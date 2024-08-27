اليابان تطالب برفع الحظر الصيني الشامل عن مأكولاتها البحرية

(MENAFN
- Al-Borsa News) طالب رئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا، اليوم الثلاثاء، الصين برفع الحظر الشامل عن المأكولات البحرية اليابانية الذي فرضته بعد وقت قصير من إطلاق المياه المعالجة من محطة فوكوشيما المعطلة في البحر قبل عام واحد.
وقال كيشيدا لمسؤولي الجمعيات التعاونية لمصائد السمكية المحلية في محافظة فوكوشيما، إن الحظر الصيني“إجراء لا يستند على أي أدلة علمية وغير مقبول”، مضيفا“تحث اليابان على إلغاء الحظر على الفور وتقدم الطلب على جميع المستويات”.
موضوعات متعلقة
بكين تعارض قرار كندا بفرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية الصينية ارتفاع الأسهم الأوروبية مع عودة الأسواق البريطانية من العطلة “الأون لاين” يرفع مبيعات التجزئة فى كوريا الجنوبية 6.3% خلال يوليو
وأضاف أن اجتماعا وزاريا سيعقد في غضون أسبوع لمناقشة الردود على حظر الصين قبل تجميع التدابير الاقتصادية في الخريف، وتفقد عملية اختبار المأكولات البحرية بحثا عن المواد المشعة في سوق السمك المحلية إذ ثبتت سلامتها من خلال تناول سمك البونيتو وساشيمي الجمبري.
وأكد كيشيدا – الذي سيتنحى عن منصبه كرئيس للوزراء بعد اختياره عدم الترشح في الانتخابات الرئاسية للحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم الشهر المقبل- أنه سيدفع باتجاه مراجعة قانونية لتوسيع الدعم لسفن الصيد.
يشار إلى أن صناعة صيد الأسماك في محافظة فوكوشيما قد عانت بسبب الحظر الشامل الذي فرضته الصين على واردات المأكولات البحرية اليابانية، وتعمل الحكومة اليابانية على تنويع الصادرات إلى دول خارج الصين، بما في ذلك تلك الموجودة في أمريكا الشمالية وجنوب شرق آسيا، ومع ذلك، فإن العجز الناجم عن انخفاض الصادرات إلى جارتها لا يزال قائما.
المصدر:
MENAFN27082024000202011048ID1108604558
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.