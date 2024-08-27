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العدوان على غزة يدخل يومه الـ326 والاحتلال يواصل قصفه العنيف على عديد المناطق مخلّفا عشرات الشهداء والجرحى

8/27/2024 3:13:40 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة / PNN - استشهد عشرات المواطنين، بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، اليوم الثلاثاء، في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة لليوم 326.

وأفادت مصادر طبية، بانتشال 4 شهداء إثر قصف الاحتلال شقة سكنية لعائلة زينو بحي التفاح شرق مدينة غزة.

كما انتشلت الطواقم الطبية والدفاع المدني 6 شهداء بينهم طفلة، و3 نساء من عائلتي الصفدي والنعسان، بعد قصف صاروخي استهدف شقة سكنية لعائلة النعسان في عمارة التاج (2) بشارع اليرموك في مدينة غزة.

واستشهد سبعة مواطنين بينهم أطفال ونساء عقب استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية في برج "هديل" بمخيم المغازي وسط قطاع غزة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة بعدد من القذائف.

واستشهد 4 مواطنين، وأصيب آخرون بجروح، في قصف الاحتلال منزلًا لعائلة زيادة في مخيم خان يونس، جنوب قطاع غزة.

كما طال القصف المدفعي عدة مناطق شرق مدينة خان يونس، تزامنا مع شن الطيران الحربي غارتين جويتين.

ونسفت طائرات الاحتلال مباني سكنية شمال غرب مدينة رفح.

ويواصل جيش الاحتلال إطلاق الرصاص الكثيف والعشوائي باتجاه منطقة الشاكوش وخيام النازحين في مواصي مدينة رفح، وتقدم محدود لآلياته غرب المدينة.


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