلمان، يوم الاثنين المقبل، وإذا أقرت الجمعية الوطنية الميزانية المقترحة، فسوف تتجاوز ميزانية الدفاع 60 تريليون وون لأول مرة.
ويتجاوز معدل الزيادة في ميزانية الدفاع بشكل طفيف إجمالي الزيادة المقترحة في الإنفاق الحكومي، البالغة 3.2% .
ومن الميزانية المقترحة، تسعى الوزارة إلى إنفاق 18.07 تريليون وون على عمليات شراء الأسلحة والمشاريع الأخرى لتعزيز قدرات الدفاع، بزيادة قدرها 2.4% على أساس سنوي، و43.52 تريليون وون لتكاليف تشغيل القوات العسكرية، بزيادة قدرها 4.2%.
وتخطط كوريا الجنوبية لتخصيص 6.16 تريليون وون لتعزيز نظام الردع ثلاثي المحاور والمشاريع الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك 3.2 تريليون وون لأصول منصة الضربة الاستباقية“سلسلة التدمير” مثل مقاتلات الشبح من طراز“إف-35 إيه”.
المصدر:
MENAFN27082024000202011048ID1108604559
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