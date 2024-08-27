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قطع للكهرباء عن بعض المناطق في بيت لحم غداً الأربعاء

8/27/2024 4:40:21 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم /PNN / تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي عن محافظة بيت لحم يوم غدٍ الأربعاء الموافق 28.8.2024 على المناطق التالية:

أ‌-
خربة الدير ، الحلقوم ، تقوع الارزة ، الجبل الابيض ، اللوزية ، بلدية جناته والمنطقة المحيطة ، حرملة ، أبو نجيم ، المستشفى العسكري – حرملة ، خلة القرنين ، بدو فلوح ، رخمة ، العساكرة ، بئر مياه العساكرة والمناطق المحيطة بها


ب‌-
أبار مياه مكروت هروديون 1+2+3

تعتذر الشركة عن هذا الاجراء الناتج عن قيام الشركة بأعمال الصيانة
والغسيل
على خطوط الضغط العالي المزودة
لتلك المناطق

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