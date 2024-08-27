متظاهرون يحتجون على وزير خارجية سويسرا بسبب دعمه لإسرائيل

(MENAFN
- Palestine News Network
)
جنيف / PNN - ردد متظاهرون هتافات مناهضة لوزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس، أمام مكتب الأمم المتحدة في مدينة جنيف، بسبب موقفه الداعم لإسرائيل التي تواصل حربها على قطاع غزة.
جاء ذلك خلال فعالية نظمتها وزارة الخارجية السويسرية أمام مكتب الأمم المتحدة في جنيف، الثلاثاء، بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لاعتماد اتفاقيات جنيف.
واتفاقيات جنيف هي مجموعة من أربع معاهدات دولية، اعتمدت في أغسطس/ آب 1949، وتحدد الحماية الإنسانية للمدنيين في منطقة حرب.
ولدى اعتلاء وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس المنصة من أجل إلقاء كلمته، بدأ نحو 100 متظاهر بترديد هتافات ضده.
واتهم المتظاهرون الذين رفعوا الأعلام الفلسطينية، الحكومة السويسرية بـ”التواطؤ مع ما يحدث في قطاع غزة من مجازر بحق المدنيين”.
كما دعا بعض المتظاهرين وزير الخارجية السويسري إلى تقديم استقالته من منصبه.
MENAFN27082024000205011050ID1108604528
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.