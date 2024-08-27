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صافرات إنذار بالجليل الأعلى وغارات على بلدات في جنوب لبنان

8/27/2024 4:40:21 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل / PNN - تبادل الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني، الثلاثاء، إطلاق النار، إذ قصفت المسيرات والمدفعية الإسرائيلية أطراف عدة بلدات في جنوب لبنان، فيما استهدف حزب الله مواقع وقوات إسرائيلية في المنطقة الحدودية.

ودوت صفارات الإنذار، في مستوطنة المنارة في الجليل الأعلى، وذلك خشية سقوط صواريخ ومسيرات متفجرة أطلقت من لبنان.

وأطلقت مسيرة إسرائيلية صاروخا لم ينفجر باتجاه بلدة النبطية، بينما شنت مسيرة غارة على محيط بلدة المجادل جنوبي لبنان، على ما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية.

وينفذ حزب الله هجمات مختلفة بالمسيرات والقذائف الصاروخية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواقعها العسكرية، وذلك ردا على ‏الاعتداءات الإسرائيلية التي طاولت القرى والمنازل المدنية في الجنوب اللبناني.

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