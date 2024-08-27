اليابان تطالب برفع الحظر الصيني الشامل عن مأكولاتها البحرية

MENAFN - Al-Borsa News) طالب رئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا، اليوم الثلاثاء، الصين برفع الحظر الشامل عن المأكولات البحرية اليابانية الذي فرضته بعد وقت قصير من إطلاق المياه المعالجة من محطة فوكوشيما المعطلة في البحر قبل عام واحد.

وقال كيشيدا لمسؤولي الجمعيات التعاونية لمصائد السمكية المحلية في محافظة فوكوشيما، إن الحظر الصيني“إجراء لا يستند على أي أدلة علمية وغير مقبول”، مضيفا“تحث اليابان على إلغاء الحظر على الفور وتقدم الطلب على جميع المستويات”.

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وأضاف أن اجتماعا وزاريا سيعقد في غضون أسبوع لمناقشة الردود على حظر الصين قبل تجميع التدابير الاقتصادية في الخريف، وتفقد عملية اختبار المأكولات البحرية بحثا عن المواد المشعة في سوق السمك المحلية إذ ثبتت سلامتها من خلال تناول سمك البونيتو ​​وساشيمي الجمبري.

وأكد كيشيدا – الذي سيتنحى عن منصبه كرئيس للوزراء بعد اختياره عدم الترشح في الانتخابات الرئاسية للحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم الشهر المقبل- أنه سيدفع باتجاه مراجعة قانونية لتوسيع الدعم لسفن الصيد.

يشار إلى أن صناعة صيد الأسماك في محافظة فوكوشيما قد عانت بسبب الحظر الشامل الذي فرضته الصين على واردات المأكولات البحرية اليابانية، وتعمل الحكومة اليابانية على تنويع الصادرات إلى دول خارج الصين، بما في ذلك تلك الموجودة في أمريكا الشمالية وجنوب شرق آسيا، ومع ذلك، فإن العجز الناجم عن انخفاض الصادرات إلى جارتها لا يزال قائما.

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