الجيش الأمريكي يكشف توقعاته لطبيعة الرد الإيراني على إسرائيل

MENAFN - Palestine News ) واشنطن / PNN - كشف رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال تشارلز براون، عن طبيعة الرد الذي تخطط له إيران انتقامًا من إسرائيل، بعد اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في طهران قبل شهر.

وأكد براون أن طهران تريد فعل شيء يوجه رسالة لكنها أيضاً، كما أعتقد، لا تريد أن تفعل شيئًا من شأنه توسيع رقعة الصراع، على حد تعبيره، مشددًا في الوقت ذاته على أن "إيران لا تزال تشكل خطرًا كبيرًا بدراستها توجيه ضربة لإسرائيل".

واعتبر رئيس الأركان الأمريكية أن "كيفية رد إيران ستكون من محددات كيفية رد إسرائيل، وهو ما سيكون بدوره من محددات ما إذا كان هناك اتساع لرقعة الصراع أم لا".

وحذّر براون من أن هناك أيضًا خطرًا يشكله حلفاء إيران المسلحون في أماكن مثل العراق وسوريا، والذين يهاجمون القوات الأمريكية، وكذلك الحوثيون في اليمن الذين يستهدفون حركة الشحن في البحر الأحمر، وأطلقوا طائرات مسيّرة على إسرائيل.

وقال براون: "هل يتصرف هؤلاء الآخرون بالفعل على نحو فردي لأنهم غير راضين.. الحوثيون على وجه الخصوص"، واصفًا الحوثيين بأنهم "يتصرفون بالوكالة عن غيرهم"، وفق "رويترز".

وكان براون أجرى رحلة لمدة 3 أيام لمنطقة الشرق الأوسط، بدأها بإسرائيل، بعد ساعات فقط من إطلاق "حزب الله" مئات الصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل، فيما شن الجيش الإسرائيلي ضربات على لبنان لإحباط "هجوم أكبر".

وأكد أن "المخاطر على المدى القريب لاتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط، انحسرت إلى حد ما، بعد تبادل إسرائيل و"حزب الله" في لبنان إطلاق النار دون حدوث مزيد من التصعيد.

وكانت هذه أحد أكبر الاشتباكات الدائرة على الحدود منذ أكثر من 10 شهور، لكنها انتهت أيضًا بأضرار محدودة في إسرائيل ودون صدور تهديدات في الوقت نفسه بمزيد من الثأر من أيٍّ من الجانبين.

وأشار براون إلى أن هجوم "حزب الله" كان واحدًا فقط من هجومين كبيرين هدد بشنهما ضد إسرائيل في الأسابيع الأخيرة. كما تهدد إيران بشن هجوم على خلفية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران الشهر الماضي.

وعندما سئِل ما إذا كان خطر اندلاع حرب إقليمية، انخفض حاليًّا، قال براون: "إلى حد ما.. نعم".

وقال لدى مغادرته إسرائيل: "كان لديك أمران كنت تعلم أنهما سيحدثان. حدث أحدهما بالفعل. والآن يعتمد الأمر على كيفية مضي الثاني".