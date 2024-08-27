الاحتلال يهدم منزلا في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى

MENAFN - Palestine News ) القدس / PNN - شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بهدم منزل في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية، بأن طواقم بلدية الاحتلال في القدس ترافقها عناصر الشرطة الإسرائيلية اقتحمت حي البستان برفقه آليات الهدم، وشرعت في هدم منزل المواطن يونس عودة بحجة البناء بدون ترخيص.

ووفق محافظة القدس، فإن عمليات الهدم خلال الشهر الحالي قد توازي مجموع ما هدمه الاحتلال في المدينة خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، الذي أحصت فيه هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 243 عملية هدم بالضفة الغربية شملت 318 منشأة، منها 64 في القدس ضمت 85 منشأة.

وتنوعت ذرائع الهدم لكن أغلبها بداعي "البناء من دون ترخيص"، في وقت لا يستطيع فيه المقدسيون استصدار تراخيص بناء من سلطات الاحتلال.



