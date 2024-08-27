شركات المقاولات المصرية تبحث عن المزيد من الفرص فى السعودية

MENAFN - Al-Borsa News) تسعى شركات المقاولات المصرية للحصول على مشروعات عقارية جديدة فى السوق السعودى خلال الفترة المقبلة، فى ظل سعى الحكومة السعودية لجذب شركات مصرية للعمل فى المملكة.

وعقدت الشركة الوطنية للإسكان السعودية، اجتماعًا منذ أيام مع مسؤولى 16 شركة مقاولات مصرية لاستعراض فرص العمل المتاحة بمشروعات البنية التحتية والإسكان والمرافق والطرق فى 14 منطقة بالسعودية منها الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك وجازان.

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وضمت قائمة الشركات المصرية المشاركة فى الاجتماع، المقاولون العرب، وأوراسكوم، وحسن علام، ودرة، وسامكريت، وكونكريت بلس، وبتروجت، والنصر، والشمس للمقاولات.

قال المهندس شمس الدين يوسف، رئيس شركة الشمس للمقاولات، إن شركته كانت ضمن 16 شركة اجتمعت مع 3 من كبار المسؤولين فى الشركة الوطنية للإسكان السعودية عبر“الفيديو كونفرانس” لمناقشة المشروعات التى تخطط لتنفيذها فى المملكة.

وأضاف يوسف لـ”البورصة”، أن حجم استثمارات المشروعات التى تستهدفها الشركة الوطنية للإسكان السعودية يصل نحو 200 مليار ريال سعودى.

وأوضح أن وزارة الإسكان المصرية أرسلت للشركة السعودية أسماء 16 شركة مقاولات مصرية لبحث مشاركتها فى المشروعات المستهدف تنفيذها فى المملكة.

وقال يوسف، إن وزراة الإسكان المصرية عرضت آلية التقدم للمشاركة فى تنفيذ المشروعات التى طرحتها الشركة السعودية، وذلك من خلال إرسال خطاب للوزارة من قبل الشركة وتحديد المشروعات التى ترغب فى تنفيذها، ليتم بعدها إرسال الطلبات للشركة الوطنية السعودية والتى تتضمن بيانات كل شركة وطرق التواصل معها.

وأضاف أنه تم وضع معايير لتقييم شركات المقاولات من خلال سابقة أعمالها والمشروعات التى شاركت فى تنفيذها مع الحكومة، والموقف المالى عن طريق المعاملات المصرفية للشركة وحجم التسهيلات الائتمانية التى حصلت عليها، وشهادات الإنجاز من الجهات التى تم التعاون معها سابقًا حول الالتزام بمواعيد التسليم.

وأوضح يوسف، أن شركة الشمس للمقاولات أرسلت خطابًا لوزارة الإسكان بالرغبة فى المشاركة فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية والطرق والإسكان التى عرضتها الشركة الوطنية للإسكان السعودية.

وقال إن الشركة السعودية ستقوم بتصنيف الشركات ثم تسجيلها ضمن قاعدة البيانات الخاصة بها مع الشركات الأخرى، وبعدها يتم طرح المشروعات من خلال مناقصات منفصلة.

وأشار إلى أن توسع الشركات المصرية فى السوق السعودى يساهم فى تصدير المقاولات المصرية للخارج، وتوفير المزيد من فرص العمل بالإضافة إلى زيادة صادرات مواد البناء المصرية.

وقال المهندس رفقى كامل، رئيس قطاع تطوير الأعمال بشركة“سامكريت للمقاولات”، إنه تم عرض 7 مشاريع من قبل مسؤولى الشركة الوطنية للإسكان السعودية، تضمنت تفاصيل كل مشروع وميزانيته المنفصلة.

وأضاف كامل لـ”البورصة”، أنه وفق شرح مسؤولى الشركة الوطنية للإسكان فإن مشاريع البنية التحتية تشمل أعمال الكهرباء، والصرف الصحى، والمرافق، واللاند سكيب.

وأوضح أن شركة“سامكريت” تعد خطابًا لوزارة الإسكان للمشاركة فى تنفيذ مشاريع البنية التحتية واللاند سكيب، مشيرًا إلى اهتمام شركة“سامكريت” بالعمل فى السوق السعودى.

وقال كامل، إن هناك مشروعات إسكان ستطرح على المطورين تتضمن وحدات مميزة وأخرى لمحدودى الدخل، وستقوم الشركة الوطنية للإسكان بطرح مشروعات البينة التحتية وأعمال المقاولات المختلفة لهذه المشاريع.

وأضاف أن شركة“سامكريت للمقاولات” تعمل على إنشاء فرع لها بالسعودية، حيث تقدمت للمشاركة فى مشروعات بينة تحتية وصرف صحى وإنشاء مصانع.

وقال ممدوح المرشدى، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ورئيس شركة“مودرن بايونيرز” للمقاولات، إن ملف تصدير المقاولات المصرية يواجه عددًا من التحديات منها صعوبة الحصول على خطابات ضمان من البنوك بالعملة الصعبة للعمل فى الأسواق الخارجية.

وأضاف المرشدى، أن أغلب المشروعات التى تشارك بها شركات المقاولات المصرية نتيجة رغبة هذه الدول فى التعاون مع شركات مصرية، وليس نتيجة لمعرفة الشركات المصرية باحتياجات الأسواق الخارجية التى يمكن التوسع فيها.

وأوضح أنه يجب تفعيل دور مكاتب التمثيل التجارى فى الدول العربية والإفريقية، وتعيين مستشار هندسى فى المكاتب التجارية لتسهيل عمل شركات المقاولات المصرية فى تلك الأسواق.

وتابع المرشدى:“دور المستشارى الهندسى هو التعرف على الجهات المانحة والمشروعات المطروحة، والتواصل مع الشركات المصرية التى لديها الخبرة للمشاركة فى مشروعات بهذه الدول، مما يساعد فى معرفة احتياجات هذه الأسواق وتلبية متطلباتها”.

وقال المرشدى، إن هناك أيضًا صعوبة فى تسجيل سابقة أعمال شركات المقاولات فى الشهر العقارى لارتفاع الرسوم المدفوعة لتوثيق الأوراق الرسمية للتعامل بها فى الخارج.