الاحتلال يعتقل أسيرا محررا بعد الاعتداء عليه في سلفيت

الاحتلال يعتقل أسيرا محررا بعد الاعتداء عليه في سلفيت
التاريخ
8/27/2024 3:13:39 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
سلفيت / PNN - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أسيرا محررا من مدينة سلفيت.
وذكرت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر فراس قدري، عقب مداهمة، منزله وتكسير محتوياته، والاعتداء عليه بالضرب المبرح.
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