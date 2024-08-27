مسؤولة بالأونروا / لم يبق في غزة أي إنسانية بل عنف وإذلال وشيطنة ومجازر

MENAFN - Palestine News ) نيويورك/ PNN - حذر كل من وسام روز،نائب المدير الميداني الأول لوكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)، ولويز ووتريدج، المتحدثة باسمالوكالة في قطاع غزة، من كارثية الوضع الإنساني في غزة، مؤكدين أن المنطقة التي تم حصر الناس فيها في القطاع“ضئيلة للغاية” لا تزيد عن 11% من مساحة القطاع، بسبب إصدار مزيد من أوامر الإخلاء لمناطق في جميع أنحاء غزة، على مدار الأسبوعين الماضيين.

ووتريدج: في غزة، الناس ببساطة لا يعرفون أين يذهبون

جاء هذا خلال الإحاطة التي قدّمها المسؤولان الأمميان عبر الفيديو من دير البلح وسط غزة للصحافيين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، الإثنين.

وقالت ووتريدج:“إن مئات الآلاف من الناس مجبرون على الانتقال يومياً، مضيفة:

“ما نراه الآن هو أسر وأمهات وأطفال يجرّون أمتعتهم. معظم الناس ينتقلون قسراً. هناك وصول محدود للغاية لأيّ نوع من المركبات لهذا النوع من النزوح الآن. والناس ببساطة لا يعرفون إلى أين يذهبون”.

ورداً على سؤال، حول ما جرى امس(الإثنين) في مستشفى شهداء الأقصى، قالت ووتريدج إنها لا تملك معلومات مباشرة من المستشفى، ولكننا نعرف أنه من الصعب التنقل في المكان، فالعملية العسكرية في دير البلح، وخان يونس ما زالت عنيفة ومستمرة. لهذا فتحركنا في المنطقة محدود جداً. وقد شاهدنا في السابق عن قرب عملية إخلاء المستشفيات، وأحياناً يضطرون لإخلاء المرضى والأدوية والمعدات الطبية قبل هروب المدنيين، وهذا يعتمد على ضرورات الرد الأولي طبياً عندما تصدر أوامر الإخلاء.

ورداً على سؤال، حول العلاقة بين الأونروا والقوات الإسرائيلية، وما إذا كانت هناك قنوات تواصل في الميدان بعد إعلان إسرائيل أن الأونروا منظمة إرهابية، قالت المتحدثة باسم الأونروا في غزة، إن هناك تنسيقاً مع القوات الإسرائيلية حول تحركاتنا، وحول أماكن وأوقات وصول المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى غزة.“نحن ننسق معهم بشكل يومي كي يعرفوا أين نتحرك وأين نقوم بأعمالنا الإنسانية وذلك من أجل سلامتنا وسلامة مواقعنا وموظفينا وعمليات الإغاثة التي نقوم بها. لكن كل شيء في هذه الحرب صعب”.

وسألت لويز ووتريدج، كيف يمكن وصف ما يجري في غزة إلا أنها“حقول الموت”، فقالت:“لا أعرف كيف أصف ما يحدث منذ عشرة أشهر. تنقصني الكلمات المناسبة لوصف ما يجري . لم يبق هنا أي إنسانية. إن ما يجري هنا أمر مهين للسكان. لكن عندما نتحدث مع الناس يقولون لك إنهم بانتظار الموت وليس لديهم أمل. وكم هذا أمر صعب عندما تسمعه من أناس لا يستطيعون التحرك أو المغادرة فهم لا يعرفون أين يذهبون. السلام الوحيد الذي ينشدون هو البقاء مع عائلاتهم والنوم معا حتى إذا جاء الموت يموتون معا. هذا هو الواقع هنا. إنه أكثر مما يمكن وصفه بالمدمر”. وأضاف السيد روز على إجابة لويز أن الحرب يصحبها عادة شيطنة الأعداء ونزع الإنسانية عنهم. ولكن ما نشاهده هنا من تجريد الناس من إنسانيتهم يصل إلى مستوى من الصعب علينا أن نستوعب ما يعيشه الناس هنا يوميا. الإهانة، الشيطنة، الإذلال الخوف، العنف الذي ينعكس على جميع مناحي الحياة. تخيلوا أن المدارس من المفروض أن تبدأ الفصول الدراسية وهناك 625 ألف طفل. الحياة بالنسبة لهم يجب أن تستمر. هناك أطفال يلعبون الآن ونسمع أصواتهم فكثير منهم صغار لا يفهمون ما يجري لكننا نعي معاناة آبائهم وأجدادهم وكيف يؤثر هذا على عملنا في الأونروا وكيف سنتعامل مع هذه المصائب اليومية ومع التهجير والرعب ومع المجازر التي أصبحت أمرا عاديا ولكن ما يعاني منه السكان أي شيء إلا أن يكون عادياً”.

وأشارت إلى أنه في المنطقة الإنسانية التي أعلنتها إسرائيل في خان يونس والمواصي لا تكاد ترى الرمال لكثرة الناس المهجرين. فالمنطقة مكتظة وقالت إن الناس يستخدمون الرمال لبناء جدران لمنع مياه البحر من الوصول إلى ملاجئهم المؤقتة. وقالت إنه في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها الناس، هناك عقارب وبعوض وجرذان وثعابين، فضلا عن الزيادة في انتشار الأمراض، بما فيها شلل الأطفال حيث تأكد وقوع أول إصابة قبل أيام. وأشارت إلى اليأس والأمل الضئيل للغاية الذي يسود بين الناس في غزة، والذين عبروا عن أن أملهم الوحيد الآن هو وقف إطلاق النار.

وأضافت المسؤولة الأممية هناك دبابات في مناطق كانت تُعرف سابقا بأنها مناطق آمنة. وهذا مجرد دليل آخر على أن قطاع غزة ليس مكانا آمنا. فالناس ليس لديهم مكان يذهبون إليه. ولا توجد وسيلة للعثور على الأمان. كما أن الوصول إلى الموارد الإنسانية محدود للغاية. لأن العمليات الإنسانية تنزح هي الأخرى في ظل أوامر الإخلاء هذه.

نائب المدير الميداني الأول للأونروا سام روز قال إن سلسلة أوامر الإخلاء الأخيرة قلصت المنطقة الإنسانية التي أعلنتها إسرائيل إلى 11 في المائة فقط من قطاع غزة بأكمله. وقال إنها في الحقيقة كثبان رملية. إنها مناطق مزدحمة، حيث يتكدس الناس ويفعلون كل ما في وسعهم للعيش. ونبه إلى أن الناس هناك يواجهون خيارات مستحيلة فهم لا يعرفون ماذا يفعلون وما إذا كان يجب عليهم البقاء أم الرحيل.

وحذر المسؤول الدولي من العاصفة المثالية التي تخلق البيئة التي يمكن أن ينتشر فيها شلل الأطفال، مشيرا إلى الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، وقطاع صحي مدمر، وخدمات وظروف مياه وصرف صحي رديئة للغاية، والناس الذين يعيشون وسط القمامة وبـِرك من مياه الصرف الصحي، ويشعرون بالتوتر والقلق تضعف أنظمتهم المناعية.

وأكد المسؤول الأممي أنهم يوجهون جهودهم الآن نحو إنجاح حملة التطعيم ضد شلل الأطفال التي ستبدأ يوم السبت المقبل والتي تستهدف نحو 640 ألف طفل، حيث سيتلقى 40 في المائة من هؤلاء الأطفال اللقاحات من الأونروا التي تعد لاعبا رئيسيا في تلك الحملة. وأفاد روز بأن الحملة تتطلب موارد بشرية ضخمة تضم أكثر من 3000 شخص، ألف منهم من موظفي الأونروا، داعيا إلى هدن إنسانية تسمح بتنفيذ حملة التطعيم بنجاح.

وفي إجابة عن سؤال حول مدى قدرة الوصول إلى الأطفال باللقاحات في ظل التحديات التي تواجه العمليات الإنسانية داخل غزة، أكد المسؤول الأممي أن العملية ستكون صعبة للغاية. وسيعتمد نجاحها إلى حد كبير على الظروف على الأرض في ذلك الوقت.

وقال:”سنبذل نحن وبقية النظام المعني بالحملة قصارى جهدنا لتنفيذها، لأنه بدون ذلك، نعلم أن الظروف ستكون أسوأ، للأسف”.

المصدر/ القدس العربي