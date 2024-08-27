صافرات إنذار بالجليل الأعلى وغارات على بلدات في جنوب لبنان

(MENAFN
- Palestine News Network
)
الداخل المحتل / PNN - تبادل الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني، الثلاثاء، إطلاق النار، إذ قصفت المسيرات والمدفعية الإسرائيلية أطراف عدة بلدات في جنوب لبنان، فيما استهدف حزب الله مواقع وقوات إسرائيلية في المنطقة الحدودية.
ودوت صفارات الإنذار، في مستوطنة المنارة في الجليل الأعلى، وذلك خشية سقوط صواريخ ومسيرات متفجرة أطلقت من لبنان.
وأطلقت مسيرة إسرائيلية صاروخا لم ينفجر باتجاه بلدة النبطية، بينما شنت مسيرة غارة على محيط بلدة المجادل جنوبي لبنان، على ما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية.
وينفذ حزب الله هجمات مختلفة بالمسيرات والقذائف الصاروخية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواقعها العسكرية، وذلك ردا على الاعتداءات الإسرائيلية التي طاولت القرى والمنازل المدنية في الجنوب اللبناني.
MENAFN27082024000205011050ID1108604524
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.