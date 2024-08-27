صندوق النقد: مشروع رأس الحكمة سيجذب 5 مليارات دولار العام المقبل

توقع صندوق النقد أن تبدأ عملية تطوير مشروع رأس الحكمة خلال العام المقبل وأن ينتج عنها تدفقات دولارية.

أضاف، فى تقرير المراجعة الثالثة لبرنامج التسهيل الائتمانى الممدد لمصر، أن المشروع سيجذب استثمارات أجنبية بقيمة 5 مليارات دولار العام المقبل وينتج عنها 3.5 مليار دولار واردات رأسمالية بما يؤدى لصافى تدفق من العملات بنحو 1.5 مليار دولار سنويًا.

موضوعات“مدينة مصر” تدرس إنشاء فندقين فى“تاج سيتى” و”سراى” مصادر:“عز الدخيلة” تعد الدراسات الفنية لمصنع الحاويات بميناء الإسكندرية “أركريت ديزاين” تتعاقد على 3 مشروعات بالسعودية بتكلفة 20 مليار جنيه

وذكر أن مصر أكدت أن معظم البنية التحتية الأساسية موجودة بالفعل فى المنطقة، ولا يتطلب الأمر سوى توفير الكهرباء.

ورفع الصندوق توقعاته للاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزى خلال العام المالى الحالى إلى 47.2 مليار دولار بدعم من إيرادات رأس الحكمة واستثمارات الأجانب فى الأذون والسندات.

وأشار إلى أن الحكومة ستخفض مديونية الهيئات لدى البنك المركزى بنحو 100 مليار جنيه كل سنة مالية بعد أن خفضتها نحو 150 مليار جنيه بنهاية يوليو 2024، وتوقع أن تصل إلى 408 مليارات جنيه بنهاية يونيو المقبل.

وقال إن مرونة سعر الصرف جزء أساسي من الاستجابة المناسبة لتدفقات رأس المال، وفى حالة تدفقات رأس المال، يجب السماح بارتفاع سعر الجنيه، بعد إعادة بناء الاحتياطيات، بشرط ألا يكون سعر الصرف مبالغًا فيه.

وأشار إلى أن تعديل وتبسيط ضريبة القيمة المضافة وإلغاء بعض الإعفاءات قد توفر 4.4% من الناتج المحلى كإيرادات ضريبية إضافية على المدى المتوسط.

وذكر أن الحكومة تدرس خيارات أخرى لتعبئة الموارد المحلية، والتى تشمل اعتماد ضريبة على الكربون لدعم تقليل الانبعاثات، وفرض ضريبة مقطوعة على المبيعات من المناطق الحرة فى مصر إلى السوق المحلي؛ والمشاركة فى تبادل المعلومات التلقائى الخاص بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وقال الصندوق إن الحكومة وعدت بتحجيم الحوافز الضريبية الإضافية الجديد، رغم إنشاء منطقة حرة ضمن منطقة رأس الحكمة، وسيتاح لها استبدال الطابع المتناثر الحالى لحوافز ضريبة الدخل للشركات بإطار عمل شفاف ومتماسك وفعال وموفر، وذلك ضمن قانون ضريبة الدخل الجديد الذى يتم صياغته بمساعدة صندوق النقد الدولي.

كما ستقوم السلطات بتقييم الأثر الاقتصادى لهذه الإصلاحات.

واستبعدت الحكومة تقديم ضمانات من القطاع العام لدعم استثمار القطاع الخاص.

وذكر أن قيمة الضمانات التى أصدرتها الحكومة ارتفعت بسبب فروق تقييم العملة وزيادة الضمانات لصالح الهيئة العامة للبترول 5% مقارنة بنهاية مارس 2024.

وقال الصندوق إن الضمانات على الهيئة العامة للبترول تمثل نصف الضمانات الحكومية، وأنه رغم التحسن التدريجى فى إيراداتها لكنها قادرة على الوفاء بالتزاماتها فى الوقت المحدد بفضل الزيادة المتوقعة فى الإيرادات الشهرية بنحو 10 إلى 11 مليار جنيه من زيادات أسعار الطاقة الأخيرة والقادمة.

وقال إنه نظرًا لارتباط معظم التزامات الهيئة المحلية بأسعار فائدة متغيرة، فمن المتوقع أن تساعد المدفوعات الأقل للفوائد مع انخفاض أسعار الفائدة، وانتظام وزارة المالية فى سداد فاتورة الوقود، فى تحسين الوضع المالى للهيئة.

وكشف أنه من المفترض أن تكون مديونية هيئة البترول إلى ما بين 3.5 و3.8 مليار دولار بنهاية السنة المالية الماضية من نحو 5 مليارت دولار فى مارس الماضى.

وذكر أنه لتقليل احتياجات التمويل الإجمالية تم الاتفاق مع البنوك الحكومية الكبرى لإصدار سندات جديدة مدتها ثلاث سنوات عند استحقاق سندات الخزانة الحالية التى تمتلكها هذه البنوك.

وقال إنه يجب معالجة احتياجات إعادة رسملة البنك المركزى المصرى بطريقة متكاملة وفعالة، عبر تقييم كمى أكثر تفصيلاً وشمولاً لاحتياجات إعادة الرسملة خلال السنوات الخمس المقبلة، يأخذ فى الاعتبار كل من الأساس التاريخى وديناميات الدخل المستقبلى.

وذكر أن الحكومة ستكون قادرة على إصدار تقرير سنوى مجمع لشركات الدولة بحلول سبتمبر المقبل، وستنشر تقرير سنوى يحتوى على تقييم لكل عملية تخارج من الأصول تمت فى السنة المالية 2023/24.