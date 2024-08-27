متظاهرون يحتجون على وزير خارجية سويسرا بسبب دعمه لإسرائيل

MENAFN - Palestine News ) جنيف / PNN - ردد متظاهرون هتافات مناهضة لوزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس، أمام مكتب الأمم المتحدة في مدينة جنيف، بسبب موقفه الداعم لإسرائيل التي تواصل حربها على قطاع غزة.

جاء ذلك خلال فعالية نظمتها وزارة الخارجية السويسرية أمام مكتب الأمم المتحدة في جنيف، الثلاثاء، بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لاعتماد اتفاقيات جنيف.

واتفاقيات جنيف هي مجموعة من أربع دولية، اعتمدت في أغسطس/ آب 1949، وتحدد الحماية الإنسانية للمدنيين في منطقة حرب.

ولدى اعتلاء الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس المنصة من أجل إلقاء كلمته، بدأ نحو 100 متظاهر بترديد هتافات ضده.

واتهم المتظاهرون الذين رفعوا الأعلام الفلسطينية، الحكومة السويسرية بـ”التواطؤ مع ما يحدث في قطاع غزة من مجازر بحق المدنيين”.

كما دعا بعض المتظاهرين وزير الخارجية السويسري إلى تقديم استقالته من منصبه.