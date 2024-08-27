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الاحتلال يعتقل مواطنا ونجليه في الرام شمال القدس

8/27/2024 3:13:38 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس / PNN - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مواطنا ونجليه في بلدة الرام شمال مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال اعتقل المواطن إياد المطور ونجليه أحمد وموسى، بعد مداهمة منزلهم وتفتيشه.

كما داهم الاحتلال عددا من المنازل في مخيم قلنديا، ولم يبلغ عن اعتقالات.

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