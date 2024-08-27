صندوق أليكس آنجلز يدرس الاستثمار فى 5 شركات محلية وإقليمية

MENAFN - Al-Borsa News) تجاوز عدد الشركات التى استثمر بها صندوق“أليكس آنجلز” للاستثمار الملائكى خلال السنوات السبع الماضية 30 شركة، 70% مازالت قائمة وحققت نموًا، بينما توقف نحو 30%.

ويدرس الصندوق ومجموعة من المستثمرين الاستثمار فى 5 شركات أخرى ما بين محلية وإقليمية خلال الفترة المقبلة.

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وقال طارق القاضى، مؤسس“أليكس آنجلز”، إن العائد على الاستثمار تضاعف بنحو 6 أضعاف من قيمة رأس المال بالدولار، وهو معدل جيد فى مجال الاستثمار الجرئ، وتراوح العائد على الاستثمار فى بعض الشركات التى تخارج منها الصندوق سواء جزئيًا أو كليًا، بين 4 أضعاف إلى 8 أضعاف من رأس المال.

وأضاف القاضى لـ”البورصة، أن قيمة التمويلات كانت متنوعة حسب أهمية الشركة بالنسبة لتقييم الصندوق، فبعض الشركات حصلت على تمويلات بقيمة 1.2 مليون دولار، بينما لم يتجاوز التمويل 80 ألف دولار لشركات أخرى.

وأشار إلى أن الصندوق يدرس سنويًا تمويل بين 9 إلى 12 شركة، ولكن خلال العام الماضى مع أزمة سعر الصرف، قلل العدد.

وكشف أنه فى الوقت الحالى يجرى دراسة عدد من الشركات المحلية والإقليمية لتنفيذ بعض الصفقات، بالتعاون مع 5 مستثمرين أجانب.

وذكر أنه خلال السنوات الماضية ركز الصندوق استثماراته على الشركات التى تركز على السوق المحلى فقط، ولكنه وجّه أنظاره حاليًا لتوسيع حصصه فى الشركات التى تستهدف التوسع الخارجى.

وكشف أنه يدرس الاستثمار فى شركات بمنطقة الشرق الأوسط فى مصر والإمارات والسعودية ولبنان والإمارات.

وأوضح أن الصندوق يتخارج من الشركات التى يمتلك حصصًا فيها على 3 دفعات الأول عبر بيع 30% من أسهمه، ثم ينتظر 3 سنوات ويبيع 30% أخرى، وفى آخر دفعة يبيع المُتبقى من الحصة.

وقال إن سياسة التخارج تلك هى المتبعة مع كل شركات الصندوق، وإن الصندوق لا ينتظر ربحا سريعا بل يركز على العائد على الاستثمار متوسط المدى.

وأوضح أن السوق المصرى ضخم وهى ميزة تنافسية قوية لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية، وأن هناك ميزة أخرى وهى أن فرص نجاح الشركات الناشئة فى البلاد أعلى من غيرها فى دول أخرى فى ظل مستوى المنافسة الشرس فى أسواق مثل الإمارات.

وأشار إلى أن التسهيلات التى تمنحها السعودية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية بمختلف نشاطاتها أو أحجامها، أثرت على جميع الأسواق فى منطقة الشرق الأوسط.

ولكن عند وقت معين سيحدث تشبع نسبى أو تتحسن الأوضاع الاقتصادية خاصة مع تقديم الحكومة المصرية المزيد من التسهيلات التى تعيد التنافسية على جذب الاستثمارات الأجنبية لما كانت عليه.

وقال إنها مسألة وقت لأن السوق المصرى لم يتشبع فى العديد من القطاعات الاقتصادية ويتسم بعدد سكان كبير ونامى، كما أن تكلفة التشغيل فى مصر أرخص من دول عديدة، ومع استقرار أسعار العملة، ستعود مصر لصدارة الدول الجاذبة للتمويلات فى الشركات الناشئة.

وتطرق إلى أن الاقتصاد المصرى بدأ فى التحسن نسبيًا بعد تحرير سعر الصرف وتوفر السيولة الأجنبية، خاصة بالنسبة للشركات التى تقدم خدماتها محليًا وتعتمد على الدولار فى توفير الحصة الأكبر من التكلفة.

وقال إن تلك الشركات عانت خلال فترة أزمة نقص العملة الأجنبية، أما الشركات التى توجهت لتصدير خدماتها وكانت النسبة الأكبر من تكلفة خدماتها مُقومة بالعملة المحلية، استطاعت أن تعبر الأزمة بنجاح وتطوعها لصالحها.

تابع:” المستثمرون خشوا المجازفة داخل السوق المصرى حتى تستقر سعر عملتها، ويظهر التقييم الحقيقى للشركات، خاصة أن الاستثمار فى الشركات الناشئة يعتبر مخاطرة فى حد ذاته”.

أشار أن الصناعات الغذائية، والنقل واللوجيستيات، والتكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الصحية، هى أبرز الأنشطة الاقتصادية الأكثر جذبًا للاستثمارات، لأنها تعتمد على استهلاك عدد كبير من العملاء، وبالتالى تتمتع بفرصة قوية للنمو والتوسع.