قطع للكهرباء عن بعض المناطق في بيت لحم غداً الأربعاء

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم /PNN / تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي عن محافظة بيت لحم يوم غدٍ الأربعاء الموافق 28.8.2024 على المناطق التالية:

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خربة الدير ، الحلقوم ، تقوع الارزة ، الجبل الابيض ، اللوزية ، بلدية جناته والمنطقة المحيطة ، حرملة ، أبو نجيم ، المستشفى العسكري – حرملة ، خلة القرنين ، بدو فلوح ، رخمة ، العساكرة ، بئر مياه العساكرة والمناطق المحيطة بها



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أبار مياه مكروت هروديون 1+2+3

تعتذر الشركة عن هذا الاجراء الناتج عن قيام الشركة بأعمال الصيانة

والغسيل

على خطوط الضغط العالي المزودة

لتلك المناطق