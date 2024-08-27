الصحة تواصل تحضيراتها لإطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة

MENAFN - Palestine News ) رام الله/ PNN - عقد الصحة ماجد أبو رمضان، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع طاقم الرعاية الصحية الأولية، والطب الوقائي في الوزارة بالمحافظات الجنوبية، في إطار المتابعة لمستجدات الواقع الصحي جراء عدوان الاحتلال المتواصل، وضمن الجهود المبذولة لبدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، وآليات تعزيز الدعم وتوفير الاحتياجات اللازمة.

وضم الاجتماع من المحافظات الجنوبية، د. موسى عابد مدير عام الرعاية الصحية الأولية، ود. مجدي ظهير رئيس اللجنة الفنية لمتابعة شلل الأطفال في قطاع غزة، ود. نضال غنيم مدير الطب الوقائي، ومن المحافظات الشمالية الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة وصحة الأسرة د. كمال الشخرة، ومدير عام الصحة العامة د. عفيف العطاونة، ومستشار الوزير للمحافظات الجنوبية د. زكريا اللوح، ومدير عام صحة محافظة رام الله والبيرة د. نانسي فلاح.

ونقل وزير الصحة تحيات الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد مصطفى والحكومة الفلسطينية وكافة كوادر وزارة الصحة للكوادر الطبية والصحية في قطاع غزة، مؤكداً العمل سويا لوطن واحد وشعب واحد، ومشيداً بالجهود الجبارة التي تقوم بها كافة كوادر المنظومة الصحية في قطاع غزة، ومستذكراً شهداء القطاع الصحي الذين قضوا جراء عدوان الاحتلال وهم يقومون بواجبهم الإنساني تجاه أبناء شعبنا.

وقال أبو رمضان إن "كوادرنا الصحية في قطاع غزة تعمل تحت النار، ونرفع لهم القبعات على أعمالهم التي نفخر بها أمام العالم في العطاء والتضحية والإنسانية"

وأكد أن مليون ومئتي ألفَ جرعة من لقاح شلل الأطفال وصلت، مساء الأحد، إلى مستودعات اليونيسيف في قطاع غزة، وتم حفظها ضمن سلسلة التبريد اللازمة، وستبدأ خلال أيام قليلة حملة التطعيم، فيما يتم العمل على توفير 400 ألف جرعة أخرى، لتطعيم أكثر من 95٪ من الأطفال من عمر يوم وحتى 10 سنوات.

وأشار وزير الصحة إلى أن الجهود كبيرة ومتواصلة على مدار الساعة مع الشركاء الصحيين الدوليين في التنسيق لتسهيل مهمة الكوادر الصحية للقيام بحملة التطعيم، مضيفاً أن عدوان الاحتلال يشكل خطراً كبيراً على حركة الكوادر ويعيق حركتهم، والكوادر الصحية حالياً تقوم بالتدريب اللازم لإنجاح المهمة.

وقال أبو رمضان: "نعمل ضمن خطة لإنجاح حملة التطعيم من جانب، وجمع العينات من جانب آخر، لكن عدوان الاحتلال يعرقل كل شيء في قطاع غزة، وهنا نجدد مناشداتنا للمجتمع الدولي والمنظمات الدولية بالضغط لوقف العدوان وإنقاذ حياة الجرحى والمرضى والمواطنين الذين يواجهون الموت كلَّ يوم".

وتابع أن القيادة الفلسطينية والحكومة ووزارة الصحة يعملون على توفير كل الاحتياجات اللازمة لأهلنا في قطاع غزة، ضمن واجبنا الوطني والإنساني تجاه أبناء شعبنا، من خلال توفير الاحتياجات الصحية المختلفة والعمل المتواصل لدخول كوادر صحية مساندة إلى القطاع والدعم على صعيد البنية التحتية".



