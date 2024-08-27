الاحتلال يهدم منزلا في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى

(MENAFN
- Palestine News Network
)
القدس / PNN - شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بهدم منزل في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.
وأفادت مصادر محلية، بأن طواقم بلدية الاحتلال في القدس ترافقها عناصر الشرطة الإسرائيلية اقتحمت حي البستان برفقه آليات الهدم، وشرعت في هدم منزل المواطن يونس عودة بحجة البناء بدون ترخيص.
ووفق محافظة القدس، فإن عمليات الهدم خلال الشهر الحالي قد توازي مجموع ما هدمه الاحتلال في المدينة خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، الذي أحصت فيه هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 243 عملية هدم بالضفة الغربية شملت 318 منشأة، منها 64 في القدس ضمت 85 منشأة.
وتنوعت ذرائع الهدم لكن أغلبها بداعي "البناء من دون ترخيص"، في وقت لا يستطيع فيه المقدسيون استصدار تراخيص بناء من سلطات الاحتلال.
MENAFN27082024000205011050ID1108604527
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.