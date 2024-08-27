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الاحتلال يعتقل أسيرا محررا بعد الاعتداء عليه في سلفيت

8/27/2024 3:13:39 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) سلفيت / PNN - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أسيرا محررا من مدينة سلفيت.

وذكرت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر فراس قدري، عقب مداهمة، منزله وتكسير محتوياته، والاعتداء عليه بالضرب المبرح.

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