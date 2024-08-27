Wednesday, 28 August 2024 02:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


متظاهرون يحتجون على وزير خارجية سويسرا بسبب دعمه لإسرائيل

8/27/2024 4:40:22 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنيف / PNN - ردد متظاهرون هتافات مناهضة لوزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس، أمام مكتب الأمم المتحدة في مدينة جنيف، بسبب موقفه الداعم لإسرائيل التي تواصل حربها على قطاع غزة.

جاء ذلك خلال فعالية نظمتها وزارة الخارجية السويسرية أمام مكتب الأمم المتحدة في جنيف، الثلاثاء، بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لاعتماد اتفاقيات جنيف.

واتفاقيات جنيف هي مجموعة من أربع معاهدات دولية، اعتمدت في أغسطس/ آب 1949، وتحدد الحماية الإنسانية للمدنيين في منطقة حرب.

ولدى اعتلاء وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس المنصة من أجل إلقاء كلمته، بدأ نحو 100 متظاهر بترديد هتافات ضده.

واتهم المتظاهرون الذين رفعوا الأعلام الفلسطينية، الحكومة السويسرية بـ”التواطؤ مع ما يحدث في قطاع غزة من مجازر بحق المدنيين”.

كما دعا بعض المتظاهرين وزير الخارجية السويسري إلى تقديم استقالته من منصبه.

MENAFN27082024000205011050ID1108604528

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث