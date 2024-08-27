كوريا الجنوبية ترفع ميزانية الدفاع إلى 46.3 مليار دولار بـ2025

MENAFN - Al-Borsa News) طلبت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، زيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة 3.6% للعام المقبل، من أجل تعزيز القدرات للرد على التهديدات العسكرية الكورية الشمالية المتزايدة.

ووافق مجلس الوزراء بكوريا الجنوبية، في وقت سابق من اليوم، على الميزانية المقترحة بقيمة 61.59 تريليون وون (46.3 مليار دولار) لعام 2025، مقارنة بـ59.42 تريليون وون لهذا العام.

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ومن المقرر، أن تقدم الحكومة الاقتراح إلى الجمعية الوطنية البرلمان، يوم الاثنين المقبل، وإذا أقرت الجمعية الوطنية الميزانية المقترحة، فسوف تتجاوز ميزانية الدفاع 60 تريليون وون لأول مرة.

ويتجاوز معدل الزيادة في ميزانية الدفاع بشكل طفيف إجمالي الزيادة المقترحة في الإنفاق الحكومي، البالغة 3.2% .

ومن الميزانية المقترحة، تسعى الوزارة إلى إنفاق 18.07 تريليون وون على عمليات شراء الأسلحة والمشاريع الأخرى لتعزيز قدرات الدفاع، بزيادة قدرها 2.4% على أساس سنوي، و43.52 تريليون وون لتكاليف تشغيل القوات العسكرية، بزيادة قدرها 4.2%.

وتخطط كوريا الجنوبية لتخصيص 6.16 تريليون وون لتعزيز نظام الردع ثلاثي المحاور والمشاريع الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك 3.2 تريليون وون لأصول منصة الضربة الاستباقية“سلسلة التدمير” مثل مقاتلات الشبح من طراز“إف-35 إيه”.

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