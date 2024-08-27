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فتوح: إعدام خمسة مواطنين في مخيم نور شمس هو إرهاب دولة وجريمة حرب

8/27/2024 3:13:39 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن اعدام خمسة مواطنين في مخيم نور شمس بطولكرم بقصفهم بطائرة مسيرة هو إرهاب دولة وجريمة حرب، وتصعيد للعدوان والحرب الدموية الشاملة التي تشنها حكومة الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا.

كما أدان فتوح في بيان صادر عن المجلس الوطني، اليوم الثلاثاء، مهاجمة المستعمرين بلدة وادي رحال جنوب بيت لحم، وإطلاق النار على المواطنين الأمر الذي أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة عدد آخر بجروح، واصفاً ما يحدث أنه ارهاب تحميه وتوجهه حكومة اليمين المتطرفة وجزء من حرب الإبادة والتطهير العرقي والتهجير القسري على شعبنا بهدف طرده والاستيلاء على أرضه.

وأشار، إلى أن المستعمرين قتلوا في الضفة منذ بدء العدوان على قطاع غزة أكثر من 20 مواطنا، ولم يخضع أي منهم للمحاكمة.

واعتبر فتوح، تمويل حكومة الاحتلال من خلال ما تسمى بـ"وزارة التراث" لاقتحامات المستعمرين للمسجد الأقصى المبارك، استفزاز لمشاعر الفلسطينيين والمسلمين، وضمن خطة
تغيير الوضع القائم في مدينة القدس، وفرض وقائع على الأرض بقوة الاحتلال وإرهابه وانتهاكا لحرية العبادة والقرارات الأممية والدولية التي تحمي حضارة وثقافة المدينة وأماكنها المقدسة.

ولفت إلى أن هذه التطورات تأتي ضمن خطوة مكملة لما صرح به بن غفير حول أنه يريد إقامة كنيس في المسجد الأقصى.

وطالب فتوح، المجتمع الدولي بتوفير الحماية لشعبنا من الإبادة والتطهير العرقي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعزل دولة الاحتلال ومعاقبتها وفرض عقوبات رادعة على قادتها، كما طالب محكمة الجنايات الدولية باتخاذ إجراءات قانونية ضد مليشيا المستعمرين وقادتهم في حكومة الاحتلال واعتبارهم تنظيم إرهابي متطرف .


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