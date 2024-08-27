الاضراب الشامل يعم محافظة بيت لحم حدادا على روح الشهيد خليل خلاوي

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم / PNN - عم الاضراب الشامل، اليوم الثلاثاء، محافظة بيت لحم، حدادا على روح الشهيد خليل سالم خلاوي، من قرية واد رحال جنوب بيت لحم.
جاء الاضراب تلبية لنداء لجنة التنسيق الفصائلي، حيث شمل كافة مناحي الحياه، باستثناء القطاع الصحي.
وخلاوي (40 عاما)، قد استشهد الليلة الماضية، برصاص مستعمرين، خلال هجوم على منازل المواطنين في القرية، إضافة إلى إصابة ثلاثة آخرين بجروح متوسطة.
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