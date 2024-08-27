قطع للكهرباء عن بعض المناطق في بيت لحم غداً الأربعاء

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم /PNN / تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي عن محافظة بيت لحم يوم غدٍ الأربعاء الموافق 28.8.2024 على المناطق التالية:
أ-
خربة الدير ، الحلقوم ، تقوع الارزة ، الجبل الابيض ، اللوزية ، بلدية جناته والمنطقة المحيطة ، حرملة ، أبو نجيم ، المستشفى العسكري – حرملة ، خلة القرنين ، بدو فلوح ، رخمة ، العساكرة ، بئر مياه العساكرة والمناطق المحيطة بها
ب-
أبار مياه مكروت هروديون 1+2+3
تعتذر الشركة عن هذا الاجراء الناتج عن قيام الشركة بأعمال الصيانة
والغسيل
على خطوط الضغط العالي المزودة
لتلك المناطق
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