الاحتلال يعتقل مواطنا ونجليه في الرام شمال القدس
التاريخ
8/27/2024 3:13:38 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس / PNN - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مواطنا ونجليه في بلدة الرام شمال مدينة القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال اعتقل المواطن إياد المطور ونجليه أحمد وموسى، بعد مداهمة منزلهم وتفتيشه.
كما داهم الاحتلال عددا من المنازل في مخيم قلنديا، ولم يبلغ عن اعتقالات.
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