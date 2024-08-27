مفاوضون إسرائيليون: إمكانية إبرام صفقة مع حماس ليست عالية

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - قال رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية المشاركون في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إن إمكانية التوصل إلى مع حركة حماس "ليست عالية".

وأشارت هيئة البث الرسمية إلى أن رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية (بما في ذلك رئيسا الموساد ديفيد برنيع والشاباك رونين بار) عادوا من القاهرة، وأبلغوا المستوى السياسي في تل أبيب بأن فرصة التوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حماس "ليست عالية".

وأكدت الهيئة أن فريقا تقنيا إسرائيليا بقي في القاهرة، وسيركز على مراجعة أسماء الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم في إطار الصفقة المنتظرة مع حماس.

ونقلت عن مصادر إسرائيلية مطلعة لم تسمها، قولها إن "فرص التوصل إلى صفقة ليست كبيرة ما دام هناك إصرار (إسرائيلي) على البقاء في محور فيلادلفيا"، على الحدود بين قطاع غزة ومصر.

وأضافت المصادر أن "التوجه الحالي في المحادثات محاولة إثارة التفاؤل وتأجيل القضايا الصعبة حتى النهاية".

وتابعت: "نحاول التوصل إلى تفاهمات بشأن المشاكل السهلة، بما في ذلك مسألة السجناء الأمنيين الذين سيتم إطلاق سراحهم".

هيئة البث العبرية قالت: "رغم أن إسرائيل أبدت مرونة فيما يتعلق بالتواجد على المحور من حيث عدد المواقع التي سيتواجد فيها الجيش الإسرائيلي، إلا أنها تمسكت أيضاً بموقفها فيما يتعلق بالتواجد الفعلي هناك".

وأضافت: "تتركز جهود الوسطاء على محاولة التوصل إلى أكبر عدد ممكن من التفاهمات بين الطرفين، من أجل السماح بمناقشة القضايا التي توجد فيها خلافات مستمرة بين إسرائيل وحماس".

وشددت الهيئة على أن الفريق التقني الإسرائيلي "مقتنع بإمكانية التوصل إلى صفقة دون المساس بالأمن، من خلال إقامة حاجز كبير على الحدود بين غزة ومصر بتمويل أمريكي".

ونقلت عن مصدرين أجنبيين مطلعين على تفاصيل المفاوضات، لم تسمهما، قولهما إنه في نهاية جولة المحادثات في القاهرة، أدرك الوسطاء أن الفجوات بين الطرفين كانت كبيرة جدًا.

وفي وقت سابق الاثنين، نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصدر وصفته بـ"رفيع المستوى"، قوله إن مصر جددت رفضها لأي تواجد إسرائيلي بمعبر رفح أو بمحور فيلادلفيا الحدوديان بين قطاع غزة ومصر.

ويشكل تواجد إسرائيل بمحور فيلادلفيا واحدة من أبرز نقاط الخلاف بين تل أبيب وحماس، في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة، فيما تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، للرئيس الأمريكي جو بايدن بالانسحاب نحو كيلومتر واحد من محور فيلادلفيا البالغ طوله 14 كيلومترا، باعتباره مقترحا جديدا للتوصل إلى اتفاق مع حماس، وفق إعلام عبري.

ولعدة مرات، أكدت حماس التزامها بما تم الاتفاق عليه في المفاوضات مع إسرائيل في 2 يوليو/ تموز الماضي والمستند إلى مقترح بايدن والذي عرضه في مايو/ أيار الماضي.



