العدوان على غزة يدخل يومه الـ326 والاحتلال يواصل قصفه العنيف على عديد المناطق مخلّفا عشرات الشهداء والجرحى

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة / PNN - استشهد عشرات المواطنين، بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، اليوم الثلاثاء، في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة لليوم 326.
وأفادت مصادر طبية، بانتشال 4 شهداء إثر قصف الاحتلال شقة سكنية لعائلة زينو بحي التفاح شرق مدينة غزة.
كما انتشلت الطواقم الطبية والدفاع المدني 6 شهداء بينهم طفلة، و3 نساء من عائلتي الصفدي والنعسان، بعد قصف صاروخي استهدف شقة سكنية لعائلة النعسان في عمارة التاج (2) بشارع اليرموك في مدينة غزة.
واستشهد سبعة مواطنين بينهم أطفال ونساء عقب استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية في برج "هديل" بمخيم المغازي وسط قطاع غزة.
واستهدفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة بعدد من القذائف.
واستشهد 4 مواطنين، وأصيب آخرون بجروح، في قصف الاحتلال منزلًا لعائلة زيادة في مخيم خان يونس، جنوب قطاع غزة.
كما طال القصف المدفعي عدة مناطق شرق مدينة خان يونس، تزامنا مع شن الطيران الحربي غارتين جويتين.
ونسفت طائرات الاحتلال مباني سكنية شمال غرب مدينة رفح.
ويواصل جيش الاحتلال إطلاق الرصاص الكثيف والعشوائي باتجاه منطقة الشاكوش وخيام النازحين في مواصي مدينة رفح، وتقدم محدود لآلياته غرب المدينة.
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