مستعمرون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

MENAFN - Palestine News ) القدس/ PNN - اقتحم مستعمرون، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وأدوا صلوات تلمودية.

وأفاد شهود عيان بأن مستعمرين اقتحموا المسجد على شكل مجموعات، فيما حولت شرطة الاحتلال البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، ونشرت مئات من عناصرها على مسافات متقاربة، خاصة عند بوابات المسجد الأقصى، وشددت إجراءاتها العسكرية عند أبوابه وأبواب البلدة القديمة، وفرضت قيودا على دخول المصلين.

وتتزامن هذه الاقتحامات مع دعوة الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير يوم أمس لاقتحام المسجد الاقصى بشكل علني وإقامة كنيس فيه.